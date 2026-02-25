T-Mobile pokaże seniorom możliwości sztucznej inteligencji i VR

Nowoczesne technologie w programie zajęć

Szkolenia w ramach programu "Sieć Pokoleń" będą odbywać się w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 3 marca 2026 roku o godzinie 10:00. Zajęcia potrwają do grudnia i będą dotyczyć najbardziej aktualnych trendów technologicznych.

Seniorzy dowiedzą się, jak działa sztuczna inteligencja oraz jak rozpoznawać treści tworzone przez algorytmy. Program obejmuje także naukę obsługi gogli VR, drukarek 3D oraz podstawy edycji zdjęć i filmów. Organizatorzy odeszli od nauki prostych czynności, takich jak wysyłanie wiadomości tekstowych, na rzecz zaawansowanych narzędzi cyfrowych.

Według danych magentowego operatora, 90% uczestników poprzedniej edycji uznało zdobytą wiedzę za przydatną. Edukacja ma na celu zwiększenie samodzielności osób starszych oraz poprawę ich poczucia bezpieczeństwa w Internecie. Uczestnicy będą mogli na bieżąco wyjaśniać swoje wątpliwości z ekspertami.

Lokalizacja i zasady zapisów na warsztaty

Warsztaty są prowadzone stacjonarnie w Magenta Experience Center. Placówka ta znajduje się w Galerii Westfield Mokotów w Warszawie. Chętni mogą zapisać się na wybrane sesje przez stronę internetową MEC lub osobiście na miejscu. Udział w zajęciach nie zależy od poziomu zaawansowania technicznego uczestnika.

Naszym celem jest konsekwentne burzenie barier technologicznych, które wciąż oddzielają wielu seniorów od pełnego uczestnictwa w cyfrowym świecie. Na naszych warsztatach pokazujemy, że nowe technologie nie muszą być skomplikowane ani niedostępne – mogą realnie ułatwiać codzienne życie, pomagają utrzymywać kontakt z bliskimi czy wspierają w rozwijaniu pasji. Po zrealizowaniu trzech serii szkoleń widzimy, że takie stacjonarne spotkania są dla nich niezwykle ważne, bo mogą od razu porozmawiać z naszymi ekspertami i rozwiać na bieżąco wszelkie wątpliwości. powiedziała Olga Wółkiewicz‑Kosior, kierownik działu ESG w T‑Mobile

Materiały edukacyjne dostępne w Internecie

Oprócz spotkań stacjonarnych, projekt oferuje wsparcie online na stronie siecpokolen.pl. Można tam znaleźć filmy instruktażowe dotyczące obsługi laptopów i smartfonów. Dostępne są również artykuły o bezpiecznych rozmowach i funkcjach telefonów komórkowych.