Zakładają kaganiec na oszustów. Koniec z robieniem Polaków w balona
Operatorzy komórkowi w Polsce rozpoczęli wspólną walkę z cyberprzestępczością. Orange, Play, Plus oraz T-Mobile wdrażają nowe standardy bezpieczeństwa cyfrowego dla swoich klientów.
Nowe narzędzia do walki z oszustwami
Współpraca między telekomami odbywa się w ramach Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Firmy wprowadzają standard GSMA Open Gateway, który udostępnia usługi Network API. Rozwiązania te mają na celu lepszą ochronę tożsamości użytkowników oraz wsparcie rozwoju gospodarki cyfrowej w kraju.
Kluczowym elementem wdrożenia jest API Number Verification. Pozwala ono na automatyczną weryfikację numeru telefonu podczas logowania lub zakładania konta. Dzięki temu użytkownicy nie będą musieli ręcznie przepisywać kodów z wiadomości SMS, co przyspieszy procesy i ograniczy ryzyko błędów.
Ochrona przed przejęciem karty SIM
Drugim istotnym narzędziem jest API SIM Swap. Usługa ta pozwala firmom sprawdzić, czy karta SIM przypisana do danego numeru była w ostatnim czasie wymieniana. Jest to szczególnie ważne dla sektora bankowego i e-commerce, ponieważ pomaga zapobiegać przejmowaniu kont przez osoby nieuprawnione.
Technologia opiera się na globalnym standardzie CAMARA. Umożliwia on deweloperom tworzenie aplikacji, które działają w ten sam sposób we wszystkich sieciach komórkowych. Pozwala to na szybkie skalowanie rozwiązań bezpieczeństwa na dużą skalę.
|Funkcja
|Number Verification
|SIM Swap
|Główny cel
|Automatyczne potwierdzenie
numeru telefonu
|Wykrywanie nieautoryzowanej
wymiany karty SIM
|Sposób działania
|Weryfikacja w tle
bez udziału użytkownika
|Sprawdzenie, czy karta SIM
została ostatnio zmieniona
|Korzyść dla klienta
|Brak konieczności
przepisywania kodów SMS
|Ochrona przed przejęciem
konta bankowego
|Gdzie znajdzie zastosowanie
|Zakładanie kont,
logowanie do aplikacji
|Finanse, e-commerce,
operacje wrażliwe
Plany rozwoju i współpraca międzynarodowa
Operatorzy zapowiadają, że jeszcze w 2026 roku funkcja weryfikacji numeru zostanie rozszerzona. Nowa wersja będzie działać również w sytuacjach, gdy użytkownik korzysta z połączenia przez sieć Wi-Fi lub tunel VPN. Docelowo, standard CAMARA obejmuje ponad 50 różnych usług sieciowych.
Polska inicjatywa jest częścią globalnego projektu, w którym uczestniczy 85 grup operatorów z całego świata. Reprezentują oni łącznie 300 sieci komórkowych. Dzięki temu polskie firmy i deweloperzy mogą łatwiej oferować swoje usługi na rynkach zagranicznych.
Głos przedstawicieli branży
Przedstawiciele operatorów podkreślają znaczenie wspólnego działania dla dobra użytkowników.
Łączymy siły z operatorami telekomunikacyjnymi dla wspólnego dobra, jakim jest wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego naszych klientów, w szczególności w zapobieganiu oszustwom. Nasza współpraca pokazuje, jak wiele można osiągnąć, gdy liderzy branży działają wspólnie dla zapewnienia bezpieczeństwa klientom. Dzięki tym API tworzymy realną zmianę zarówno dla przedsiębiorstw, jak i klientów, na bazie sprawdzonych rozwiązań z innych krajów.
To partnerstwo stanowi wyraz naszego wspólnego podejścia do tworzenia bardziej odpornego i bezpiecznego ekosystemu cyfrowego. Łącząc doświadczenie liderów branży, dostarczamy rozwiązania, które budują trwałe zaufanie i zapewniają realną wartość dla klientów w coraz bardziej złożonym cyfrowym świecie.
Wspólna inicjatywa Plusa, Play, Orange i T-Mobile to ważny krok w budowaniu bezpieczniejszego rynku usług, które świadczymy milionom klientów w Polsce. Pokazujemy, że branża telekomunikacyjna potrafi skutecznie współpracować, aby chronić klientów i wspierać rozwój innowacyjnych usług. Cieszymy się, że możemy współtworzyć standardy, które realnie podnoszą poziom bezpieczeństwa i zaufania w cyfrowym świecie.
W czasach, gdy liczba cyberzagrożeń rośnie w niespotykanym dotąd tempie, współpraca pozostaje naszą najsilniejszą bronią. Bezpieczeństwo klientów jest dla nas absolutnym priorytetem, a ta inicjatywa – wspierana wspólnie przez wszystkich polskich operatorów – pozwala znacząco podnieść poziom ochrony milionów osób w całym kraju. Tworzy również bezpieczniejsze środowisko dla instytucji finansowych, pomagając im skuteczniej chronić swoich klientów przed nowymi zagrożeniami cyfrowymi.
Wspólne uruchomienie na rynku polskim API CAMARA do weryfikacji i przeciwdziałania fraudom przez wiodących operatorów mobilnych ułatwi bankom i serwisom ecommerce ochronę klientów przed rosnącymi zagrożeniami cyfrowymi. GSMA Open Gateway łączy branżę, oferując API w sposób ustandaryzowany, globalny. Pozwala to deweloperom szybciej tworzyć i komercjalizować aplikacje na wielu rynkach, dostarczając bardziej bezpieczne, płynne i proste doświadczenia użytkownika.