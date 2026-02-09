Bruksela zhakowana. Celem smartfony unijnych urzędników

Szybka reakcja służb

Do naruszenia bezpieczeństwa doszło 30 stycznia 2026 roku. Systemy monitoringu wykryły ślady ingerencji w centralnej infrastrukturze zarządzającej urządzeniami mobilnymi. Wstępne ustalenia wskazują na wyciek części danych. Napastnicy mogli uzyskać dostęp do nazwisk oraz służbowych numerów telefonów niektórych pracowników.

Działania naprawcze podjęto natychmiast po wykryciu zagrożenia. Specjaliści zablokowali dostęp i oczyścili zainfekowane systemy w ciągu dziewięciu godzin. Przeprowadzona analiza nie wykazała, aby same urządzenia mobilne zostały zainfekowane. Telefony urzędników są bezpieczne i pozostają pod ścisłą kontrolą.

Ciągłe zagrożenie w sieci

Europa codziennie mierzy się z atakami hybrydowymi na kluczowe usługi i instytucje demokratyczne. Komisja Europejska traktuje ten incydent jako poważne ostrzeżenie. Trwa szczegółowy przegląd procedur bezpieczeństwa. Wnioski z tego audytu posłużą do dalszego wzmocnienia odporności systemów teleinformatycznych.

Za ochronę unijnych organów odpowiada CERT-EU. Jednostka ta prowadzi całodobowy monitoring zagrożeń i reaguje na incydenty w czasie rzeczywistym. Jej działania nadzoruje Międzyinstytucjonalna Rada ds. Cyberbezpieczeństwa. Wyznacza ona wspólne standardy i pilnuje przestrzegania rygorystycznych zasad higieny cyfrowej w administracji.

Nowe przepisy bezpieczeństwa

Incydent zbiegł się w czasie z wprowadzeniem nowych regulacji. Zaledwie 20 stycznia 2026 roku Komisja zaprezentowała nowy pakiet cyberbezpieczeństwa. Jego kluczowym elementem jest Cybersecurity Act 2.0. Ustawa wprowadza ramy dla zaufanego łańcucha dostaw ICT i ma ograniczyć ryzyko związane z dostawcami wysokiego ryzyka.