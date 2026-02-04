Play nie odpuszcza. Fioletowy zasięg rośnie

Play podał najnowsze wyniki o rozbudowie swojej sieci. Na koniec stycznia działało w niej 13 229 stacji bazowych . Tylko w pierwszym miesiącu bieżącego roku operator oddał do użytku 54 obiekty.

Operator oddał też nowe obiekty w miastach i miejscowościach chętnie odwiedzanych przez turystów – m.in. w Darłowie (woj. zachodniopomorskie), Ustce (woj. pomorskie) Węgorzewie, Piszu oraz Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie), Dusznikach-Zdrój (woj. dolnośląskie) i Nakle nad Notecią (woj. kujawsko-pomorskie).

Dla porównania ostatnio Play chwalił się włączeniem aż 124 nowych stacji bazowych w grudniu 2025 r. Tamten rezultat był jednak wyjątkowy, a średnia miesięczna wynosiła w zeszłym roku około 60 stacji, a w ciągu całego roku operator uruchomił 749 obiektów. Dzięki tym działaniom Play przekroczył pułap 13 tysięcy stacji bazowych, w czym znacznie wyprzedził konkurencję. Według ostatnich doniesień w Orange na koniec 2025 roku działało 12 670 stacji bazowych. Podobnie jest w T-Mobile, choć operator nie podał najnowszych danych. W Plusie jest obecnie mniej niż 10 tys. stacji bazowych.