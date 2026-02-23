mObywatel nie zniknie. Ministerstwo przyznaje się do błędu

Kilka dni temu pisałem o tym, że aplikacja mObywatel jest niezgodna z wymogami technicznymi unijnego rozporządzenia eIDAS 2.0. W związku z tym nie może ona posłużyć za wrota do Europejskiego Portfelu Tożsamości Cyfrowej.

Ministerstwo Cyfryzacji, w uzasadnieniu do projektu ustawy, samo pisało o konieczności napisania aplikacji od nowa i okresowym utrzymywaniu dwóch rozwiązań jednocześnie, co sugerowało, że po jakimś czasie mObywatel zostanie zamknięty. Teraz wiceszef resortu, w rozmowie z portalem Zero.pl przyznaje, że określenia były nieprecyzyjne.

mObywatel nie zniknie

Docelowo nie będzie potrzeby utrzymywania jednocześnie dwóch aplikacji publicznych zapewniających podobne funkcje – nie tylko ze względu na koszty ich utrzymania, ale też na użytkowników, którzy będą mogli poczuć się zdezorientowani, nie mając pewności, co wybrać. czytaliśmy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Teraz Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji, przyznał, że nie było to zbyt precyzyjne określenie. Dodał też, że resort nie zamierza niczego usuwać. Aplikacja mObywatel nadal będzie działać i będzie bramą do usług publicznych w Polsce. Jednocześnie powstanie druga aplikacja, która będzie zgodna z eIDAS 2.0 i pozwoli na wprowadzenie Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej.

Skąd zatem takie stwierdzenie w uzasadnieniu? Problem leży w tym, że obie aplikacje - mObywatel i nowa, zgodna z eIDAS 2.0 - wcale nie będą zapewniać podobnych funkcji.

Nie uchylam się od tego, że może było nieprecyzyjnie. Będziemy pracować, żeby takie komunikaty były jaśniejsze, precyzyjniejsze dodał wiceszef resortu.