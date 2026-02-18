T-Mobile rozbudowuje 5G Bardziej. Zasięg trafił do nowych miast

Rozwój infrastruktury w paśmie 3600 MHz

Magentowy operator uruchomił w minionym tygodniu jedną nową stację bazową. Główny nacisk kładzie na pasmo 3600 MHz. Częstotliwość ta odpowiada za pojemność sieci. Zapewnia ona wysokie prędkości transferu danych. T-Mobile posiada obecnie 4815 stacji w tym paśmie. W ubiegłym tygodniu przybyły cztery takie obiekty.

Sygnał uległ wzmocnieniu w dwóch miastach na południu Polski. Są to Ruda Śląska oraz Żywiec. Lepszy zasięg pojawił się także w mniejszych miejscowościach. Z usług w paśmie 3600 MHz mogą korzystać mieszkańcy Słopnic i Tarczyna. Rozbudowa tego pasma wspiera sieć na gęsto zaludnionych obszarach.

Częstotliwości zasięgowe 700 MHz

Firma rozwija równolegle sieć w paśmie 700 MHz. Jest to tak zwane pasmo zasięgowe. Fale o tej częstotliwości lepiej przenikają przez przeszkody terenowe i ściany. Pozwala to na pokrycie sygnałem większych obszarów z jednego nadajnika. T-Mobile poinformował o 563 działających stacjach w tym standardzie.

W ciągu ostatnich dni przybyło dziewięć takich nadajników. Nowy zasięg dotarł do pięciu kolejnych miejscowości. Są to Gozdowo, Łajski, Nowy Zamość, Owczary oraz Skawa. Inwestycje w pasmo 700 MHz zapobiegają wykluczeniu cyfrowemu. Umożliwiają one dostęp do sieci w rejonach słabiej zurbanizowanych.

Znaczenie nowych stacji dla użytkowników

Polska znajduje się w fazie modernizacji sieci telekomunikacyjnych. Mamy luty 2026 roku. Wymagania wobec transmisji danych stale rosną. Rozbudowa obu pasm ma bezpośrednie przełożenie na działanie smartfonów. Częstotliwość 3600 MHz sprawdza się w centrach miast. Odciąża starsze technologie w miejscach o dużym natężeniu ruchu sieciowego.

Pasmo 700 MHz poprawia zasięg wewnątrz budynków. Ułatwia też korzystanie z zasobów Internetu w trakcie podróży. Każda nowa stacja bazowa zmniejsza ryzyko przeciążeń nadajników. Klienci w wymienionych miejscowościach zyskują stabilne połączenie z siecią. Prace inżynieryjne będą kontynuowane w kolejnych miesiącach.