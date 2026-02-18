Orange podsumował 2025 rok. Wyniki są bardzo dobre, choć zysk poszedł w dół
Orange Polska opublikował raport finansowy za 2025 rok. Pomarańczowy operator odnotował wzrost głównych wskaźników biznesowych. Firma przedstawiła również plany finansowe na kolejne miesiące.
Przychody powyżej wcześniejszych założeń
Miniony rok przyniósł firmie 13,13 miliarda złotych przychodu. Oznacza to wzrost o 4,3% w ujęciu rocznym. Wynik ten przekroczył początkowe prognozy zarządu spółki. Wskaźnik EBITDAaL wyniósł 3,47 miliarda złotych, co daje wzrost o 4%. Ten parametr operacyjny również okazał się wyższy od rynkowych oczekiwań. Organiczne przepływy pieniężne osiągnęły poziom nieco ponad 1 miliarda złotych.
Spadek zanotowano natomiast w przypadku zysku netto. Wyniósł on 762 miliony złotych. Jest to o 17% mniej niż rok wcześniej. Wynika to z utworzenia rezerwy na restrukturyzację zatrudnienia oraz wyższej amortyzacji. Plan restrukturyzacyjny zakłada dobrowolne odejścia do 1000 pracowników w latach 2026-2027. Wydatki eCapex zamknęły się w kwocie 1,8 miliarda złotych.
Jeśli popatrzymy tylko na 4. kwartał minionego roku, Orange osiągnął przychód w wysokości 3,493 mld zł (+4,6% rok do roku). Zysk netto za ten okres osiągnął wartość 69 mln zł (-66%).
Rozwój bazy abonenckiej
Pomarańczowy operator miał na koniec ubiegłego roku 1,855 miliona klientów pakietów konwergentnych. Daje to wzrost o 4% w ujęciu rocznym. Z usług światłowodowych Orange korzystało w Polsce ponad 1,727 miliona użytkowników. Stanowi to przyrost o ponad 10% względem poprzedniego roku.
Baza klientów abonamentowych komórkowych usług głosowych osiągnęła 9,543 miliona. To wzrost o blisko 4%. Sieć odnotowała też przyrost w segmencie usług na kartę. Liczba tych użytkowników wzrosła o 61 tysięcy, osiągając 4,372 mln. Równocześnie wzrosły wskaźniki średniego przychodu na ofertę, czyli ARPO. Szczegóły poniżej.
Średnie zużycie danych w 4Q2025 wyniosło 10,9 GB na użytkownika dla mobilnych usług postpaid oraz 17,0 GB na użytkownika dla usług prepaid.
Infrastruktura i inwestycje
Zasięg sieci 5G Orange Polska obejmuje blisko 85% populacji kraju. Operator zakończył proces całkowitego wyłączania starszej technologii 3G. Zwolnione w ten sposób pasmo trafi docelowo na potrzeby nowszych standardów łączności. Zasięg stacjonarnej sieci światłowodowej dociera do około 10 milionów gospodarstw domowych. Najszybsza opcja o prędkości 8 Gb/s działa w 50 miastach.
Telekom rozwija ofertę hurtową i udostępnia swoją infrastrukturę. Pomóc w tym procesie ma integracja z operatorem Nexera. Orange stawia też na usługi IT dla biznesu. W tym sektorze spółka zanotowała czternastoprocentowy wzrost przychodów. Całkowite zużycie energii elektrycznej przez firmę w ubiegłym roku pochodziło ze źródeł odnawialnych.
Jestem dumna z naszych ubiegłorocznych osiągnięć, dają nam one bardzo dobry punkt wyjścia na kolejne trzy lata objęte strategią Lead the Future. We wszystkich kluczowych usługach osiągnęliśmy solidną dynamikę wzrostu. Koncentrując się na poprawie doświadczeń klientów, uatrakcyjniliśmy nasze oferty, skutecznie realizowaliśmy strategię opartą o wszystkie nasze marki, doskonaliliśmy narzędzia cyfrowe. W efekcie wzrosła liczba klientów we wszystkich podstawowych usługach – komórkowych, światłowodowych, telewizyjnych i konwergentnych. Zwiększyliśmy również liczbę gospodarstw domowych korzystających z usług Orange, co tworzy warunki dla przyszłego wzrostu. Solidny wzrost ARPO jest wynikiem konsekwencji w realizowaniu strategii budowania wartości oraz umiejętności odpowiadania na rosnące zapotrzebowanie na szybszą łączność, bogaty kontent oraz najwyższą jakość usług. Cieszy fakt, że przychody z usług IT i integracji powróciły do solidnego wzrostu. Dalszy wzrost oraz rentowność w tym obszarze będzie jednym z naszych priorytetów na rok 2026.
To był szczególnie dobry rok dla naszych usług hurtowych. Zawarta w drugiej połowie roku umowa o dostęp do naszej infrastruktury światłowodowej będzie w nadchodzących latach przynosić znaczne zyski. Rośnie również liczba klientów podłączonych do naszej sieci światłowodowej przez innych operatorów. Ponadto, Światłowód Inwestycje, którego jesteśmy współwłaścicielem, z sukcesem zakończył realizację pierwszego programu inwestycyjnego oraz zabezpieczył finansowanie dalszej rozbudowy sieci. Naszą pozycję wzmocni integracja Nexery – której przejęcie, po uzyskaniu zezwoleń regulacyjnych, przyniesie w perspektywie długoterminowej znaczące synergie.
W minionym roku wzmocniliśmy nasze działania skierowane na zapewnienie najszybszych oraz najbardziej niezawodnych usług telekomunikacyjnych w Polsce. W zasięgu naszej sieci 5G znajduje się już prawie 85% populacji Polski. Wyłączyliśmy sieć 3G, zwalniając częstotliwości dla najnowszych technologii. Jednocześnie, po dekadzie inwestycji w rozbudowę sieci światłowodowej, w zasięgu Orange Światłowodu jest już około 10 milionów gospodarstw domowych, a najszybsza opcja do 8 Gb/s jest dostępna w 50 miastach.
Z zadowoleniem przyjęliśmy również niedawną decyzję o deregulacji rynku dostępu szerokopasmowego – potwierdzającą jego dojrzałość – gdzie możemy teraz konkurować na równych warunkach, działając na całkowicie komercyjnych zasadach.
Dziękuję naszym klientom za ich nieustające zaufanie. Kieruję także najszczersze podziękowania do oddanych i profesjonalnych pracowników Orange Polska za ich codzienne zaangażowanie na rzecz naszych klientów. Nasz model biznesowy jest zbudowany na mocnych fundamentach, co utwierdza mnie w przekonaniu, że będziemy nadal budować wartość dla akcjonariuszy
Plany na 2026 rok
Zarząd Orange planuje wypłacić akcjonariuszom kolejną dywidendę. Rekomendowana stawka wynosi 0,61 złotego na jedną akcję. Propozycja ta oznacza podwyżkę o 15% względem zeszłego roku. Wypłata nastąpi w całości z zysków wypracowanych przez spółkę.
Przedstawiono również oficjalne prognozy na bieżący rok. Firma spodziewa się niskiego, jednocyfrowego wzrostu przychodów. Wskaźnik operacyjny EBITDAaL ma wzrosnąć w przedziale od 3 do 5 procent. Zaktualizowano też cel organicznych przepływów pieniężnych na 2028 rok. Podniesiono go do poziomu co najmniej 1,4 miliarda złotych.
Dodatkowe szczegóły znajdziesz w tej prezentacji oraz w tym raporcie (oba w języku angielskim).