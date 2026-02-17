Unia uderza w Shein. Chodzi o uzależnianie i nielegalne towary
Komisja Europejska oficjalnie poinformowała o wszczęciu formalnego postępowania przeciwko platformie Shein. Urzędnicy sprawdzą zgodność działań chińskiego giganta z Aktem o usługach cyfrowych (DSA, Digital Services Act). Lista zarzutów obejmuje między innymi sprzedaż produktów nielegalnych na terenie Wspólnoty.
Poważne zarzuty brukselskich urzędników
Bruksela chce zweryfikować skuteczność mechanizmów blokowania sprzedaży towarów zakazanych w Unii Europejskiej. Śledztwo dotyczy bardzo niebezpiecznych treści. W oficjalnym komunikacie wprost wymieniono materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Uwagę kontrolerów zwróciła też obecność w ofercie lalek erotycznych o dziecięcym wyglądzie.
Kolejnym badanym obszarem jest konstrukcja samego serwisu oraz aplikacji mobilnej. Komisja podejrzewa stosowanie rozwiązań projektowanych tak, aby uzależniać konsumentów. Wątpliwości budzą systemy przyznawania nagród i punktów za aktywność w sklepie. Takie funkcje mogą mieć negatywny wpływ na dobrostan psychiczny użytkowników.
Algorytmy pod lupą
Platforma będzie musiała wyjaśnić działanie swoich systemów rekomendacji treści. Unijne przepisy wymagają pełnej przejrzystości w tym zakresie. Shein ma obowiązek ujawnić główne parametry decydujące o tym, jakie produkty wyświetlają się klientom.
Akt o usługach cyfrowych nakłada na platformy jeszcze jeden istotny obowiązek. Użytkownik musi mieć łatwo dostępną opcję przeglądania zasobów sklepu bez profilowania. Oznacza to możliwość wyłączenia algorytmów śledzących zachowania i preferencje kupującego.
Decyzja o śledztwie zapadła po analizie wstępnych raportów dostarczonych przez firmę. Komisja wysyłała do Shein prośby o dodatkowe informacje w czerwcu 2024 roku oraz w lutym i listopadzie 2025 roku. Zgromadzony materiał oraz sygnały od stron trzecich skłoniły urzędników do podjęcia bardziej zdecydowanych kroków.
Co grozi chińskiemu gigantowi?
Otwarcie formalnego postępowania daje Brukseli nowe uprawnienia. Komisja Europejska może teraz zastosować środki tymczasowe lub wydać decyzję o stwierdzeniu naruszenia przepisów (non-compliance decision). Organ ma również prawo przyjąć oficjalne zobowiązania złożone przez Shein w celu naprawienia sytuacji.
Akt o usługach cyfrowych nie narzuca sztywnego terminu zakończenia dochodzenia. Czas trwania procedury zależy od kilku czynników. Kluczowa będzie złożoność sprawy oraz stopień, w jakim platforma będzie współpracować z kontrolerami podczas korzystania ze swojego prawa do obrony.
W UE produkty nielegalne są zakazane – bez względu na to, czy znajdują się na sklepowej półce, czy na internetowej platformie handlowej. Akt o usługach cyfrowych dba o bezpieczeństwo kupujących, chroni ich dobrostan i wyposaża w wiedzę na temat algorytmów, z którymi mają styczność. Ocenimy, czy Shein przestrzega tych zasad i wywiązuje się ze swojej odpowiedzialności.
Aktualizacja: oświadczenie Shein
Platforma zakupowa Shein odniosła się do opisanych wyżej działań podjętych przez Komisję Europejską. Firma zadeklarowała pełną współpracę z unijnymi urzędnikami w toku trwającego postępowania. Przedstawiciele serwisu poinformowali również o wdrożeniu nowych mechanizmów weryfikacji wieku oraz systemów mających na celu zwiększenie ochrony małoletnich użytkowników. Pełna treść oświadczenia Shein poniżej.
Nasze obowiązki wynikające z aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA) traktujemy bardzo poważnie i zawsze w pełni współpracowaliśmy z Komisją Europejską – i będziemy to robić również w toku tego postępowania.
W ostatnich miesiącach nadal znacząco inwestowaliśmy w działania mające na celu wzmocnienie zgodności z DSA. Obejmują one kompleksowe oceny ryzyka systemowego i mechanizmy jego ograniczania, wzmocnioną ochronę młodszych użytkowników oraz ciągłe prace nad projektowaniem naszych usług w sposób sprzyjający bezpiecznemu i godnemu zaufania korzystaniu z platformy.
W następstwie zidentyfikowanych w ubiegłym roku kwestii, oprócz udoskonalenia narzędzi wykrywania, przyspieszyliśmy również wdrażanie dodatkowych zabezpieczeń dotyczących produktów z ograniczeniem wiekowym. W szczególności współpracowaliśmy z Komisją Europejską nad wdrożeniem naszego rozwiązania w zakresie weryfikacji wieku na terenie całej Unii Europejskiej, wykorzystującego zaufaną technologię zewnętrznego dostawcy, która zapewnia równowagę między zgodnością z przepisami dotyczącymi ochrony małoletnich a wymogami w zakresie prywatności. Rozwiązanie to uzupełnia nasze istniejące środki mające na celu uniemożliwienie osobom niepełnoletnim przeglądania treści lub dokonywania zakupu produktów objętych ograniczeniami wiekowymi.
Ochrona małoletnich oraz ograniczanie ryzyka szkodliwych treści i zachowań stanowią kluczowy element sposobu, w jaki rozwijamy i prowadzimy naszą platformę. Podzielamy cel Komisji Europejskiej, jakim jest zapewnienie bezpiecznego i godnego zaufania środowiska online, i będziemy nadal konstruktywnie uczestniczyć w tym postępowaniu.