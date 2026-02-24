Sprzęt

Sandisk ma przenośne SSD nowej generacji. Czuć moc

Amerykański lider na rynku nośników półprzewodnikowych i kart pamięci rozszerza portfolio. Chociaż nazwy brzmią znajomo, to są to wersje V3.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 18:39
Firma Sandisk poinformowała o odświeżeniu swojej oferty zewnętrznych SSD. Jest to nowa generacja podzielona na trzy segmenty, skierowane do różnych odbiorców - Sandisk Portable SSD, Sandisk Extreme Portable SSD oraz Sandisk Extreme Pro Portable SSD. W porównaniu do dotychczasowych modeli mamy dostać wyższą wydajność i większe pojemności.

Maksymalnie 8 TB i aż 5 lat gwarancji

Na start do sprzedaży trafia średnia półka, czyli Sandisk Extreme Portable SSD. To urządzenie o wymiarach 85,1 x 50,8 x 9,9 milimetra i masie 47 gramów, odporne na upadki nawet z 3 metrów. Dopełnia to certyfikat IP65, oznaczający ochronę przed zachlapaniem i pyłem. Producent nie zdradza zastosowanego kontrolera i kości, ale obiecuje transfery do 2000 MB/s. Do wyboru są warianty o pojemności 1, 2 i 4 TB.

Zdecydowanie ciekawiej prezentuje się jednak Sandisk Extreme Pro Portable SSD V3, zaprojektowany z myślą o profesjonalnych fotografach i filmowcach. Tutaj Amerykanie też tajniaczą co do używanych komponentów, ale wydajność wzrasta do 4000 MB/s. Również pojemności prezentują się lepiej 2, 4 i 8 TB. Odporność na warunki zewnętrzne pozostaje bez zmian.

W przypadku Sandisk Portable SSD V3 nie dostajemy niczego nowego - to przeciętniak jakich wiele w sklepach. Mowa o wydajności do 1000 MB/s i pojemnościach 500 GB oraz 1 i 2 TB. Sama obudowa jest mniej wytrzymała, bo producent obiecuje tylko wytrzymałość na upadki z 2 metrów.

Seria Sandisk Extreme Portable SSD trafiła już do sprzedaży, a sugerowane ceny to 1029 złotych za 1 TB, 1599 złotych za 2 TB i 2969 złotych za 4 TB. Dostajemy tutaj 5 lat gwarancji. Pozostałe rodziny pojawią się w drugiej połowie 2026 roku, ale ich MSRP pozostają tajemnicą. Wiemy tylko, że Sandisk Extreme Pro Portable SSD V3 też będzie miał 5 lat gwarancji, ale Sandisk Portable SSD V3 już tylko standardowe 2 lata.

sandisk SSD dysk przenośny dysk zewnętrzny nośnik półprzewodnikowy Sandisk Extreme Pro Sandisk Extreme
Zródła zdjęć: Sandisk
Źródła tekstu: Sandisk, oprac. własne