Przestań nabijać kieszenie mechanikom. W Lidlu za jedyne 44,99 zł

Oczywiście, samodzielne spuszczenie oleju nie jest trudne. Wystarczy tylko odkręcić jedną śrubę na spodzie miski olejowej. Wymaga jednak dostępu do kanału lub podnośnika, a niewprawny użytkownik może skończyć oblany olejem tak jak i powierzchnia pod samym samochodem. Na szczęście można to zrobić inaczej. Szybciej, czyściej i samodzielnie. A to dzięki pompom oleju. Tak się natomiast składa, że w sklepie internetowym Lidla ULTIMATE SPEED UOP 12 C1 jest obecnie w promocji za 44,99 zł.

ULTIMATE SPEED UOP 12 C1

Zasada jest prosta: rurkę zasysającą wkładamy tam, gdzie wkłada się sztycę pomiarową. Rzecz jasna tak głęboko, jak to tylko możliwe. Rurkę wyprowadzającą do butelki lub innego pojemnika, w którym chcemy składować zużyty olej. Samo urządzenie natomiast podłączamy do akumulatora samochodu, żeby je zasilić, a potem czekamy, aż wypompuje cały olej.

Mowa tu o wydajności 0,2 litra na minutę. To oznacza, że cały proces trochę potrwa i powolne wyciąganie oleju nie jest problemem. Warto jednak pamiętać, że nie powinien on być cieplejszy, niż 60 stopni Celsjusza.