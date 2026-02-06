Wiadomości

Nie działa internet Orange. Trwa walka operatora

Mieszkańcy Łodzi i Warszawy korzystający z internetu stacjonarnego Orange mogą właśnie borykać się z poważnymi problemami.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:48
8
Nie działa internet Orange. Trwa walka operatora

Mimo że w serwisie Downdetector widzimy kilkaset zgłoszeń, to warto pamiętać, że nie każdy z niego korzysta. Daje to więc raczej jakiś pogląd na skalę problemu, a nie przekłada się 1 do 1 na liczbę osób nim dotkniętych. Jak jednak przyznaje Wojciech Jabczyński, rzecznik prasowy Orange Polska, problem może dotyczyć kilku tysięcy klientów. 

Awaria internetu Orange

Nie działa internet Orange. Trwa walka operatora

Kluczowe jest jednak to, że Orange doskonale zdaje sobie sprawę z problemu i już pracuje nad jego rozwiązaniem. Jak czytamy w komunikacie przesłanym redakcji Telepolis.pl:

Mamy awarię stacjonarnego Internetu w Łodzi. Kilka tysięcy klientów może mieć kłopot z dostępem do sieci. Przepraszamy za niedogodności. Pracujemy nad przywróceniem poprawnego działania usługi.

 

Aktualizacja

Jak redakcji Telepolis.pl przekazał rzecznik Orange Polska, awaria dotyczy także Warszawy. Liczba zgłoszeń w serwisie Downdetecotr przekroczyła natomiast 3700. Jak widać, sytuacja jest rozwojowa.

Aktualizacja II (16:47)

Jak przekazał nam rzecznik sieci, awaria została usunięta i wszystko powinno już wrócić do normy.
