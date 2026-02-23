Lidl i nowe zasady. Możesz się zdziwić na parkingu pod sklepem

Lidl delikatnie chce wymusić rotację pojazdów

Zazwyczaj klienci cenią sobie systemy bezobsługowe i automatyczne. Także, jeśli chodzi o parkowanie pod sklepem. Wprawne oko zmotoryzowanego klienta wkrótce zauważy, że parkometry pod niektórymi dyskontami zniknęły, a w ich miejscu pojawił się system kamer, który mierzy czas postoju automatycznie. Klient nie musi nic robić, jedynie skupić się na swoich zakupach. Dla kierowców oznacza to koniec z pilnowaniem papierowych świstków, które pobrali w maszynie do parkowania. Koniec też z wracaniem się do auta i umieszczaniem papierka na desce rozdzielczej, za szybą pojazdu. To także koniec z traktowaniem Lidla jako miejsca na dłuższy, nie związany z zakupami, postój. W momencie, kiedy czasu będzie pilnował monitoring, lepiej nie przekraczać regulaminowego czasu darmowego postoju (wynosi on 90 minut).