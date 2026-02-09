Orange zmienia zasady. Ważny komunikat dla "karciarzy"

Dostosowanie do nowych przepisów

Wprowadzane modyfikacje wynikają z konieczności dostosowania dokumentów do obowiązującego prawa. Chodzi o Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z września 2025 roku. Akt ten reguluje kwestie reklamacji usług telekomunikacyjnych oraz fakultatywnego obciążania rachunku. Operator zmienia w związku z tym regulamin dla użytkowników ofert na kartę.

Dalsza część tekstu pod wideo

Orange zapewnia, że zmiany mają charakter administracyjny. Nie wiążą się one z podwyżkami opłat za usługi. Klienci nie muszą też niczego podpisywać, aby dalej korzystać z telefonu. Celem jest ujednolicenie procesu reklamacyjnego we wszystkich dokumentach firmy.

Co zmieni się w procedurach

Od 14 marca operator będzie miał nowe obowiązki przy przyjmowaniu zgłoszeń. Każda złożona reklamacja zostanie potwierdzona na trwałym nośniku. Jeśli klient zgłosi problem ustnie w salonie, pracownik wyda Protokół przyjęcia reklamacji. W przypadku braków formalnych w zgłoszeniu, sieć poprosi abonenta o uzupełnienie danych.

Zmienia się także sposób komunikacji przy odpowiedziach odmownych. Jeśli operator nie uwzględni reklamacji i odpowie na piśmie, wyśle klientowi list polecony, przesyłkę kurierską lub użyje innej formy dostarczenia. W odpowiedziach zawsze znajdą się dane kontaktowe operatora.

Czas na decyzję dla klientów

Jeżeli użytkownik nie wskaże preferowanego sposobu kontaktu, odpowiedź na reklamację trafi do niego kanałem wybranym przy podpisywaniu umowy. Może to być też ta sama droga, którą wpłynęło zgłoszenie. W przypadku braku odpowiedzi, klient zyska prawo do żądania jej ponownego przekazania.

Osoby, które nie akceptują nowych warunków, mają prawo do rozwiązania umowy. Oświadczenie o rezygnacji należy złożyć do 13 marca 2026 roku. Zmiany wynikają bezpośrednio z przepisów państwowych. Nowe zasady mają na celu uproszczenie i uporządkowanie kontaktu z operatorem w sytuacjach spornych.