UOKiK dostanie nowe uprawnienia. Zabawi się w tajniaków

Zakupy pod obcym nazwiskiem

Rząd przygotował nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Rada Ministrów planuje przyjęcie projektu w pierwszym kwartale tego roku. Zmiany obejmą rynek e-commerce.

Kontrolerzy zyskają prawo do zakupów pod przykrywką. System wybierze dla nich fikcyjne dane osobowe i adres e-mail. Urzędnicy sprawdzą w ten sposób proces obsługi klienta. Zbadają przestrzeganie procedur zwrotu towaru i poprawność zapisów w regulaminach.

Mechanizm zakupów kontrolnych znacząco zwiększy skuteczność interwencji UOKiK, szczególnie tam, gdzie postępowania oparte są jedynie na dokumentach i zgłoszeniach konsumentów i nie dają pełnego obrazu praktyk rynkowych. Nowelizacja jednak nie tyle wprowadza całkowicie nowe narzędzie, ile formalizuje praktykę, którą UOKiK już stosował w ograniczonym zakresie. Różnica polega na tym, że zakup kontrolny zyskuje wyraźną podstawę ustawową i status pełnoprawnego środka dowodowego, co znacząco wzmacnia pozycję organu w postępowaniach konsumenckich. powiedziała Bernadeta Kasztelan-Świetlik, Partner w kancelarii Gessel, wcześniej przez 13 lat związana z UOKiK

Blokady domen internetowych

Prezes UOKiK zyska prawo do ingerencji w strony internetowe firm. Urząd będzie mógł zażądać usunięcia wskazanych treści z witryny. Ostatecznym krokiem będzie wniosek o usunięcie domeny z krajowego rejestru. Oznacza to odcięcie klientów od sklepu.

Zmiany rozszerzą też procedurę przeszukań w siedzibach firm. Rozwiązanie to znano wcześniej ze spraw antymonopolowych. Teraz obejmie ono sprawy konsumenckie. Urzędnicy zabezpieczą na miejscu dokumenty i nośniki danych.

Rola sądów w nowym systemie

Przepisy nakładają na sądy obowiązek weryfikacji działań urzędu.

Blokowanie domen to rozwiązanie radykalne i powinny być stosowane w wyjątkowych sytuacjach, gdy brakuje innych skutecznych środków, dzięki którym Urząd może dążyć do usunięcia skutków naruszeń. Aby nie były nadużywane, zgodnie z intencją ustawodawcy, mają zadbać sądy. Dopiero praktyka pokaże, jak Prezes UOKiK będzie korzystał z nowych uprawnień. dodała Elżbieta Witkowska-Grochowalska, Senior Associate w kancelarii Gessel

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyznaczył granice dla urzędu w marcu 2025 roku. Sędziowie odrzucili dowody z podsłuchów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie antymonopolowej. Uznano użycie materiałów operacyjnych służb za niedozwolone w postępowaniach administracyjnych.