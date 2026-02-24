Sprzęt

Przestań nabijać kieszenie mechanikom. W Lidlu za jedyne 44,99 zł

Wymiana oleju w aucie to coś, co powinniśmy robić co jakieś 30 tysięcy kilometrów, albo przynajmniej raz do roku, kiedy jeździmy mniej. Wiąże się to z koniecznością wizyty u mechanika i oczywiście zapłaceniem za robociznę.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:28
3
Telepolis.pl
Oczywiście, samodzielne spuszczenie oleju nie jest trudne. Wystarczy tylko odkręcić jedną śrubę na spodzie miski olejowej. Wymaga jednak dostępu do kanału lub podnośnika, a niewprawny użytkownik może skończyć oblany olejem tak jak i powierzchnia pod samym samochodem. Na szczęście można to zrobić inaczej. Szybciej, czyściej i samodzielnie. A to dzięki pompom oleju. Tak się natomiast składa, że w sklepie internetowym Lidla ULTIMATE SPEED UOP 12 C1 jest obecnie w promocji za 44,99 zł

ULTIMATE SPEED UOP 12 C1

ULTIMATE SPEED UOP 12 C1

Zasada jest prosta: rurkę zasysającą wkładamy tam, gdzie wkłada się sztycę pomiarową. Rzecz jasna tak głęboko, jak to tylko możliwe. Rurkę wyprowadzającą do butelki lub innego pojemnika, w którym chcemy składować zużyty olej. Samo urządzenie natomiast podłączamy do akumulatora samochodu, żeby je zasilić, a potem czekamy, aż wypompuje cały olej. 

Mowa tu o wydajności 0,2 litra na minutę. To oznacza, że cały proces trochę potrwa i powolne wyciąganie oleju nie jest problemem. Warto jednak pamiętać, że nie powinien on być cieplejszy, niż 60 stopni Celsjusza.

ULTIMATE SPEED UOP 12 C1

Oczywiście to tylko jedno z zastosowań. Pompa ta może także odsysać olej napędowy i opałowy. Tu wydajność skacze do 1,5 litra na minutę. Najważniejsze jest jednak to, że zakup ten zwróci się już po pierwszym użyciu. 

telepolis
Lidl motoryzacja Lidl online Lidl ofera ULTIMATE SPEED UOP 12 C1 Pompa oleju
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Lidl