Zakładają kaganiec na oszustów. Koniec z robieniem Polaków w balona

Nowe narzędzia do walki z oszustwami

Współpraca między telekomami odbywa się w ramach Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Firmy wprowadzają standard GSMA Open Gateway, który udostępnia usługi Network API. Rozwiązania te mają na celu lepszą ochronę tożsamości użytkowników oraz wsparcie rozwoju gospodarki cyfrowej w kraju.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kluczowym elementem wdrożenia jest API Number Verification. Pozwala ono na automatyczną weryfikację numeru telefonu podczas logowania lub zakładania konta. Dzięki temu użytkownicy nie będą musieli ręcznie przepisywać kodów z wiadomości SMS, co przyspieszy procesy i ograniczy ryzyko błędów.

Ochrona przed przejęciem karty SIM

Drugim istotnym narzędziem jest API SIM Swap. Usługa ta pozwala firmom sprawdzić, czy karta SIM przypisana do danego numeru była w ostatnim czasie wymieniana. Jest to szczególnie ważne dla sektora bankowego i e-commerce, ponieważ pomaga zapobiegać przejmowaniu kont przez osoby nieuprawnione.

Technologia opiera się na globalnym standardzie CAMARA. Umożliwia on deweloperom tworzenie aplikacji, które działają w ten sam sposób we wszystkich sieciach komórkowych. Pozwala to na szybkie skalowanie rozwiązań bezpieczeństwa na dużą skalę.

Funkcja Number Verification SIM Swap Główny cel Automatyczne potwierdzenie

numeru telefonu Wykrywanie nieautoryzowanej

wymiany karty SIM Sposób działania Weryfikacja w tle

bez udziału użytkownika Sprawdzenie, czy karta SIM

została ostatnio zmieniona Korzyść dla klienta Brak konieczności

przepisywania kodów SMS Ochrona przed przejęciem

konta bankowego Gdzie znajdzie zastosowanie Zakładanie kont,

logowanie do aplikacji Finanse, e-commerce,

operacje wrażliwe Pokaż więcej

Plany rozwoju i współpraca międzynarodowa

Operatorzy zapowiadają, że jeszcze w 2026 roku funkcja weryfikacji numeru zostanie rozszerzona. Nowa wersja będzie działać również w sytuacjach, gdy użytkownik korzysta z połączenia przez sieć Wi-Fi lub tunel VPN. Docelowo, standard CAMARA obejmuje ponad 50 różnych usług sieciowych.

Polska inicjatywa jest częścią globalnego projektu, w którym uczestniczy 85 grup operatorów z całego świata. Reprezentują oni łącznie 300 sieci komórkowych. Dzięki temu polskie firmy i deweloperzy mogą łatwiej oferować swoje usługi na rynkach zagranicznych.

Głos przedstawicieli branży

Przedstawiciele operatorów podkreślają znaczenie wspólnego działania dla dobra użytkowników.

Łączymy siły z operatorami telekomunikacyjnymi dla wspólnego dobra, jakim jest wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego naszych klientów, w szczególności w zapobieganiu oszustwom. Nasza współpraca pokazuje, jak wiele można osiągnąć, gdy liderzy branży działają wspólnie dla zapewnienia bezpieczeństwa klientom. Dzięki tym API tworzymy realną zmianę zarówno dla przedsiębiorstw, jak i klientów, na bazie sprawdzonych rozwiązań z innych krajów. Piotr Jaworski, członek zarządu ds. Sieci i Technologii, Orange Polska

To partnerstwo stanowi wyraz naszego wspólnego podejścia do tworzenia bardziej odpornego i bezpiecznego ekosystemu cyfrowego. Łącząc doświadczenie liderów branży, dostarczamy rozwiązania, które budują trwałe zaufanie i zapewniają realną wartość dla klientów w coraz bardziej złożonym cyfrowym świecie. Michał Ziółkowski, członek zarządu ds. Technologii i IT, Play

Wspólna inicjatywa Plusa, Play, Orange i T-Mobile to ważny krok w budowaniu bezpieczniejszego rynku usług, które świadczymy milionom klientów w Polsce. Pokazujemy, że branża telekomunikacyjna potrafi skutecznie współpracować, aby chronić klientów i wspierać rozwój innowacyjnych usług. Cieszymy się, że możemy współtworzyć standardy, które realnie podnoszą poziom bezpieczeństwa i zaufania w cyfrowym świecie. Andrzej Abramczuk, członek zarządu Polkomtelu, sieć Plus

W czasach, gdy liczba cyberzagrożeń rośnie w niespotykanym dotąd tempie, współpraca pozostaje naszą najsilniejszą bronią. Bezpieczeństwo klientów jest dla nas absolutnym priorytetem, a ta inicjatywa – wspierana wspólnie przez wszystkich polskich operatorów – pozwala znacząco podnieść poziom ochrony milionów osób w całym kraju. Tworzy również bezpieczniejsze środowisko dla instytucji finansowych, pomagając im skuteczniej chronić swoich klientów przed nowymi zagrożeniami cyfrowymi. Dorota Kuprianowicz-Legutko, członek zarządu T-Mobile Polska ds. HR, Prawnych i Bezpieczeństwa