Wiadomości

T-Mobile rozdaje prezenty. Liczy się staż

Operator sieci komórkowej przygotował niespodziankę dla swoich lojalnych klientów. Użytkownicy ofert na kartę mogą skorzystać z limitowanej akcji promocyjnej i odebrać darmowy bonus. Liczy się czas zgłoszenia oraz historia aktywności na koncie.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 13:59
0
Zasady przyznawania nagrody

T-Mobile uruchomił 17 lutego 2026 roku trzecią edycję promocji nagradzającej staż w sieci. Klienci korzystający z taryfy GO! otrzymują możliwość odebrania e-bonu o wartości 10 złotych. Środki te można wykorzystać w sklepach stacjonarnych sieci Żabka. Pula nagród jest ograniczona, a akcja trwa do 23 lutego 2026 roku lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów.

Operator wymaga od użytkownika posiadania aktywnego numeru od co najmniej trzech miesięcy. Dodatkowym warunkiem jest aktywność w styczniu 2026 roku. Klient musiał w tym czasie wydać na usługi telekomunikacyjne minimum 10 złotych. Kwota ta mogła zostać przeznaczona na pakiety lub rozmowy.

Sposób aktywacji i ważność

Chęć odebrania prezentu należy zgłosić poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS. Treść komendy to słowo TAK, a numer docelowy to 80405. Zwrotna wiadomość od operatora będzie zawierać unikalny kod e-bonu. Promocja jest jednorazowa dla danego numeru telefonu.

Otrzymany bon zachowuje ważność do 30 czerwca 2026 roku. Można go zrealizować w stacjonarnych placówkach handlowych sieci Żabka. Wyłączone z akcji są jedynie sklepy autonomiczne Nano oraz punkty mobilne. Niewykorzystana kwota z bonu przepada, a różnica przy mniejszych zakupach nie jest wypłacana w gotówce.

Dodatkowe informacje znajdziesz w regulaminie promocji.

