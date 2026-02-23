Heyah 01 znika z rynku. Co dalej z klientami?

Od dzisiaj (23 lutego) z polskiego rynku wycofana zostaje oferta Heyah 01. To koniec marki, która należała do T-Mobile Polska. Co dalej z klientami?

Dalsza część tekstu pod wideo

Koniec Heyah w Polsce

Koniec Heyah był już wcześniej zapowiadany. Oferta marki zniknęła tak naprawdę już 27 czerwca 2025 roku. Od tego dnia nie mógł jej wykupić żaden nowy użytkownik. Teraz wszyscy użytkownicy, którzy już wcześniej z niej korzystali, zostaną przeniesieni do Red Bull Mobile, czyli innej marki, należącej do T-Mobile Polska

T-Mobile uprzedza, że w dniu przeniesienia numerów może nastąpić krótka przerwa w dostępie do usług. Jeśli ktoś nie chce zaakceptować nowych warunków, wystarczy zrezygnować zgodnie z zasadami lub po prostu nie opłacając kolejnej subskrypcji.