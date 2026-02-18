Orange podsumował 2025 rok. Wyniki są bardzo dobre, choć zysk poszedł w dół

Jestem dumna z naszych ubiegłorocznych osiągnięć, dają nam one bardzo dobry punkt wyjścia na kolejne trzy lata objęte strategią Lead the Future. We wszystkich kluczowych usługach osiągnęliśmy solidną dynamikę wzrostu. Koncentrując się na poprawie doświadczeń klientów, uatrakcyjniliśmy nasze oferty, skutecznie realizowaliśmy strategię opartą o wszystkie nasze marki, doskonaliliśmy narzędzia cyfrowe. W efekcie wzrosła liczba klientów we wszystkich podstawowych usługach – komórkowych, światłowodowych, telewizyjnych i konwergentnych. Zwiększyliśmy również liczbę gospodarstw domowych korzystających z usług Orange, co tworzy warunki dla przyszłego wzrostu. Solidny wzrost ARPO jest wynikiem konsekwencji w realizowaniu strategii budowania wartości oraz umiejętności odpowiadania na rosnące zapotrzebowanie na szybszą łączność, bogaty kontent oraz najwyższą jakość usług. Cieszy fakt, że przychody z usług IT i integracji powróciły do solidnego wzrostu. Dalszy wzrost oraz rentowność w tym obszarze będzie jednym z naszych priorytetów na rok 2026.



To był szczególnie dobry rok dla naszych usług hurtowych. Zawarta w drugiej połowie roku umowa o dostęp do naszej infrastruktury światłowodowej będzie w nadchodzących latach przynosić znaczne zyski. Rośnie również liczba klientów podłączonych do naszej sieci światłowodowej przez innych operatorów. Ponadto, Światłowód Inwestycje, którego jesteśmy współwłaścicielem, z sukcesem zakończył realizację pierwszego programu inwestycyjnego oraz zabezpieczył finansowanie dalszej rozbudowy sieci. Naszą pozycję wzmocni integracja Nexery – której przejęcie, po uzyskaniu zezwoleń regulacyjnych, przyniesie w perspektywie długoterminowej znaczące synergie.



W minionym roku wzmocniliśmy nasze działania skierowane na zapewnienie najszybszych oraz najbardziej niezawodnych usług telekomunikacyjnych w Polsce. W zasięgu naszej sieci 5G znajduje się już prawie 85% populacji Polski. Wyłączyliśmy sieć 3G, zwalniając częstotliwości dla najnowszych technologii. Jednocześnie, po dekadzie inwestycji w rozbudowę sieci światłowodowej, w zasięgu Orange Światłowodu jest już około 10 milionów gospodarstw domowych, a najszybsza opcja do 8 Gb/s jest dostępna w 50 miastach.



Z zadowoleniem przyjęliśmy również niedawną decyzję o deregulacji rynku dostępu szerokopasmowego – potwierdzającą jego dojrzałość – gdzie możemy teraz konkurować na równych warunkach, działając na całkowicie komercyjnych zasadach.



Dziękuję naszym klientom za ich nieustające zaufanie. Kieruję także najszczersze podziękowania do oddanych i profesjonalnych pracowników Orange Polska za ich codzienne zaangażowanie na rzecz naszych klientów. Nasz model biznesowy jest zbudowany na mocnych fundamentach, co utwierdza mnie w przekonaniu, że będziemy nadal budować wartość dla akcjonariuszy

powiedziała Liudmila Climoc, prezes Orange Polska