Aplikacje

Zaktualizuj Google Chrome. W końcu coś przydatnego

Nowa wersja Google Chrome w końcu wprowadza przydatne nowości, które nie wciskają nam funkcji związanych ze sztuczną inteligencją.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:32
3
Aktualizacja Google Chrome

Nowa aktualizacja Google Chrome tym razem nie wciska nam nowością związanych ze sztuczną inteligencją. Najnowsza wersja przeglądarki o dziwo wprowadza przydatne funkcje.

Aktualizacja Google Chrome

Nowa wersja przeglądarki Google Chrome, która jest już systematycznie udostępniana wszystkim użytkownikom, wprowadza trzy przydatne nowości: Split View, adnotacje PDF oraz "Zapisz na Dysku Google".

Zdecydowanie najciekawiej wygląda Split View. Nowość umożliwia otwarcie w dwóch różnych stron internetowych w jednym oknie przeglądarki. Podobny efekt mogliśmy uzyskać w systemie Windows, odpowiednio przesuwając okna, ale nowość w Chrome trochę ułatwia ten proces.

Zaktualizuj Google Chrome. W końcu coś przydatnego

Druga zmiana to możliwość dodawania notatek czy podpisów do plików PDF bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Jeśli duża pracujecie na tego typu dokumentach, to będzie to dla was ogromne ułatwienie. Zniknie konieczność używania zewnętrznych rozwiązań jak PDFgear czy Adobe Acrobat. 

Ostatnia nowość to możliwość zapisywania plików PDF bezpośrednio na Dysku Google. Lądują one w dedykowanym do tego folderze "Saved from Chrome" (zapisane z Chrome).

Nowa wersja Google Chrome, która wprowadza wspominane zmiany, jest już dostępna do pobrania na komputerach.

Laptopy w ofercie x-kom
telepolis
Zródła zdjęć: PixieMe / Shutterstock.com, Google
Źródła tekstu: Google