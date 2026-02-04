Wiadomości

Play nie odpuszcza. Fioletowy zasięg rośnie

Play nie ustaje w rozbudowie swojej sieci. W styczniu oddał do użytku ponad 50 nowych stacji bazowych, coraz bardziej uciekając konkurencji.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:22
13
Play podał najnowsze wyniki o rozbudowie swojej sieci. Na koniec stycznia działało w niej 13 229 stacji bazowych. Tylko w pierwszym miesiącu bieżącego roku operator oddał do użytku 54 obiekty.

Najwięcej nowych stacji zostało oddanych w centralnej części kraju. Lepszy zasięg zyskali m.in. mieszkańcy wsi Wąsewo, Stupska, Siemiątkowa, Garwolina, Zbuczyna, Serocka czy Lipska (woj. mazowieckie), Pabianic i Radomska (woj. łódzkie).

Play tradycyjnie też wzmocnił infrastrukturę w największych miastach Polski – w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu oraz Poznaniu.

Operator oddał też nowe obiekty w miastach i miejscowościach chętnie odwiedzanych przez turystów – m.in. w Darłowie (woj. zachodniopomorskie), Ustce (woj. pomorskie) Węgorzewie, Piszu oraz Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie), Dusznikach-Zdrój (woj. dolnośląskie) i Nakle nad Notecią (woj. kujawsko-pomorskie).

Dla porównania ostatnio Play chwalił się włączeniem aż 124 nowych stacji bazowych w grudniu 2025 r. Tamten rezultat był jednak wyjątkowy, a średnia miesięczna wynosiła w zeszłym roku około 60 stacji, a w ciągu całego roku operator uruchomił 749 obiektów. Dzięki tym działaniom Play przekroczył pułap 13 tysięcy stacji bazowych, w czym znacznie wyprzedził konkurencję. Według ostatnich doniesień w Orange na koniec 2025 roku działało 12 670 stacji bazowych. Podobnie jest w T-Mobile, choć operator nie podał najnowszych danych. W Plusie jest obecnie mniej niż 10 tys. stacji bazowych.

telepolis
play stacje bazowe zasięg play stacje bazowe play
Zródła zdjęć: Play
Źródła tekstu: Play