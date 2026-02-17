Unia nie ma wątpliwości. "Trzeba to zablokować"
Nie warto ufać AI, przynajmniej temu, które nie działa całkowicie lokalnie. Udowadnia to najnowsza decyzja w obrębie Unii Europejskiej.
Jak wynika z wewnętrznej korespondencji rozesłanej do parlamentarzystów, Parlament Europejski wyłączył funkcje sztucznej inteligencji na służbowych urządzeniach europosłów oraz ich asystentów. Decyzja zapadła po wewnętrznej analizie działu IT, który uznał, że nie jest w stanie zagwarantować pełnego bezpieczeństwa przetwarzanych danych.
Nie ma pewności dokąd omawiane dane trafiają
Chodzi o rozwiązania takie jak asystenci pisania i streszczania tekstów, rozszerzone funkcje wirtualnych asystentów czy automatyczne podsumowania stron internetowych. Według urzędników obejmuje to zarówno tablety, jak i telefony wykorzystywane do pracy.
Część tych funkcji korzysta z usług chmurowych, nawet jeśli dane operacje mogłyby być wykonane lokalnie na urządzeniu. W praktyce oznacza to, że fragmenty treści mogą trafiać poza sprzęt użytkownika. Zakres informacji przekazywanych zewnętrznym dostawcom wciąż jest analizowany. Do czasu pełnego wyjaśnienia tej kwestii uznano, że usługi AI lepiej wyłączyć.
Zalecono także, aby europosłowie rozważyli podobne środki ostrożności na prywatnych urządzeniach. Zwrócono uwagę, by nie udostępniać służbowych maili, dokumentów ani wewnętrznych informacji narzędziom analizującym treści, zachować ostrożność przy korzystaniu z aplikacji firm trzecich oraz unikać nadawania im szerokiego dostępu do danych.
Decyzja ta wpisuje się w szerszą strategię Unii Europejskiej
W ostatnich latach Bruksela zaostrzyła politykę ochrony danych. W 2023 roku PE zakazał instalowania TikToka na służbowych urządzeniach i zalecił jego usunięcie z prywatnych telefonów wykorzystywanych do pracy. A jesienią ubiegłego roku grupa europosłów apelowała z kolei o odejście od oprogramowania Microsoftu na rzecz europejskich alternatyw.