Sprzęt

NVIDIA szykuje własny procesor. Stanie w szranki z Apple

NVIDIA szykuje się do wejścia na rynek laptopów. Firma ma szykować wspólnie z partnerami urządzenia, które nie tylko będą miały ich autorski układ graficzny, ale też procesor.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:09
NVIDIA najwyraźniej nie chce już być firmą tylko od kart graficznych i rozwiązań do centrów danych. Zieloni chcą mocniej wejść na rynek konsumencki. Firma szykuje własny układ do laptopów. Ten ma być konkurencją dla serii Apple M, używanej w MacBookach.

Laptop NVIDIA

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że NVIDIA pracuje nad autorskim układem SoC, który będzie miał zintegrowany procesor, układ graficzny, a także jednostkę przeznaczoną do obliczeń związanych z AI. Komputery, które będą z niego korzystać, mają być skierowane na rynek konsumencki.

Celem NVIDII jest stworzenie sprzętu, który będzie konkurencją dla MacBooków i układów z serii Apple M. Zieloni już podobno współpracują z najważniejszymi producentami laptopów, w tym Dellem i Lenovo. Celem jest stworzenie urządzeń, które nie tylko będą wydajne, ale też efektywne energetycznie. Jednym z najważniejszych aspektów ma być długi czas pracy na baterii.

Zunifikowana architektura może nieść za sobą wiele korzyści, co widać po wspominanym już w tekście Apple. Oczywiście problem może stanowić oprogramowanie, czyli Windows, który nie daje tak pełnej kontroli nad sprzętem, jak w przypadku firmy z Cupertino. Pomimo tego propozycja NVIDII może być bardzo ciekawa i postawi Zielonych na równi z AMD, Intelem czy Qualcommem.

Zródła zdjęć: Bangla press / Shutterstock.com
Źródła tekstu: digitaltrends