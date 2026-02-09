Orange robi podwyżkę. Nawet 10 zł drożej

Orange od 9 lutego wprowadził wyższe opłaty za wszystkie dostępne pakiety przedłużenia ważności konta. Nowe stawki prezentują się następujące:

31 dni – 9 zł (wcześniej 7 zł, podwyżka o 2 zł),

(wcześniej 7 zł, podwyżka o 2 zł), 93 dni – 19 zł (wcześniej 17 zł, podwyżka o 2 zł),

(wcześniej 17 zł, podwyżka o 2 zł), 365 dni – 39 zł (wcześniej 29 zł, podwyżka o 10 zł).

Jak widać, największa podwyżka dotknęła przedłużenie roczne – w tym przypadku operator podniósł cenę aż o 10 złotych, co stanowi wzrost o ponad 34 procent. Dotychczasowe ceny obowiązywały od startu usługi we wrześniu 2024 r.

Nowe ceny obowiązują do 28 lutego 2027 roku. Zapewne po tym czasie należy oczekiwać kolejnej podwyżki.

Jak skorzystać z usługi?

Aby przedłużyć ważność konta głównego i bonusowych środków na internet, klienci Orange Free na kartę muszą wysłać odpowiednią wiadomość SMS pod numer 8002. W zależności od wybranego okresu przedłużenia dostępne są trzy komendy:

START31 – przedłużenie o 31 dni za 9 zł,

START93 – przedłużenie o 93 dni za 19 zł,

START365 – przedłużenie o 365 dni za 39 zł.

Warunkiem skorzystania z usługi jest posiadanie wystarczających środków na koncie głównym oraz przebywanie w okresie aktywnym, czyli możliwość wykonywania połączeń wychodzących. Opłata za usługę jest automatycznie pobierana ze środków zgromadzonych na koncie. Zakupione dni ważności są dodawane do aktualnej daty końca ważności konta i bonusowych gigabajtów.

Reaktywacja nieaktywnego konta po tej samej cenie

Identyczne stawki obowiązują również w ramach usługi „Konto ważne od nowa”, która umożliwia reaktywację konta znajdującego się w okresie pasywnym, czyli wtedy, gdy nie ma możliwości wykonywania połączeń wychodzących.

W tym przypadku klienci mogą aktywować usługę na dwa sposoby:

Wysyłając SMS z komendą AKT31, AKT93 lub AKT365 pod numer 80199,

pod numer Logując się do aplikacji lub strony Mój Orange i aktywując usługę online.

Cennik jest taki sam: 9 zł za 31 dni, 19 zł za 93 dni oraz 39 zł za 365 dni.

Opłata za reaktywację jest pobierana ze środków zablokowanych w ramach usługi „Nowa Gwarancja Zwrotu”. Po zakupie nowych dni ważności konto przechodzi w okres aktywny, a pozostałe po pobraniu opłaty środki są przywracane na konto z nową datą ważności.

Co istotne, jeśli po zakupie usługi ważność konta na odbieranie połączeń przychodzących byłaby krótsza niż 93 dni, operator automatycznie ustawia ją na pełne 93 doby, licząc od następnego dnia po zakupie.

Szczegóły w regulaminach: