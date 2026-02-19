Wiadomości

Bez dowodu też przejdzie? Afera w Żabce

W sklepach sieci Żabka można zarejestrować kartę SIM bez okazania dowodu osobistego? Takie doniesienia pojawiły się w mediach społecznościowych. Postanowiłem je sprawdzić.

Przepisy od 2 lutego 2017 są jasne. Przy zakupie karty SIM mamy obowiązek jej zarejestrowania. Konieczne jest okazanie swojego dokumentu tożsamości. Może to być dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy. Taka powinność dotyczy wszystkich kart SIM, w tym także, a w sumie to przede wszystkim tych w modelu pre-paid, które przed tą datą nie podlegały takiemu obowiązkowi.

Żabka łamie prawo?

Tymczasem w ostatnich tygodniach pojawiły się doniesienia o możliwości rejestracji karty SIM bez konieczności okazywania dowodu tożsamości. Takiej procesu dokonał użytkownik platformy X o pseudonimie Padnięty. Udało mu się zarejestrować kilka kart SIM w trzech różnych sklepach sieci Żabka, podając jedynie numer PESEL. Jest to niezgodne z obowiązującym prawem, więc postanowiliśmy zapytać o źródła, jak to możliwe.

Przede wszystkim na samej stronie sieci znajduje się informacja, że do zarejestrowania zakupionej karty SIM konieczne jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu. Zatem firma doskonale zdaje sobie sprawę z obowiązujących przepisów. Jak zatem doszło do odstępstwa?

Żabka zapewnia, że jeśli rzeczywiście doszło do rejestracji kart SIM bez okazania dokumentu tożsamości, to były to jednorazowe przypadki.

Rejestracja kart SIM przez franczyzobiorców naszej sieci realizowana jest na podstawie obowiązujące franczyzobiorców umowy zawarte z dostawcami usługi rejestracji. Franczyzobiorcy w oparciu te o umowy dokonują rejestracji kart SIM i przeprowadzają weryfikację tożsamości na podstawie ważnego dokumentu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Żabka Polska nie przetwarza danych osobowych klientów podczas rejestracji i nie wykonuje czynności rejestracji kart SIM.

odpowiedziało nam biuro prasowe Żabki.

Firma zapewnia, że wszyscy pracownicy oraz franczyzobiorcy biorą udział w obowiązkowych szkoleniach, które obejmują również obowiązek weryfikacji danych podczas rejestracji. Co więcej, przez cały czas mają oni do niej dostęp za pośrednictwem platformy Strefa Wiedzy, gdzie dostępne są wszystkie materiały szkoleniowe.

Odstępstwa od przyjętych norm podczas rejestracji karty SIM mają charakter incydentalny i mogą wynikać z błędu ludzkiego, a nie z przyjętej polityki firmy czy obowiązujących instrukcji operacyjnych. Gdy otrzymujemy sygnał o możliwych nieprawidłowościach, od razu reagujemy. W takiej sytuacji przekazujemy do placówek dodatkowe komunikaty przypominające o obowiązujących zasadach, zachęcamy do udziału w szkoleniach uzupełniających oraz dokonujemy przeglądu i aktualizacji materiałów dostępnych na platformie szkoleniowej.

dodaje Żabka Polska.

W komentarzach na platformie X pojawiły się głosy, że w takim wypadku numer można zarejestrować na inną osobę lub firmę. Wystarczy podać jej numer PESEL. Pamiętajcie, że to niezgodne z prawem i może wiązać się z poważnymi konsekwencjami.

