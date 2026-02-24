Jak oszukać kasę samoobsługową? Ona zrobiła to aż 59 razy
Mieszkanka powiatu śremskiego aż 59 razy oszukała kasę samoobsługową w sklepach sieci Biedronka. Jak to zrobiła?
Chociaż co jakiś czas słyszy się o oszustwach z wykorzystaniem kas samoobsługowych, to pomimo tego tych wciąż przybywa. Tym razem zaoszczędzić chciała mieszkanka powiatu śremskiego. Z ustaleń policji wynika, że aż 59 razy oszukała na swoich zakupach.
Oszustwo na kasie samoobsługowej
Kobieta oszukiwała na kasach samoobsługowych w sieci sklepów Biedronka. Była przy tym dość sprytna, ponieważ korzystała z niedozwolonych kodów, które są dostępne tylko dla pracowników. W ten sposób mogła między inny zerować wagę produktów i przez to płacić za nie zdecydowanie mniej niż powinna.
Kobieta nie miała przy tym stałego schematu działania. Oszukiwała na normalnych, codziennych zakupach. Obniżała ceny zarówno produktów spożywczych, jak i chemii gospodarczej. Była przekonana, że nikt nie zauważy braków w towarze. Była w błędzie.
Działalność kobiety została zauważona na nagraniach z monitoringu. O sprawie została poinformowana policja, która wezwała kobietę na przesłuchanie. Ta przyznała się do zarzucanych czynów, za co grozi jej maksymalnie 8 lat pozbawienia wolności. Z informacji wynika, że w sumie aż 59 razy oszukała na zakupach. Przełożyło się to na 5200 zł straty dla Biedronki.