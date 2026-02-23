Aplikacje

Pilnie usuń to z telefonu. Aplikacje z Google Play ujawniają Twoje dane

Do Google Play trafiły aż dwie aplikacje tego samego dewelopera, które kradną dane użytkowników. Jak najszybciej trzeba je usunąć.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:14
Niestety, czasami nawet w Sklepie Play znajdą się aplikacje, które nie są bezpieczne dla użytkowników systemu Android. Tym razem trafiło się tak w przypadku dwóch apek jednego dewelopera. W obu przypadkach kradną one dane.

Dalsza część tekstu pod wideo

Natychmiast wywal to z telefonu

Pierwszą ze wspomnianych aplikacji jest "Video AI Art Generator & Maker". Została ona pobrana ponad 500 tys. razy. Aplikacja służy między innymi do tworzenia grafik i filmów za pomocą sztucznej inteligencji. Te wyciekły do sieci.

Z raportu wynika, że z powodu złej konfiguracji Google Cloud Storage wszyscy mieli dostęp do obrazów i filmów generowanych przez użytkowników aplikacji. Nie było wymagane żadne uwierzytelnienie.

Chodzi o 2,87 mln wygenerowanych filmów, ponad 386 tys. plików audio, 2,87 mln grafik i wielu innych plików, w tym wysyłanych przez samych użytkowników. W sumie cała baza ma 12 TB pojemności i zawiera 8,27 mln plików zebranych od początku działania aplikacji, czyli od czerwca 2023 roku.

Problemem jest też druga aplikacja o nazwie IDMerit. W jej przypadku wyciekły prywatne dane użytkowników, w tym:

  • imiona i nazwiska
  • adresy z kodem pocztowym
  • daty urodzenia
  • numery telefonów
  • płeć
  • adresy e-mail
  • metadane telekomunikacyjne
  • dowody osobiste
  • profile na mediach społecznościowych

Takie informacje można wykorzystać w wielu innych oszustwach, w tym chociażby do zaciągania kredytów i pożyczek na inne osoby, ataków phishingowych czy przejmowania kont w różnych serwisach i usługach. Wiadomo, że sytuacja dotyczy użytkowników z aż 26 krajów, w tym również z Europy. Dobra informacja jest taka, że na liście nie ma Polski.

Aplikacje same w sobie nie zostały zaprojektowane do kradzieży danych użytkowników. Jednak zostały źle zabezpieczone. Na szczęście deweloper - Codeway - na początku lutego naprawił już swoje błędy. Nie zmienia to faktu, że mleko się rozlało.

