Wiadomości

Play idzie jak burza. Ponad 700 nowych stacji

Play nie zwalnia tempa. W grudniu operator włączył rekordową liczbę stacji bazowych, polepszając zasięg i jakość sygnału. Cały rok zakończył rezultatem ponad 700 nowych obiektów.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:05
Grudzień 2025 roku okazał się dla sieci Play bardzo udany. Operator uruchomił w tym czasie 124 nowe stacje bazowe telefonii mobilnej, co było najlepszym miesięcznym wynikiem w całym roku. Poprzednio operator chwalił się wynikiem za listopad, też bardzo dobrym – były to 82 stacje – jednak nowy rezultat to nie lada osiągnięcie.

Ostatni kwartał był najlepszy w całym ubiegłym roku, łącznie powstało w tym okresie 285 stacji bazowych Play. W całym minionym roku – aż 749.

Play ostatecznie zaprzestał już wykorzystania roamingu krajowego, jednocześnie przyspieszył z rozbudową swojej własnej sieci. Zwiększył zarówno jej zasięg, jak i pojemność – co oznacza większą liczbę urządzeń, które mogą się połączyć z siecią mobilną. 

Nowe stacje bazowe przekładają się bezpośrednio na jeszcze lepszą jakość usług dla użytkowników – stabilniejsze połączenia, wyższe prędkości transmisji danych oraz poprawę dostępności sieci w miejscach o rosnącym zapotrzebowaniu

– przekonuje Play.

Dzięki grudniowym uruchomieniom łączna liczba stacji bazowych Play w Polsce wzrosła do 13 175 – jest to stan na koniec grudnia 2025 roku.

A gdzie powstały nowe obiekty? Play uruchomił je głównie w zachodniej Polsce, w tym m.in. w Poznaniu, Zielonej Górze, Tarnowie Podgórnym, Międzyrzeczu, Środzie Wielkopolskiej, Legnicy, Jarocinie, Gnieźnie czy Gorzowie Wielkopolskim. 

5 nowych stacji Play uruchomił w samej Warszawie. Przed rozpoczynającym się sezonem zimowym oddał też do użytku nowy obiekt w Zakopanem, dzięki któremu turyści i mieszkańcy mogą korzystać z jeszcze lepszych usług mobilnych.

Zródła zdjęć: Telepolis.pl, Play
Źródła tekstu: Play