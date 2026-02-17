Unia uderza w Shein. Chodzi o uzależnianie i nielegalne towary

Nasze obowiązki wynikające z aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA) traktujemy bardzo poważnie i zawsze w pełni współpracowaliśmy z Komisją Europejską – i będziemy to robić również w toku tego postępowania.



W ostatnich miesiącach nadal znacząco inwestowaliśmy w działania mające na celu wzmocnienie zgodności z DSA. Obejmują one kompleksowe oceny ryzyka systemowego i mechanizmy jego ograniczania, wzmocnioną ochronę młodszych użytkowników oraz ciągłe prace nad projektowaniem naszych usług w sposób sprzyjający bezpiecznemu i godnemu zaufania korzystaniu z platformy.



W następstwie zidentyfikowanych w ubiegłym roku kwestii, oprócz udoskonalenia narzędzi wykrywania, przyspieszyliśmy również wdrażanie dodatkowych zabezpieczeń dotyczących produktów z ograniczeniem wiekowym. W szczególności współpracowaliśmy z Komisją Europejską nad wdrożeniem naszego rozwiązania w zakresie weryfikacji wieku na terenie całej Unii Europejskiej, wykorzystującego zaufaną technologię zewnętrznego dostawcy, która zapewnia równowagę między zgodnością z przepisami dotyczącymi ochrony małoletnich a wymogami w zakresie prywatności. Rozwiązanie to uzupełnia nasze istniejące środki mające na celu uniemożliwienie osobom niepełnoletnim przeglądania treści lub dokonywania zakupu produktów objętych ograniczeniami wiekowymi.



Ochrona małoletnich oraz ograniczanie ryzyka szkodliwych treści i zachowań stanowią kluczowy element sposobu, w jaki rozwijamy i prowadzimy naszą platformę. Podzielamy cel Komisji Europejskiej, jakim jest zapewnienie bezpiecznego i godnego zaufania środowiska online, i będziemy nadal konstruktywnie uczestniczyć w tym postępowaniu.

