Motoryzacja

Nowy bat na kierowców, ale z bystrym okiem unikniesz kary

Stołeczna Komenda Policji otrzymała nowe, nieoznakowane radiowozy. Problem w tym, że oferują one kilka cech, które wzbudzają wątpliwości, jeśli chodzi o ich tajny charakter.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:21
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nowy bat na kierowców, ale z bystrym okiem unikniesz kary

Mowa tu o 6 egzemplarzach Kia EV3. Są to elektryczne crossovery, które dość rzadko spotykamy na naszych drogach, a ich futurystyczny wygląd przykuwa uwagę sam w sobie. Jednak tym, co budzi największe wątpliwości, nie jest wyjątkowość tych aut, a wielka naklejka informująca o współfinansowaniu zakupu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dostajemy więc nieoznakowany radiowóz z wielkim znakiem, co wywołało falę kpin w sieci.

Dalsza część tekstu pod wideo

Naklejka na nieoznakowany radiowozie

Parafrazując słynną łacińską sentencję: głupie prawo, ale prawo. Przepisy wymagają umieszczenia naklejki na współfinansowanych projektach i nie ma tu wyjątku dla nikogo — nawet dla Policji. Natomiast Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pokrył połowę kosztów zakupu tych samochodów, czyli około 600 tysięcy złotych. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Szczotko-skrobaczka FUTURA 94521 60 cm
Szczotko-skrobaczka FUTURA 94521 60 cm
0 zł
17.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 17.99 zł
Pas mocujący DUNLOP 251707
Pas mocujący DUNLOP 251707
0 zł
74.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 74.99 zł
Zasłonka przeciwsłoneczna do samochodu DISNEY Kraina Lodu 2 9339 (2 szt.)
Zasłonka przeciwsłoneczna do samochodu DISNEY Kraina Lodu 2 9339 (2 szt.)
0 zł
19.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 19.99 zł
Advertisement

Tym samym lepiej mieć 6 radiowozów z naklejką niż 3 bez niej. Zwłaszcza że problem wcale nie jest tak duży, jak niektórzy sugerują. Owszem: naklejka jest duża, ale umieszczona na klapie bagażnika. Tym samym tylko kierowcy jadący za radiowozem mogą go rozpoznać dzięki niej. Dodatkowo naklejka nie rzuca się w oczy tak mocno, jak oznakowany radiowóz i wiele osób może ją przegapić. I chociaż taki radiowóz nie jest tak dobrze ukryty, jak mógłby być, to wciąż na pierwszy rzut oka nie krzyczy, że w środku siedzą Policjanci.

Kia EV3 jako radiowóz

To również jest ciekawe auto. Elektryk w mieście i okolicach wbrew pozorom może się sprawdzić o wiele lepiej do ścigania piratów drogowych niż auta spalinowe. A to dlatego, że ma znacznie lepsze przyśpieszenie, niż typowe auto spalinowe. Mowa tu o zakresie od 0 do 100 km/godz. w 7,5 sekundy. Dodatkowo ma duży, 460-litrowy bagażnik na niezbędny sprzęt. 

Natomiast zasięg 436 km jest więcej, niż wystarczający do całodziennej pracy, a ładowania auta może odbywać się na policyjnym parkingu. 

Kup ładowarkę samochodwą Całe 165 W mocy
Image
telepolis
policja samochody elektryczne Radiowozy Elektryczne radiowozy Nieoznakowane radiowozy Nieoznakowane radiowozy z naklejką
Zródła zdjęć: josefkubes / Shutterstock
Źródła tekstu: Autokult