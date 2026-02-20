Przejęli tysiące loginów i haseł. A to był dopiero początek

Mechanizm oszustwa był prosty

Grupa przestępcza działała na terenie Polski i Niemiec przez dwa lata. Śledczy ustalili tożsamość jedenastu osób zamieszanych w ten proceder. Oszuści wykorzystywali sprawdzoną metodę phishingu. Tworzyli oni fałszywe strony internetowe, które udawały znane portale informacyjne.

Na fałszywych stronach publikowano sensacyjne i zmyślone wiadomości. Często dotyczyły one rzekomej śmierci znanych celebrytów lub polityków. Szokujące nagłówki miały skłonić ofiarę do kliknięcia w link. Użytkownik widział wtedy okno logowania do Facebooka. Było ono łudząco podobne do prawdziwego. Wpisanie tam danych skutkowało ich natychmiastowym przekazaniem w ręce przestępców.

Masowe przejmowanie kont

Zdobyte w ten sposób loginy i hasła służyły do dalszych przestępstw. Sprawcy logowali się na konta ofiar i wysyłali wiadomości do ich znajomych. Prosili w nich o szybką pożyczkę pieniędzy za pomocą kodu BLIK. Wiele osób straciło w ten sposób swoje oszczędności. Skala procederu była ogromna.

Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczyli ponad 100 tysięcy par loginów i haseł. Członkom grupy postawiono łącznie ponad 400 zarzutów. Dotyczą one między innymi prania brudnych pieniędzy oraz oszustw komputerowych. Sześciu podejrzanych trafiło już do tymczasowego aresztu. Odzyskano też mienie o wartości miliona złotych.

Co zrobić w obliczu zagrożenia?

Służby apelują do internautów o ostrożność. Każdy użytkownik powinien sprawdzić, czy jego dane nie znalazły się w bazie przejętej przez policję. Można to zrobić bezpiecznie poprzez rządową stronę internetową bezpiecznedane.gov.pl. To pierwszy krok do weryfikacji swojego bezpieczeństwa w sieci.