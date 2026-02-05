Dwaj operatorzy wydali ponad 1 mld zł na częstotliwości 900 MHz

Jak podaje serwis Parkiet, Polkomtel zapłacił 590,1 mln zł, natomiast T-Mobile Polska – 462,5 mln zł. Środki trafiły do Skarbu Państwa za prawo do wykorzystywania pasma 900 MHz przez kolejne prawie 13 lat (12 lat i 10 miesięcy). Dotychczasowe rezerwacje operatorów wygasają odpowiednio 24 i 28 lutego.

Według ustaleń Parkietu oba telekomy wniosły opłaty w styczniu 2026 roku, mimo że Urząd Komunikacji Elektronicznej przyznał im rezerwacje już w grudniu 2025 roku. W przypadku T-Mobile Polska rezerwacja została wydana 11 grudnia, operator odebrał ją 29 grudnia, a płatność przekazał 8 stycznia.

Niższa kwota zapłacona przez T-Mobile wynika z wcześniejszego złożenia wniosku, w 2022 roku, podczas gdy Polkomtel wystąpił o decyzję dopiero w 2024 roku. Opłata jest obliczana z uwzględnieniem wskaźnika inflacji z roku złożenia wniosku.

UKE planuje ujednolicić czas obowiązywania rezerwacji operatorów komórkowych, stąd tym razem okres wynosi niecałe 13 lat zamiast standardowych 15.

T-Mobile Polska poinformował, że pasmo 900 MHz – przynajmniej na razie – nie będzie wykorzystywane na potrzeby sieci 5G. Rezerwacje są neutralne technologicznie, co oznacza, że regulator nie określa techniki, w jakiej mogą być używane pasma. Pasmo 900 MHz w Polsce obecnie wykorzystywane jest tylko na potrzeby LTE, choć technicznie może działać także w 5G.