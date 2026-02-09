Wiadomości

Bruksela zhakowana. Celem smartfony unijnych urzędników

Komisja Europejska padła ofiarą cyberataku wymierzonego w infrastrukturę mobilną. Incydent postawił na nogi służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo cyfrowe unijnych instytucji. Sytuacja została już opanowana.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:20
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Bruksela zhakowana. Celem smartfony unijnych urzędników

Szybka reakcja służb

Do naruszenia bezpieczeństwa doszło 30 stycznia 2026 roku. Systemy monitoringu wykryły ślady ingerencji w centralnej infrastrukturze zarządzającej urządzeniami mobilnymi. Wstępne ustalenia wskazują na wyciek części danych. Napastnicy mogli uzyskać dostęp do nazwisk oraz służbowych numerów telefonów niektórych pracowników.

Dalsza część tekstu pod wideo

Działania naprawcze podjęto natychmiast po wykryciu zagrożenia. Specjaliści zablokowali dostęp i oczyścili zainfekowane systemy w ciągu dziewięciu godzin. Przeprowadzona analiza nie wykazała, aby same urządzenia mobilne zostały zainfekowane. Telefony urzędników są bezpieczne i pozostają pod ścisłą kontrolą.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon OPPO A5 5G 4/128GB 6.67" 120Hz Zielony
Smartfon OPPO A5 5G 4/128GB 6.67" 120Hz Zielony
0 zł
699 zł - najniższa cena
Kup teraz 699 zł
Smartfon XIAOMI Redmi Note 15 Pro+ 5G 8/256GB 6.83" 120Hz Czarny
Smartfon XIAOMI Redmi Note 15 Pro+ 5G 8/256GB 6.83" 120Hz Czarny
0 zł
1999 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A17 5G 4/128GB 6.7" 90Hz Szary SM-A176
Smartfon SAMSUNG Galaxy A17 5G 4/128GB 6.7" 90Hz Szary SM-A176
0 zł
999 zł - najniższa cena
Kup teraz 999 zł
Advertisement

Ciągłe zagrożenie w sieci

Europa codziennie mierzy się z atakami hybrydowymi na kluczowe usługi i instytucje demokratyczne. Komisja Europejska traktuje ten incydent jako poważne ostrzeżenie. Trwa szczegółowy przegląd procedur bezpieczeństwa. Wnioski z tego audytu posłużą do dalszego wzmocnienia odporności systemów teleinformatycznych.

Za ochronę unijnych organów odpowiada CERT-EU. Jednostka ta prowadzi całodobowy monitoring zagrożeń i reaguje na incydenty w czasie rzeczywistym. Jej działania nadzoruje Międzyinstytucjonalna Rada ds. Cyberbezpieczeństwa. Wyznacza ona wspólne standardy i pilnuje przestrzegania rygorystycznych zasad higieny cyfrowej w administracji.

Nowe przepisy bezpieczeństwa

Incydent zbiegł się w czasie z wprowadzeniem nowych regulacji. Zaledwie 20 stycznia 2026 roku Komisja zaprezentowała nowy pakiet cyberbezpieczeństwa. Jego kluczowym elementem jest Cybersecurity Act 2.0. Ustawa wprowadza ramy dla zaufanego łańcucha dostaw ICT i ma ograniczyć ryzyko związane z dostawcami wysokiego ryzyka.

Działania te wspiera dyrektywa NIS2. Ustanawia ona jednolite prawo w osiemnastu kluczowych sektorach gospodarki w całej Unii. Państwa członkowskie muszą teraz ściślej współpracować przy reagowaniu na zagrożenia transgraniczne. Uzupełnieniem systemu jest Akt o Solidarności Cybernetycznej, który umożliwia szybszą detekcję ataków na dużą skalę.

Image
telepolis
cyberbezpieczeństwo komisja europejska telefony unia europejska wyciek danych atak hakerski CERT-EU
Zródła zdjęć: Giannis Papanikos / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Komisja Europejska