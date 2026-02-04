Orange z kolejną cyfrową nowością. Jest na to specjalny kod

Orange w grudniu rozszerzył asortyment swoich usług, wprowadzając zintegrowaną porównywarkę ubezpieczeń nieruchomości i komunikacyjnych. Od teraz klienci zyskują teraz możliwość wyboru i zakupu ubezpieczeń turystycznych, dopasowanych do różnych celów podróżowania – w Polsce oraz za granicą.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ferie trwają w najlepsze, a wraz z nimi sezon intensywnych wyjazdów – od rodzinnego wypoczynku, przez aktywne zimowe wyjazdy sportowe. Właśnie dlatego rozszerzamy ofertę o ubezpieczenia podróżne, które zapewniają realne wsparcie w sytuacjach, w których liczy się szybka pomoc i szeroki zakres ochrony – wyjaśnia Żaneta Łucka-Tomczyk, Dyrektor Zarządzania Wartością Dosprzedaży w Orange.

Za pośrednictwem porównywarki dostępnej na stronie www.ubezpieczenia.orange.pl klienci mogą w prosty sposób zestawić oferty i wybrać polisę najlepiej dopasowaną do charakteru wyjazdu. Użytkownicy mają również dostęp do profesjonalnego wsparcia agentów ubezpieczeniowych na infolinii.

Ochrona może obejmować m.in.: koszty leczenia i hospitalizacji za granicą, ratownictwo oraz transport medyczny, w tym powrót do Polski, ubezpieczenie NNW na czas podróży, odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, ochronę bagażu, całodobowe assistance 24/7, także w języku polskim.

Co istotne, ubezpieczenia turystyczne dostępne w ofercie Orange uwzględniają różne cele podróży – nie tylko wypoczynek i zwiedzanie, ale również wyjazdy związane z nauką, pracą, sportami zimowymi czy aktywnościami o podwyższonym ryzyku.