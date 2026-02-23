Piekło zamarzło. Tanie słuchawki z Action dostały ANC

Nie zamierzam tu wypowiadać się na temat jakości samych słuchawek, czy generowanego przez nich dźwięku, ponieważ nie miałem ich w rękach. Jednak opis pozostawiony na stronie jest zaskakująco kompetentny. Solix SL-700, bo takie właśnie oznaczenia niosą, mimo niskiej ceny dość wyraźnie podkreślają, na co możemy liczyć.

Solix SL-700

Zacznijmy od ANC. Tu producent chwali się redukcją do 25 dB. I warto podkreślić, że nie jest to wartość o połowę mniejsza, niż 50 dB, którą chwalą się topowi producenci słuchawek w swoich flagowych urządzeniach. Wynika to z tego, że decybele wyraża się w skali logarytmicznej. Różnica między nimi jest więc nie dwu a ponad trzystukrotna.

Oznacza to, że Solix SL-700 poradzi sobie z przytłumieniem szumu ulicy zza okna, wentylatora, lub klimatyzatora, ale nie wygłuszy rozmowy w tle.

Ciekawie prezentuje się także kwestia baterii. Tu Action mówi o 35 godzinach pracy z wykorzystaniem etui ładującego. Jednak nie wspomina o tym, ile słuchawki mogą grać bez jego uwzględnienia.