Jak oszukać kasę samoobsługową? Ona zrobiła to aż 59 razy

Chociaż co jakiś czas słyszy się o oszustwach z wykorzystaniem kas samoobsługowych, to pomimo tego tych wciąż przybywa. Tym razem zaoszczędzić chciała mieszkanka powiatu śremskiego. Z ustaleń policji wynika, że aż 59 razy oszukała na swoich zakupach.

Oszustwo na kasie samoobsługowej

Kobieta oszukiwała na kasach samoobsługowych w sieci sklepów Biedronka. Była przy tym dość sprytna, ponieważ korzystała z niedozwolonych kodów, które są dostępne tylko dla pracowników. W ten sposób mogła między inny zerować wagę produktów i przez to płacić za nie zdecydowanie mniej niż powinna.

Kobieta nie miała przy tym stałego schematu działania. Oszukiwała na normalnych, codziennych zakupach. Obniżała ceny zarówno produktów spożywczych, jak i chemii gospodarczej. Była przekonana, że nikt nie zauważy braków w towarze. Była w błędzie.