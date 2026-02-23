Lidl i nowe zasady. Możesz się zdziwić na parkingu pod sklepem
Lidl chce ułatwić życie swoim klientom i skończyć z nerwowymi poszukiwaniami biletu parkingowego u zmotoryzowanych. Pod częścią sklepów już zaszły ważne zmiany. Parkometry wypluwające bilecik zaczynają powoli znikać. Zastępuje je coś innego.
Lidl delikatnie chce wymusić rotację pojazdów
Zazwyczaj klienci cenią sobie systemy bezobsługowe i automatyczne. Także, jeśli chodzi o parkowanie pod sklepem. Wprawne oko zmotoryzowanego klienta wkrótce zauważy, że parkometry pod niektórymi dyskontami zniknęły, a w ich miejscu pojawił się system kamer, który mierzy czas postoju automatycznie. Klient nie musi nic robić, jedynie skupić się na swoich zakupach. Dla kierowców oznacza to koniec z pilnowaniem papierowych świstków, które pobrali w maszynie do parkowania. Koniec też z wracaniem się do auta i umieszczaniem papierka na desce rozdzielczej, za szybą pojazdu. To także koniec z traktowaniem Lidla jako miejsca na dłuższy, nie związany z zakupami, postój. W momencie, kiedy czasu będzie pilnował monitoring, lepiej nie przekraczać regulaminowego czasu darmowego postoju (wynosi on 90 minut).
Przekroczenie ustalonego czasu, może skutkować naliczeniem dodatkowej opłaty. Ponieważ parkingi obsługują firmy zewnętrzne, wysokość takiej opłaty będzie określona w regulaminie pojedynczego parkingu. Rozwiązanie, o którym mowa jest już testowane w niektórych miastach, m.in, Lęborku.
Zamiast pobierania bilety, kamery
Wszystko to wpisuje się w nowy trend, który jest coraz powszechniej stosowany w przypadku większości marketów. Na wybranych parkingach będzie działał system kamer, który automatycznie odczyta tablice rejestracyjne samochodu oraz zmierzy czas postoju. Klient będzie musiał się jedynie pilnować, aby nie przekroczyć regulaminowego czasu 90 minut. W przeciwnym razie, będzie zobowiązany zapłacić za dodatkowy postój. System ten sieć sklepów Lidl wprowadza stopniowo, ale można już wypatrywać, czy aby zmiana nie nastąpiła pod Lidlem, w którym zazwyczaj robimy zakupy.