Wiadomości

T-Mobile coraz 5G Bardziej, rośnie zasięg 700 MHz

T-Mobile podał najnowsze dane o rozbudowie swojej sieci. Operator może się pochwalić imponującym zasięgiem 5G w paśmie C, rozbudowuje także sieć 700 MHz, choć łączna liczba stacji bazowych sytuuje go dopiero na trzecim miejscu.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11:03
5
T-Mobile coraz 5G Bardziej, rośnie zasięg 700 MHz

Styczeń 2026 za nami, a my... nie zwalniamy tempa! Pierwszy miesiąc nowego roku minął błyskawicznie, ale my działamy! Nasz cel: dotrzeć z 5G Bardziej do każdego zakątka Polski

– obwieszcza T-Mobile.

W styczniu 2026 operator włączył 5G w paśmie C na kolejnych 49 stacjach bazowych. Jednocześnie magentowa sieć wzbogaciła się o przekaźniki zapewniające łączność 5G, ale w zasięgowym paśmie 700 MHz – w minionym miesiącu ten standard ruszył na 25 stacjach. W styczniu 2026 T-Mobile uruchomił też 3 całkiem nowe stacje bazowe.

Dzięki styczniowym inwestycjom operator wzmocnił zasięg w Czechowicach-Dziedzicach, Jakubowie, Krakowie, Miłocicach, Olkuszu, Sandomierzu, Siedlcach, Staniowicach, Tomczycach oraz Ząbkach.

T-Mobile coraz 5G Bardziej, rośnie zasięg 700 MHz

Obecnie T-Mobile ma już imponujące 4806 stacji 5G Bardziej w paśmie C, najwięcej ze wszystkich polskich operatorów. Jednocześnie w sieci działa już 548 stacji 5G Bardziej, ale w paśmie 700 MHz. Operator buduje zasięg w tych częstotliwościach od lipca 2025. Jak podkreśla T-Mobile, sygnał 5G Bardziej dociera do ponad połowy populacji Polski.

Operator podał też najnowsze dane o łącznej liczbie obiektów. Całą sieć T-Mobile Polska tworzy łącznie 12 661 stacji bazowych, dostarczających zarówno sygnał LTE, jak i 5G. Dla porównania – na koniec 2025 roku w Orange działało 12 670 stacji bazowych.  Z kolei Play chwalił się dwa dni temu, że ma już łącznie 13 229 stacji bazowych. Z tego widać, że fioletowej sieci udało się prześcignąć starszych konkurentów, choć Orange i T-Mobile idą prawie łeb w łeb, co jest efektem współdzielenia stacji bazowych. Plus nie podawał aktualnych danych, ale liczba jego stacji nie przekracza 10 tys.

telepolis
T-Mobile 700 MHz stacje bazowe zasięg t-mobile 5G Bardziej zasięg 5G Bardziej
Zródła zdjęć: Below the Sky / Shutterstock, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile