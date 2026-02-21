Nowe zasady w Orange Flex. Sprawdź, co Cię czeka w marcu

Powód aktualizacji dokumentów

Zmiany wejdą w życie 14 marca 2026 roku. Orange dostosowuje w ten sposób swoje dokumenty do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z końca września 2025 roku. Klienci nie muszą wykonywać żadnych dodatkowych działań.

Opłaty za usługi pozostają na obecnym poziomie. Ujednolicenie procedur ma charakter czysto administracyjny. Osoby odrzucające nowe warunki mogą wypowiedzieć umowę przed dniem ich wdrożenia.

Proces składania zgłoszeń

Zaktualizowany regulamin obejmuje przedpłacone usługi komunikacji elektronicznej Orange Flex. Użytkownicy mają prawo zgłosić opóźnienia w uruchomieniu usługi. Reklamacji podlegają również błędy w naliczaniu opłat i wadliwe działanie samej sieci.

Wnioski można złożyć elektronicznie oraz telefonicznie. Dostępna jest też forma pisemna i osobista wizyta w salonie. Czas na przekazanie dokumentów wynosi maksymalnie 12 miesięcy od wystąpienia problemu.

Potwierdzenie przyjęcia sprawy w salonie klient otrzyma od razu na trwałym nośniku. Będzie to stanowić protokół. Przy zgłoszeniach zdalnych operator wyśle potwierdzenie w ciągu 14 dni.

Terminy dla operatora

Telekom ma 30 dni na odpowiedź od daty wpłynięcia dokumentów. Braki formalne we wniosku wymuszą dodatkowy kontakt. Operator wezwie do uzupełnienia danych, dając na to co najmniej 7 dni. Odpowiedź z sieci będzie od teraz zawsze zawierać dane kontaktowe firmy.

Pozytywna decyzja o zwrocie kosztów oznacza wypłatę środków w ciągu 30 dni. Klient otrzyma je przelewem, przekazem pocztowym lub w formie zapłaty za przyszłe usługi. Jeśli odpowiedź z firmy nie dotrze do klienta, będzie on mógł zażądać jej ponownego wysłania. W przypadku braku określenia kanału zwrotnego w zgłoszeniu, sieć odpowie tą samą drogą, którą wpłynęło pismo.