Korzystasz z apki Lidla? Orange ma dla Ciebie tysiące GB za darmo

Pół terabajta na powitanie

Orange zmienił zasady przyznawania bonusu za pierwsze logowanie do swojej oficjalnej aplikacji. Użytkownicy ofert na kartę otrzymają teraz 500 GB zamiast dotychczasowych 100 GB. Wystarczy pobrać Mój Orange i zalogować się do niego przy użyciu adresu e-mail lub numeru telefonu.

Darmowa paczka danych jest ważna przez 30 dni. Co ważne, transfer ten łączy się z innymi gigabajtami, które masz już zgromadzone na swoim koncie. Bonusowy pakiet znajdziecie w sekcji Pakiety i Usługi. Z tej oferty można skorzystać od 2 lutego do 30 kwietnia 2026 roku. Szczegóły w regulaminie.

Rok darmowego Internetu z Lidlem

Pomarańczowy operator wznowił także współpracę z popularną siecią dyskontów. Posiadacze aplikacji Lidl Plus mogą odebrać specjalny kod. Uprawnia on do otrzymania 1000 GB przyznawanych co miesiąc przez okrągły rok. Łącznie daje to aż 12 TB transferu danych do wykorzystania w smartfonie.

Akcja promocyjna trwa przez cały luty. Kod znajduje się w aplikacji sklepu, w zakładce Kupony. Należy kliknąć kafelek Benefit Plus, a następnie wysłać unikalny ciąg znaków SMS-em pod darmowy numer 80310. Z kodu na jednym numerze telefonu można skorzystać tylko raz.