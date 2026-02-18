Wiadomości

Co mają wspólnego F-35 i iPhone? Otóż pękają

Napięcia na linii UE i USA nie słabną, a zaufanie do sojusznika zza wielkiej wody systematycznie maleje. W związku z tym holenderski minister obrony powiedział coś, co jak sam przyznał, nie powinno paść z jego strony.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:14
1
Otóż Gijs Tuinman oficjalnie porównał amerykańskie myśliwce F-35 do iPhone. A dokładniej stwierdził:

Powiem coś, czego nigdy nie powinienem mówić, ale i tak to zrobię. Tak jak w przypadku iPhone'a, można jailbreakować F-35. Nie będę o tym więcej wspominał.

iPhone 17 Pro Mimo wszystko łatwiej go złamać, niż F-35

Złamane oprogramowanie F-35

I jest to bardzo dobra wiadomość. Oznacza to, że zakończenie wsparcia producenta dla F-35 nie będzie oznaczało końca tych maszyn. Niweluje to także ryzyko zdalnego ich wyłączenia lub części z ich funkcji przez USA. Oznacza to, że myśliwce te mogą być całkowicie pod kontrolą państwa, do którego należą. Oczywiście informacja ta powinna pozostać tajną. Jednak podejrzewam, że w świecie wojskowym i tak była ona tajemnicą poliszynela i holenderski minister nie zdradził żadnemu z wywiadów informacji, której ten by nie znał.

iPhone 17 Pro Mimo wszystko łatwiej go złamać, niż F-35

Tu warto podkreślić, że w 2020 roku Polska zakupiła 32 samoloty F-35A, a pierwsze egzemplarze trafiły do naszego kraju pod koniec ubiegłego roku. To, co powiedział Gijs Tuinman dowodzi, że w razie konieczności można odciąć systemy tych myśliwców od wpływów USA.

telepolis
Holandia F-35 Minister obrony Łamanie systemu
Zródła zdjęć: gece333 / Shutterstock
Źródła tekstu: clashreport / X