Wiadomości

Potężna awaria w Aliorze. Tysiące zgłoszeń w krótkim czasie

Właśnie trwa wielka awaria aplikacji mobilnej Alior Banku. Wyświetlany komunikat jest bardzo... dziwny.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:16
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Potężna awaria w Aliorze. Tysiące zgłoszeń w krótkim czasie

Otóż przy próbie zalogowania przez aplikację mobilną mamy komunikat, który mówi o pracach serwisowych. I nie byłoby w tym niczego dziwnego, gdyby nie to, że te mają odbywać się w nocy między 17/18 stycznia. Od 23:00 do 6:00. Nie dość, że datę tę mamy już dawno za sobą, to i godziny się nie zgadzają.

Dalsza część tekstu pod wideo
Potężna awaria w Aliorze. Tysiące zgłoszeń w krótkim czasie

Tak to przynajmniej wygląda w przypadku czystego Androida i aplikacji z Google Play. W przypadku Huaweia komunikat wygląda nieco inaczej:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Kapsułki ILLY Nespresso Intenso Lungo do ekspresu Nespresso (30 szt.)
Kapsułki ILLY Nespresso Intenso Lungo do ekspresu Nespresso (30 szt.)
0 zł
72.72 zł - najniższa cena
Kup teraz 72.72 zł
Rower górski MTB INDIANA X-Pulser 2.9 M21 29 cali męski Zielony
Rower górski MTB INDIANA X-Pulser 2.9 M21 29 cali męski Zielony
-400 zł
2199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799.99 zł
Żywica ANYCUBIC DLP Craftsman, 1 kg Beżowy
Żywica ANYCUBIC DLP Craftsman, 1 kg Beżowy
0 zł
119.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 119.99 zł
Advertisement
Potężna awaria w Aliorze. Tysiące zgłoszeń w krótkim czasie

Awaria Alior Bank

Potężna awaria w Aliorze. Tysiące zgłoszeń w krótkim czasie

Jak widać, liczba zgłoszeń jest naprawdę wysoka. I chociaż aplikacja tłumaczy to, co się dzieje, to wytłumaczenie to nie ma większego sensu. Z tego też powodu powinniśmy raczej założyć, że nic nie wiemy na temat tej awarii. 

Wysłaliśmy zapytanie do Aliora w tej sprawie. Zaktualizujemy tekst, kiedy tylko pojawi się odpowiedź.

Image
telepolis
alior bank Alior Mobile Alior Bank aplikacja Alior Mobile awaria
Zródła zdjęć: Paweł Maretycz / Telepolis, Downdetector, Alior