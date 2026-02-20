Wiadomości

Orange zmienia doładowania. Teraz w aplikacji

Orange Polska zmienił system zasilania kont prepaid. Użytkownicy aplikacji mobilnej dostali możliwości, które wcześniej pojawiły się na stronie internetowej.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:59
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Orange zmienia doładowania. Teraz w aplikacji

Nowe kwoty w Mój Orange

Pomarańczowy operator rozpoczął aktualizację aplikacji Mój Orange do wersji 5.139. Proces potrwa do końca przyszłego tygodnia. Po instalacji programu klienci zobaczą zmieniony ekran zasilania konta. Znika z niego domyślny przycisk przelewu na kwotę 5 zł. Zastępuje go próg 7 zł. Kolejna standardowa wpłata rośnie z 10 zł do 15 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

Klienci nadal mogą zasilić numer mniejszą kwotą. Wymaga to ręcznego wpisania wybranej wartości w odpowiednim oknie. Limit dolny pozostaje na poziomie 5 zł. Górny próg jednorazowej wpłaty wynosi 400 zł.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon XIAOMI Poco M8 Pro 5G 12/512GB 6.83" 120Hz Srebrny
Smartfon XIAOMI Poco M8 Pro 5G 12/512GB 6.83" 120Hz Srebrny
0 zł
1549 zł - najniższa cena
Kup teraz 1549 zł
Smartfon IIIF150 Air 1 Ultra 8/128GB 6.8" 120Hz Czarny
Smartfon IIIF150 Air 1 Ultra 8/128GB 6.8" 120Hz Czarny
-128.8 zł
1099 zł - najniższa cena
Kup teraz 970.2 zł
Smartfon HONOR 400 5G 8/256GB 6.55" 120Hz Złoty
Smartfon HONOR 400 5G 8/256GB 6.55" 120Hz Złoty
0 zł
1699 zł - najniższa cena
Kup teraz 1699 zł
Advertisement

Skutki dawnych testów operatora

Nowości w aplikacji Mój Orange są kontynuacją wcześniejszych decyzji telekomu. W listopadzie ubiegłego roku identyczny mechanizm trafił na stronę www.doladowania.orange.pl. Poprzedziły to rynkowe testy. Pomarańczowa firma usunęła wtedy całkowicie opcję wpłaty 5 zł w kanałach online, co wywołało to sprzeciw klientów. Orange ustąpił i przywrócił najniższą stawkę. Przeniósł ją jednak do sekcji obsługiwanej ręcznie.

Aktualizacja przynosi też modyfikacje w usłudze zasilania numeru prepaid z konta abonamentowego. Środki doliczane do przyszłej faktury mają teraz tylko dwa warianty. Klient wybiera przesłanie 7 zł lub 15 zł. Inne kwoty zostały w tym trybie zablokowane.

Aktualne promocje w Orange
Image
telepolis
moj orange orange Orange na karte zmiany w Orange zmiany w Orange na kartę doładowania Orange
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Orange
Źródła tekstu: Orange