Orange z kolejną cyfrową nowością. Jest na to specjalny kod

Orange to już nie tylko operator komórkowy, ale także dostawca rosnącej liczby cyfrowych usług. Teraz w pomarańczowym menu pojawiła się nowa pozycja – ubezpieczenia turystyczne.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:18
Orange w grudniu rozszerzył asortyment swoich usług, wprowadzając zintegrowaną porównywarkę ubezpieczeń nieruchomości i komunikacyjnych. Od teraz klienci zyskują teraz możliwość wyboru i zakupu ubezpieczeń turystycznych, dopasowanych do różnych celów podróżowania – w Polsce oraz za granicą

Ferie trwają w najlepsze, a wraz z nimi sezon intensywnych wyjazdów – od rodzinnego wypoczynku, przez aktywne zimowe wyjazdy sportowe. Właśnie dlatego rozszerzamy ofertę o ubezpieczenia podróżne, które zapewniają realne wsparcie w sytuacjach, w których liczy się szybka pomoc i szeroki zakres ochrony

– wyjaśnia Żaneta Łucka-Tomczyk, Dyrektor Zarządzania Wartością Dosprzedaży w Orange. 

Za pośrednictwem porównywarki dostępnej na stronie www.ubezpieczenia.orange.pl klienci mogą w prosty sposób zestawić oferty i wybrać polisę najlepiej dopasowaną do charakteru wyjazdu. Użytkownicy mają również dostęp do profesjonalnego wsparcia agentów ubezpieczeniowych na infolinii. 

Ochrona może obejmować m.in.: koszty leczenia i hospitalizacji za granicą, ratownictwo oraz transport medyczny, w tym powrót do Polski, ubezpieczenie NNW na czas podróży, odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, ochronę bagażu, całodobowe assistance 24/7, także w języku polskim. 

Co istotne, ubezpieczenia turystyczne dostępne w ofercie Orange uwzględniają różne cele podróży – nie tylko wypoczynek i zwiedzanie, ale również wyjazdy związane z nauką, pracą, sportami zimowymi czy aktywnościami o podwyższonym ryzyku. 

Dodatkowo, wybierając ubezpieczenie turystyczne za pośrednictwem platformy Orange, klienci mogą skorzystać z 10% zniżki na zakup polisy. Oferta z rabatem dostępna jest do 8 marca 2026 roku z kodem ORANGE10.

Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Blog Orange Polska