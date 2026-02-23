Biedronka zaszalała z ofertą. Aż 230 zł taniej, a przyda się każdemu

Odkurzacze pionowe stały się prawdziwym hitem. Głównie dlatego, że nie zajmują wiele miejsca, są wygodne i przede wszystkim coraz lepsze. Stały się też doskonałym uzupełnieniem dla odkurzaczy automatycznych, gdy np. trzeba szybko posprzątać piach w przedpokoju, który wypadł spod butów. Jeśli jeszcze takiego urządzenia nie masz, to właśnie masz okazję, aby to zmienić. Biedronka ruszyła z promocją.

Odkurzacz pionowy Hoffen w Biedronce

W Biedronka Home, czyli internetowym sklepie sieci z owadem w logo, ruszyła promocja na odkurzacz pionowy Hoffen Expert. Urządzenie, które normalnie kosztuje 499 zł, zostało przecenione na 269 zł. Tym samym aż 230 zł zostaje nam w kieszeni na inne wydatki lub oszczędności.

Odkurzacz ma całkiem sporo do zaoferowania. Cechuje się mocą 150 W oraz siłą ssania aż 14-15,5 kPa. To pozwala skutecznie pozbyć się brudu nie tylko z podłóg twardych, ale również dywanów i wykładzin. Mamy przy tym trzy tryby pracy do wyboru - Min, Max oraz Eco, w zależności od aktualnych potrzeb. Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi:

tryb Max: 13-15 min.,

tryb Min: 20-23 min.,

tryb Eco: 35-38 min.

W zestawie z odkurzaczem znajdują się trzy końcówki: elektroszczotka z podświetleniem LED, dysza szczelinowa i dysza szczotkowa. Do tego otrzymujemy też uchwyt ścienny oraz filtr HEPA H10, który skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia wewnątrz obudowy. Warto wspomnieć też o bezworkowym pojemniku na kurz, który ma pojemność 0,7 litra.