Potężna awaria w Aliorze. Tysiące zgłoszeń w krótkim czasie

Otóż przy próbie zalogowania przez aplikację mobilną mamy komunikat, który mówi o pracach serwisowych. I nie byłoby w tym niczego dziwnego, gdyby nie to, że te mają odbywać się w nocy między 17/18 stycznia. Od 23:00 do 6:00. Nie dość, że datę tę mamy już dawno za sobą, to i godziny się nie zgadzają.

Tak to przynajmniej wygląda w przypadku czystego Androida i aplikacji z Google Play. W przypadku Huaweia komunikat wygląda nieco inaczej:

Awaria Alior Bank

Jak widać, liczba zgłoszeń jest naprawdę wysoka. I chociaż aplikacja tłumaczy to, co się dzieje, to wytłumaczenie to nie ma większego sensu. Z tego też powodu powinniśmy raczej założyć, że nic nie wiemy na temat tej awarii.