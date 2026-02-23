Wiadomości

Heyah 01 znika z rynku. Co dalej z klientami?

To koniec marki Heyah 01 na polskim rynku. Sieć znika, ale klienci nie mają powodów do obaw.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:36
4
Od dzisiaj (23 lutego) z polskiego rynku wycofana zostaje oferta Heyah 01. To koniec marki, która należała do T-Mobile Polska. Co dalej z klientami?

Koniec Heyah w Polsce

Koniec Heyah był już wcześniej zapowiadany. Oferta marki zniknęła tak naprawdę już 27 czerwca 2025 roku. Od tego dnia nie mógł jej wykupić żaden nowy użytkownik. Teraz wszyscy użytkownicy, którzy już wcześniej z niej korzystali, zostaną przeniesieni do Red Bull Mobile, czyli innej marki, należącej do T-Mobile Polska

T-Mobile uprzedza, że w dniu przeniesienia numerów może nastąpić krótka przerwa w dostępie do usług. Jeśli ktoś nie chce zaakceptować nowych warunków, wystarczy zrezygnować zgodnie z zasadami lub po prostu nie opłacając kolejnej subskrypcji.

Heyah 01 kosztowało 19,99 zł miesięcznie za nielimitowane rozmowy i SMS-y oraz 20 GB Internetu lub 29,99 zł miesięcznie za to samo, ale z pakietem 40 GB. W Red Bull Mobile ceny zostają obniżone do odpowiednio 19 i 29 zł. Dodatkowo klienci w ramach jednorazowego bonusu dostaną 100 GB Internetu na 30 dni.

Zródła zdjęć: Robson90 / Shutterstock.com