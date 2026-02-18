Co mają wspólnego F-35 i iPhone? Otóż pękają

Powiem coś, czego nigdy nie powinienem mówić, ale i tak to zrobię. Tak jak w przypadku iPhone'a, można jailbreakować F-35. Nie będę o tym więcej wspominał.

Złamane oprogramowanie F-35

I jest to bardzo dobra wiadomość. Oznacza to, że zakończenie wsparcia producenta dla F-35 nie będzie oznaczało końca tych maszyn. Niweluje to także ryzyko zdalnego ich wyłączenia lub części z ich funkcji przez USA. Oznacza to, że myśliwce te mogą być całkowicie pod kontrolą państwa, do którego należą. Oczywiście informacja ta powinna pozostać tajną. Jednak podejrzewam, że w świecie wojskowym i tak była ona tajemnicą poliszynela i holenderski minister nie zdradził żadnemu z wywiadów informacji, której ten by nie znał.