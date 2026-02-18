Wiadomości

T-Mobile rozbudowuje 5G Bardziej. Zasięg trafił do nowych miast

T-Mobile opublikował najnowsze dane o stanie swojej mobilnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Zasięg magentowego 5G dociera do kolejnych regionów kraju. Prace obejmują różne częstotliwości.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14:45
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
T-Mobile rozbudowuje 5G Bardziej. Zasięg trafił do nowych miast

Rozwój infrastruktury w paśmie 3600 MHz

Magentowy operator uruchomił w minionym tygodniu jedną nową stację bazową. Główny nacisk kładzie na pasmo 3600 MHz. Częstotliwość ta odpowiada za pojemność sieci. Zapewnia ona wysokie prędkości transferu danych. T-Mobile posiada obecnie 4815 stacji w tym paśmie. W ubiegłym tygodniu przybyły cztery takie obiekty.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sygnał uległ wzmocnieniu w dwóch miastach na południu Polski. Są to Ruda Śląska oraz Żywiec. Lepszy zasięg pojawił się także w mniejszych miejscowościach. Z usług w paśmie 3600 MHz mogą korzystać mieszkańcy Słopnic i Tarczyna. Rozbudowa tego pasma wspiera sieć na gęsto zaludnionych obszarach.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 512GB 6.1" Czarny 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 512GB 6.1" Czarny 2x eSIM
0 zł
3749.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3749.99 zł
Smartfon REALME 14 Pro+ 5G 8/256GB 6.83" 120Hz Szary
Smartfon REALME 14 Pro+ 5G 8/256GB 6.83" 120Hz Szary
0 zł
1999 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999 zł
Smartfon NUBIA Z60 Ultra 5G 16/512GB 6.8" 120Hz Czarny
Smartfon NUBIA Z60 Ultra 5G 16/512GB 6.8" 120Hz Czarny
0 zł
3199 zł - najniższa cena
Kup teraz 3199 zł
Advertisement

Częstotliwości zasięgowe 700 MHz

Firma rozwija równolegle sieć w paśmie 700 MHz. Jest to tak zwane pasmo zasięgowe. Fale o tej częstotliwości lepiej przenikają przez przeszkody terenowe i ściany. Pozwala to na pokrycie sygnałem większych obszarów z jednego nadajnika. T-Mobile poinformował o 563 działających stacjach w tym standardzie.

W ciągu ostatnich dni przybyło dziewięć takich nadajników. Nowy zasięg dotarł do pięciu kolejnych miejscowości. Są to Gozdowo, Łajski, Nowy Zamość, Owczary oraz Skawa. Inwestycje w pasmo 700 MHz zapobiegają wykluczeniu cyfrowemu. Umożliwiają one dostęp do sieci w rejonach słabiej zurbanizowanych.

T-Mobile rozbudowuje 5G Bardziej. Zasięg trafił do nowych miast

Znaczenie nowych stacji dla użytkowników

Polska znajduje się w fazie modernizacji sieci telekomunikacyjnych. Mamy luty 2026 roku. Wymagania wobec transmisji danych stale rosną. Rozbudowa obu pasm ma bezpośrednie przełożenie na działanie smartfonów. Częstotliwość 3600 MHz sprawdza się w centrach miast. Odciąża starsze technologie w miejscach o dużym natężeniu ruchu sieciowego.

Pasmo 700 MHz poprawia zasięg wewnątrz budynków. Ułatwia też korzystanie z zasobów Internetu w trakcie podróży. Każda nowa stacja bazowa zmniejsza ryzyko przeciążeń nadajników. Klienci w wymienionych miejscowościach zyskują stabilne połączenie z siecią. Prace inżynieryjne będą kontynuowane w kolejnych miesiącach.

T-Mobile rozbudowuje 5G Bardziej. Zasięg trafił do nowych miast
Mapa zasięgu 5G i 5G Bardziej (ciemniejszy kolor) w T-Mobile

Zobacz: Orange podsumował 2025 rok. Wyniki są bardzo dobre, choć zysk poszedł w dół

Image
telepolis
T-Mobile 5G w T-Mobile zasięg t-mobile nowe stacje bazowe 5G Bardziej zasięg 5G Bardziej 5G Bardziej 700 MHz 5G Bardziej w paśmie C 5G Bardziej w T-Mobile
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile