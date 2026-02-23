NVIDIA szykuje własny procesor. Stanie w szranki z Apple

NVIDIA najwyraźniej nie chce już być firmą tylko od kart graficznych i rozwiązań do centrów danych. Zieloni chcą mocniej wejść na rynek konsumencki. Firma szykuje własny układ do laptopów. Ten ma być konkurencją dla serii Apple M, używanej w MacBookach.

Laptop NVIDIA

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że NVIDIA pracuje nad autorskim układem SoC, który będzie miał zintegrowany procesor, układ graficzny, a także jednostkę przeznaczoną do obliczeń związanych z AI. Komputery, które będą z niego korzystać, mają być skierowane na rynek konsumencki.

Celem NVIDII jest stworzenie sprzętu, który będzie konkurencją dla MacBooków i układów z serii Apple M. Zieloni już podobno współpracują z najważniejszymi producentami laptopów, w tym Dellem i Lenovo. Celem jest stworzenie urządzeń, które nie tylko będą wydajne, ale też efektywne energetycznie. Jednym z najważniejszych aspektów ma być długi czas pracy na baterii.