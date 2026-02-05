Dwaj operatorzy wydali ponad 1 mld zł na częstotliwości 900 MHz
Dwaj operatorzy komórkowi w Polsce – Polkomtel oraz T-Mobile Polska – wydali łącznie 1,05 mld zł na rezerwacje częstotliwości z zakresu 900 MHz. Obecne rezerwacje wygasają w tym miesiącu.
Jak podaje serwis Parkiet, Polkomtel zapłacił 590,1 mln zł, natomiast T-Mobile Polska – 462,5 mln zł. Środki trafiły do Skarbu Państwa za prawo do wykorzystywania pasma 900 MHz przez kolejne prawie 13 lat (12 lat i 10 miesięcy). Dotychczasowe rezerwacje operatorów wygasają odpowiednio 24 i 28 lutego.
Według ustaleń Parkietu oba telekomy wniosły opłaty w styczniu 2026 roku, mimo że Urząd Komunikacji Elektronicznej przyznał im rezerwacje już w grudniu 2025 roku. W przypadku T-Mobile Polska rezerwacja została wydana 11 grudnia, operator odebrał ją 29 grudnia, a płatność przekazał 8 stycznia.
Niższa kwota zapłacona przez T-Mobile wynika z wcześniejszego złożenia wniosku, w 2022 roku, podczas gdy Polkomtel wystąpił o decyzję dopiero w 2024 roku. Opłata jest obliczana z uwzględnieniem wskaźnika inflacji z roku złożenia wniosku.
UKE planuje ujednolicić czas obowiązywania rezerwacji operatorów komórkowych, stąd tym razem okres wynosi niecałe 13 lat zamiast standardowych 15.
T-Mobile Polska poinformował, że pasmo 900 MHz – przynajmniej na razie – nie będzie wykorzystywane na potrzeby sieci 5G. Rezerwacje są neutralne technologicznie, co oznacza, że regulator nie określa techniki, w jakiej mogą być używane pasma. Pasmo 900 MHz w Polsce obecnie wykorzystywane jest tylko na potrzeby LTE, choć technicznie może działać także w 5G.
Operatorzy mobilni mają teraz prawie dwuletnią przerwę w płatnościach za rezerwacje, chyba że UKE zdecyduje się wcześniej na aukcję częstotliwości z zakresu 26 GHz. W 2027 roku wygasną rezerwacje pasma 1800 MHz dla trzech operatorów: P4 Play, T-Mobile i Orange. Kolejne płatności ze strony telekomów mogą nastąpić w 2029 roku.