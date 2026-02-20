Bezpieczeństwo

Przejęli tysiące loginów i haseł. A to był dopiero początek

Polscy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą specjalizującą się w kradzieży tożsamości w sieci. Funkcjonariusze CBZC zabezpieczyli ogromną bazę danych zawierającą loginy i hasła do popularnego serwisu społecznościowego.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:21
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Przejęli tysiące loginów i haseł. A to był dopiero początek

Mechanizm oszustwa był prosty

Grupa przestępcza działała na terenie Polski i Niemiec przez dwa lata. Śledczy ustalili tożsamość jedenastu osób zamieszanych w ten proceder. Oszuści wykorzystywali sprawdzoną metodę phishingu. Tworzyli oni fałszywe strony internetowe, które udawały znane portale informacyjne.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na fałszywych stronach publikowano sensacyjne i zmyślone wiadomości. Często dotyczyły one rzekomej śmierci znanych celebrytów lub polityków. Szokujące nagłówki miały skłonić ofiarę do kliknięcia w link. Użytkownik widział wtedy okno logowania do Facebooka. Było ono łudząco podobne do prawdziwego. Wpisanie tam danych skutkowało ich natychmiastowym przekazaniem w ręce przestępców.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Tablet LENOVO Legion Tab Gen 3 TB321FU 8.8" 12/256 GB Wi-Fi Czarny
Tablet LENOVO Legion Tab Gen 3 TB321FU 8.8" 12/256 GB Wi-Fi Czarny
0 zł
2499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2499.99 zł
Tablet SAMSUNG Galaxy Tab S10+ 12.4" 12/512 GB 5G Wi-Fi Srebrny + Rysik S Pen
Tablet SAMSUNG Galaxy Tab S10+ 12.4" 12/512 GB 5G Wi-Fi Srebrny + Rysik S Pen
0 zł
5899 zł - najniższa cena
Kup teraz 5899 zł
Tablet BLOW KidsTab 8 8" 4/64GB LTE Wi-Fi Różowy
Tablet BLOW KidsTab 8 8" 4/64GB LTE Wi-Fi Różowy
0 zł
382 zł - najniższa cena
Kup teraz 382 zł
Advertisement

Masowe przejmowanie kont

Zdobyte w ten sposób loginy i hasła służyły do dalszych przestępstw. Sprawcy logowali się na konta ofiar i wysyłali wiadomości do ich znajomych. Prosili w nich o szybką pożyczkę pieniędzy za pomocą kodu BLIK. Wiele osób straciło w ten sposób swoje oszczędności. Skala procederu była ogromna.

Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczyli ponad 100 tysięcy par loginów i haseł. Członkom grupy postawiono łącznie ponad 400 zarzutów. Dotyczą one między innymi prania brudnych pieniędzy oraz oszustw komputerowych. Sześciu podejrzanych trafiło już do tymczasowego aresztu. Odzyskano też mienie o wartości miliona złotych.

Co zrobić w obliczu zagrożenia?

Służby apelują do internautów o ostrożność. Każdy użytkownik powinien sprawdzić, czy jego dane nie znalazły się w bazie przejętej przez policję. Można to zrobić bezpiecznie poprzez rządową stronę internetową bezpiecznedane.gov.pl. To pierwszy krok do weryfikacji swojego bezpieczeństwa w sieci.

W przypadku wykrycia wycieku należy działać natychmiast. Policja udostępniła specjalny adres e-mail dla poszkodowanych: [email protected]. Należy tam zgłosić fakt przejęcia konta oraz ewentualne straty finansowe. Kluczowa jest również natychmiastowa zmiana haseł. Dotyczy to nie tylko Facebooka, ale wszystkich serwisów, gdzie używano tego samego ciągu znaków.

Tablety w Media Expert
Tablety W Media Markt
Tablety w OleOle
Image
telepolis
cyberbezpieczeństwo Facebook phishing policja wyłudzenie danych kradzież pieniędzy Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości CBZC kradzież tożsamości wyłudzenie haseł
Zródła zdjęć: FotoDax / Shutterstock.com, Dmytro Ihoshyn / Shutterstock.com, Policja
Źródła tekstu: Policja