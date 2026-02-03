WD przyśpieszyło HDD. Twardziele znów będą miały sens
Klasyczne dyski twarde, czyli HDD, są obecnie uznawane za bezużyteczne w zastosowaniu konsumenckim. Jednak technologia High-Bandwidth opracowana przez Western Digital może dać im zupełnie nowe życie. A to tylko jedna z nowych sztuczek.
HDD to obecnie materiał co najwyżej na magazyn danych. A i to raczej rzadziej używanych, ponieważ i tu SSD powoli wypierają HDD. A przynajmniej wypierały, kiedy ceny SSD były na zauważalnie niższym poziomie. I tu właśnie do gry wchodzi nowa rodzina dysków twardych od WD, która oferuje na tyle wysoką przepustowość i szybkość odczytu/zapisu, że nadaje się nawet do obsługi aplikacji.
Więcej głowic i High-Bandwidth
Rozwiązanie jest genialne, w swojej prostocie: firma zamontowała w swoich nowych HDD więcej, niż jedną głowicę zdolną do odczytu danych. Samo dołożenie drugiej głowicy zwiększa szybkość zapisu i odczytu dwukrotnie, a można dołożyć ich więcej.
To jednak nie jest jedyne rozwiązanie. Kolejnym jest dołożenie drugiego, niezależnego siłownika, co również zwiększa parametry dwukrotnie. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby ostatecznie połączyć obydwie te technologie ze sobą. Ostatecznie mowa jest o przyśpieszeniu HDD aż ośmiokrotnie. To by oznaczało, że HDD mógłby konkurować z SSD pod SATA, a instalacja na nim systemu, czy aplikacji miałaby sens nawet z perspektywy dzisiejszych komputerów.
Co więcej, WD zaprezentowało także kolejny typ HDD. Tym razem stawiający na ograniczenie zużycia danych aż o 20%. Te mają być dedykowane do centrów danych AI. Warto tu pamiętać, że wszystkie wyżej omawiane rozwiązania są dedykowane do centrów danych, lub klientów korporacyjnych. I chociaż poszczególne technologie są już skończone, to nie wiadomo kiedy i czy w ogóle trafią one do klientów indywidualnych. Pamiętajmy przy tym, że jeśli ceny SSD się unormują, to nie będzie to miało większego sensu.