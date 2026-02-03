Nintendo odpaliło rakietę. Switch 2 sprzedaje się szybciej, niż zakładano

Nintendo opublikowało wyniki finansowe za trzeci kwartał roku fiskalnego 2025 i wygląda na to, że debiut Nintendo Switch 2 przejdzie do historii firmy. Nowa konsola znalazła już 17,37 miliona nabywców, mimo że trafiła do sklepów dopiero 5 czerwca 2025. Start był rekordowy, ale tempo sprzedaży w kolejnych miesiącach tylko potwierdziło skalę sukcesu.

Japończycy mogą mówić o jednym z najlepszych okresów w historii

Kwartał wcześniej Japończycy informowali o wyniku 10,36 miliona egzemplarzy. Oznacza to, że w zaledwie trzy miesiące przybyło ponad 7 milionów sprzedanych konsol. Oczywiście pierwsze skrzypce odegrała tu świąteczna gorączka zakupowa. Wcześniejsza prognoza zakładająca 19 milionów sprzedanych sztuk do końca roku fiskalnego, czyli do końca marca, wygląda dziś na bardzo zachowawcze. Przy obecnym trendzie bariera 20 milinów egzemplarzy może zostać przekroczona bez większego wysiłku.

Co ciekawe, wciąż bardzo dobrze radzi sobie także poprzednia generacja. Klasyczny Nintendo Switch sprzedał się w ostatnim kwartale w liczbie 3,25 miliona sztuk, mimo że ma już 9 lat na karku. Dzięki temu łączny wynik przekroczył 155 milionów egzemplarzy, co pozwoliło mu oficjalnie zostać najlepiej sprzedającą się konsolą w historii firmy, wyprzedzając Nintendo DS z wynikiem 154 milionów.

Równie solidnie wyglądają wyniki sprzedaży gier. Tytuł startowy Mario Kart World osiągnął już 14,03 miliona sprzedanych kopii, przy czym wliczono tu także zestawy z konsolą. Donkey Kong: Bananza dobił do 4,25 miliona egzemplarzy, a Kirby Air Riders może pochwalić się wynikiem 1,76 miliona.

Jedynym minusem w raporcie jest spadek przychodów z IP, czyli licencji i własności intelektualnej. Rok do roku zanotowano tu obniżkę o 10,1%, głównie przez słabsze wpływy związane z filmami. Sytuacja ma się jednak szybko zmienić, bo już 1 kwietnia do kin trafi The Super Mario Galaxy Movie.