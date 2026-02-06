T-Mobile coraz 5G Bardziej, rośnie zasięg 700 MHz

Styczeń 2026 za nami, a my... nie zwalniamy tempa! Pierwszy miesiąc nowego roku minął błyskawicznie, ale my działamy! Nasz cel: dotrzeć z 5G Bardziej do każdego zakątka Polski – obwieszcza T-Mobile.

W styczniu 2026 operator włączył 5G w paśmie C na kolejnych 49 stacjach bazowych. Jednocześnie magentowa sieć wzbogaciła się o przekaźniki zapewniające łączność 5G, ale w zasięgowym paśmie 700 MHz – w minionym miesiącu ten standard ruszył na 25 stacjach. W styczniu 2026 T-Mobile uruchomił też 3 całkiem nowe stacje bazowe.

Dzięki styczniowym inwestycjom operator wzmocnił zasięg w Czechowicach-Dziedzicach, Jakubowie, Krakowie, Miłocicach, Olkuszu, Sandomierzu, Siedlcach, Staniowicach, Tomczycach oraz Ząbkach.

Obecnie T-Mobile ma już imponujące 4806 stacji 5G Bardziej w paśmie C, najwięcej ze wszystkich polskich operatorów. Jednocześnie w sieci działa już 548 stacji 5G Bardziej, ale w paśmie 700 MHz. Operator buduje zasięg w tych częstotliwościach od lipca 2025. Jak podkreśla T-Mobile, sygnał 5G Bardziej dociera do ponad połowy populacji Polski.