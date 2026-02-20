Orange zmienia doładowania. Teraz w aplikacji

Nowe kwoty w Mój Orange

Pomarańczowy operator rozpoczął aktualizację aplikacji Mój Orange do wersji 5.139. Proces potrwa do końca przyszłego tygodnia. Po instalacji programu klienci zobaczą zmieniony ekran zasilania konta. Znika z niego domyślny przycisk przelewu na kwotę 5 zł. Zastępuje go próg 7 zł. Kolejna standardowa wpłata rośnie z 10 zł do 15 zł.

Klienci nadal mogą zasilić numer mniejszą kwotą. Wymaga to ręcznego wpisania wybranej wartości w odpowiednim oknie. Limit dolny pozostaje na poziomie 5 zł. Górny próg jednorazowej wpłaty wynosi 400 zł.

Skutki dawnych testów operatora

Nowości w aplikacji Mój Orange są kontynuacją wcześniejszych decyzji telekomu. W listopadzie ubiegłego roku identyczny mechanizm trafił na stronę www.doladowania.orange.pl. Poprzedziły to rynkowe testy. Pomarańczowa firma usunęła wtedy całkowicie opcję wpłaty 5 zł w kanałach online, co wywołało to sprzeciw klientów. Orange ustąpił i przywrócił najniższą stawkę. Przeniósł ją jednak do sekcji obsługiwanej ręcznie.