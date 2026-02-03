WD przyśpieszyło HDD. Twardziele znów będą miały sens

HDD to obecnie materiał co najwyżej na magazyn danych. A i to raczej rzadziej używanych, ponieważ i tu SSD powoli wypierają HDD. A przynajmniej wypierały, kiedy ceny SSD były na zauważalnie niższym poziomie. I tu właśnie do gry wchodzi nowa rodzina dysków twardych od WD, która oferuje na tyle wysoką przepustowość i szybkość odczytu/zapisu, że nadaje się nawet do obsługi aplikacji.

Więcej głowic i High-Bandwidth

Rozwiązanie jest genialne, w swojej prostocie: firma zamontowała w swoich nowych HDD więcej, niż jedną głowicę zdolną do odczytu danych. Samo dołożenie drugiej głowicy zwiększa szybkość zapisu i odczytu dwukrotnie, a można dołożyć ich więcej.

To jednak nie jest jedyne rozwiązanie. Kolejnym jest dołożenie drugiego, niezależnego siłownika, co również zwiększa parametry dwukrotnie. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby ostatecznie połączyć obydwie te technologie ze sobą. Ostatecznie mowa jest o przyśpieszeniu HDD aż ośmiokrotnie. To by oznaczało, że HDD mógłby konkurować z SSD pod SATA, a instalacja na nim systemu, czy aplikacji miałaby sens nawet z perspektywy dzisiejszych komputerów.