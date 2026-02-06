Nie działa internet Orange. Trwa walka operatora

Mimo że w serwisie Downdetector widzimy kilkaset zgłoszeń, to warto pamiętać, że nie każdy z niego korzysta. Daje to więc raczej jakiś pogląd na skalę problemu, a nie przekłada się 1 do 1 na liczbę osób nim dotkniętych. Jak jednak przyznaje Wojciech Jabczyński, rzecznik prasowy Orange Polska, problem może dotyczyć kilku tysięcy klientów.