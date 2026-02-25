Orange robi porządki w nju. Klauzula inflacyjna uderzy w oferty na kartę

Główny Urząd Statystyczny ogłosił wskaźnik inflacji za 2025 rok, co niemal natychmiast przełożyło się na decyzje cenowe polskich operatorów. Sieć nju mobile oficjalnie zapowiedziała uruchomienie klauzuli inflacyjnej dla wszystkich użytkowników korzystających z ofert na kartę. Nowe, wyższe opłaty oraz odświeżone nazewnictwo poszczególnych taryf wejdą w życie 1 kwietnia 2026 roku.

Wzrost progów wydatków w nju

Z komunikatu udostępnionego klientom nju wynika, że średnioroczna inflacja w 2025 roku wyniosła 3,6 proc., więc dokładnie o taką wartość podniesione zostaną opłaty w usługach obniżających koszty. Podwyżki dotyczą wyłącznie tak zwanych progów wydatków, czyli maksymalnych kwot, po których przekroczeniu użytkownik zyskuje nielimitowany dostęp do połączeń czy transmisji danych. Pozostałe warunki, w tym podstawowe stawki cennikowe za minuty rozmów, wiadomości oraz pakiety internetowe, nie ulegają obecnie żadnym zmianom. Przypomnijmy jednak, że zmiany w nju zwiastował już nowy cennik z 1 stycznia.

Wprowadzone przez operatora modyfikacje obejmują kilkanaście pozycji w cenniku nju na kartę. Część usług zyskuje przy okazji nowe, uproszczone nazewnictwo.

Pełne zestawienie zmian w progach wydatków prezentuje się następująco:

Do komórkowych (nazwa bez zmian): nowy próg wynosi 1,03 zł (wzrost z 0,99 zł o 0,04 zł)

(nazwa bez zmian): nowy próg wynosi 1,03 zł (wzrost z 0,99 zł o 0,04 zł) Nju do wszystkich – dziennie 2 zł (nazwa bez zmian): opłata rośnie do 2,07 zł (wzrost z 2 zł o 0,07 zł),

– dziennie 2 zł (nazwa bez zmian): opłata rośnie do 2,07 zł (wzrost z 2 zł o 0,07 zł), ​Miesio (nazwa bez zmian): rozmowy kosztują 30,04 zł (+1,04 zł), SMS/MMS 9,32 zł (+0,32 zł), a internet 19,68 zł (+0,68 zł),

(nazwa bez zmian): rozmowy kosztują 30,04 zł (+1,04 zł), SMS/MMS 9,32 zł (+0,32 zł), a internet 19,68 zł (+0,68 zł), ​Miesio 19 (nowa nazwa – miesio XS ): pakiety na rozmowy komórkowe i internet wynoszą po 19,68 zł (+0,68 zł), na połączenia stacjonarne 10,36 zł (+0,36 zł), a na wiadomości 9,32 zł (+0,32 zł),

(nowa nazwa – ): pakiety na rozmowy komórkowe i internet wynoszą po 19,68 zł (+0,68 zł), na połączenia stacjonarne 10,36 zł (+0,36 zł), a na wiadomości 9,32 zł (+0,32 zł), ​Wszystko komórkowe w nju na kartę (nazwa bez zmian): próg na rozmowy to 30,04 zł (+1,04 zł), a na połączenia stacjonarne 10,36 zł (+0,36 zł),

(nazwa bez zmian): próg na rozmowy to 30,04 zł (+1,04 zł), a na połączenia stacjonarne 10,36 zł (+0,36 zł), ​Wszystko komórkowe dziennie 1,20 zł (nazwa bez zmian): stawka wynosi 1,24 zł (wzrost z 1,20 zł o 0,04 zł),

(nazwa bez zmian): stawka wynosi 1,24 zł (wzrost z 1,20 zł o 0,04 zł), Wszystko za nie więcej niż 29 zł (nowa nazwa – Wszystko w nju ): nowy próg to 30,04 zł (wzrost z 29 zł o 1,04 zł),

(nowa nazwa – ): nowy próg to 30,04 zł (wzrost z 29 zł o 1,04 zł), Rozmowy za nie więcej niż 19 zł (nowa nazwa – Rozmowy w nju ): opłata za rozmowy i internet rośnie do 19,68 zł (+0,68 zł), a za wiadomości do 9,32 zł (+0,32 zł),

(nowa nazwa – ): opłata za rozmowy i internet rośnie do 19,68 zł (+0,68 zł), a za wiadomości do 9,32 zł (+0,32 zł), Wszystko dziennie za nie więcej niż 1,2 zł (nowa nazwa – wszystko dziennie w nju ): opłata wynosi 1,24 zł (wzrost z 1,20 zł o 0,04 zł),

(nowa nazwa – ): opłata wynosi 1,24 zł (wzrost z 1,20 zł o 0,04 zł), ​Nju na kartę 29 zł (nowa nazwa – Nju na kartę M ): próg podniesiono do 30,04 zł (wzrost z 29 zł o 1,04 zł),

(nowa nazwa – ): próg podniesiono do 30,04 zł (wzrost z 29 zł o 1,04 zł), ​Nju na kartę 19 zł (nowa nazwa – Nju na kartę S): stawka rośnie do 19,68 zł (wzrost z 19 zł o 0,68 zł).

Jak tłumaczy Orange, podstawą prawną podwyżek jest regulamin świadczenia usług, który zezwala operatorowi na modyfikację cenników do sześciu miesięcy od oficjalnego ogłoszenia wskaźnika przez GUS. Operator z obowiązku przypomina, że abonenci, którzy nie zgadzają się na wyższe kwoty, mają bezwzględne prawo do rozwiązania umowy przed 31 marca 2026 roku. W takim scenariuszu będą mogli bezpiecznie korzystać ze swoich pakietów na dotychczasowych zasadach do końca marca, a brak jakiejkolwiek reakcji będzie jednoznaczny z akceptacją nowego cennika.

Szczegóły w komunikacie nju.