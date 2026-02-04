Rząd szykuje Polakom kolejny przymus. Kara nawet 50 tys. zł

Rząd chce uporać się z problemem najmu krótkoterminowego. Chodzi przede wszystkim o wynajmowanie mieszkań na Booking czy Airbnb, co nie zawsze odpowiada sąsiadom i wspólnotom mieszkaniowym.

Do tego ich właściciele coraz częściej ogłaszają się na czarno, unikając w ten sposób raportowania w ramach dyrektywy DAC7, co pozwala im uniknąć podatków. Dlatego też Unia Europejska wymaga od wszystkich państw członkowskich, aby utworzyły jednolity system gromadzenia i udostępniania danych nt. usług krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych. Rzecz w tym, że polski rząd chce iść o kilka kroków dalej.

Centralna ewidencja lokali

Polski rząd szykuje projekt ustawy, który nie tylko wprowadzić ewidencję lokali mieszkalnych oferowanych w ramach najmu krótkoterminowego, ale wszystkich lokali w Polsce. Każdy właściciel mieszkania, domu czy dowolnego lokalu będzie miał obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej przeznaczenia nieruchomości.

Dzięki temu rząd dowie się, która nieruchomość jest wynajmowana, w której mieszkamy, a która stoi pusta.

Każdy lokal będzie miał przypisany numer z oznaczeniem wskazującym własność – prywatną, bądź publiczną – i na jakie cele jest wykorzystywany: na własne potrzeby, w najem, dzierżawę, użyczenie. powiedział Tomasz Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Cel wydaje się słuszny. Państwo dzięki temu dowie się, gdzie jest dużo pustostanów, co ma przełożyć się na lepszą politykę mieszkaniową. Urzędnicy będą wiedzieć, gdzie kierować pieniądze na mieszkania socjalne i dofinansowywać remonty. To może realnie przełożyć się na poprawę sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Problem w tym, że sposób realizacji budzi duże kontrowersje.