W Orange będzie coraz drożej. Ten zapis w cenniku mogłeś przeoczyć
1 stycznia 2026 roku zaczęły obowiązywać nowe cenniki Orange na kartę. Znalazł się w nich zapis, który mogłeś przeoczyć. Co rok ma być drożej.
Wszystko drożeje, więc usługi telekomunikacyjne też
Wszystko wokół nas drożeje. Naturalną konsekwencją tego powinien być również wzrost cen usług telekomunikacyjnych. Operatorzy dwoją się i troją, by wymyślić sposób na podniesienie cen, który nie zostanie zakwestionowany przez UOKiK.
W ten sposób powstały oferty z rosnącym co rok abonamentem, czy taryfy, w których przez 2 lata jest taniej a potem - gdy umowa zmieni się na bezterminową - będzie podwyżka. Tymczasem Orange postanowił zastosować podobny mechanizm podwyższania cen w swojej ofercie na kartę.
W Orange na kartę co rok drożej
O co chodzi? Studiując dołączone niżej aktualne cenniki, które zaczęły obowiązywać 1 lutego 2026 roku:
znalazł się taki oto zapis:
W tabeli „Opłaty za połączenia, SMS, transmisję danych” począwszy od 1 stycznia 2027 r. opłaty za połączenia głosowe do krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych, SMS-y do krajowych sieci komórkowych, MMS-y do krajowych sieci komórkowych lub na e-mail, transmisja danych w kraju będą co roku wyższe o 20 groszy.
Co to oznacza dla klientów?
Cytowany wyżej zapis oznacza, że w ofercie na Orange na kartę co rok będą wyższe opłaty za usługi podstawowe. Obecnie minuta połączenia telefonicznego, krajowy SMS lub MMS czy przesłanie 1 MB danych kosztuje 0,99 zł. Od 1 stycznia 2027 roku co rok będzie podwyżka, więc ta stawka wzrośnie najpierw do 1,19 zł za minutę rozmowy/SMS/MMS/1 MB danych, potem do 1,39 zł, do 1,59 zł... i tak dalej.
Powyższe zapisy oczywiście nie dotyczą osób, które korzystają z pakietów "no limit", gdzie w ramach jednej miesięcznej opłaty mają nieograniczone połączenia telefoniczne, SMS-y czy MMS-y, a do tego ogromne promocyjne paczki danych. Jednak dla osób, które nie korzystają z takich pakietów, zmiana będzie odczuwalna.