T-Mobile kończy z tą ofertą. Użytkowników czeka migracja

Koniec Heyah 01 staje się faktem

T-Mobile rozesłał korespondencji do użytkowników Heyah 01, informując o planowanej migracji usług. Operator tłumaczy ten ruch chęcią zapewnienia dostępu do nowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Wszyscy klienci korzystający z subskrypcji głosowych oraz internetowych zachowają swoje dotychczasowe numery telefonów, ale będą obsługiwani przez system Red Bull Mobile.

Operacja przeniesienia numerów została zaplanowana na 23 lutego 2026 roku. W tym dniu użytkownicy muszą liczyć się z przerwą w dostępie do usług telekomunikacyjnych. Klienci nie muszą wymieniać kart SIM, choć operator udostępnił możliwość bezpłatnej wymiany na standard eSIM.

Nowy cennik i podwojone gigabajty

Przymusowa zmiana operatora wiąże się z modyfikacją cennika, która dla większości użytkowników będzie korzystna. Dotychczasowa opłata subskrypcyjna w wysokości 19,99 zł zostanie obniżona do 19 zł. Z kolei osoby płacące 29,99 zł za pakiet 40 GB zapłacą teraz 29 zł miesięcznie.

Zmianie ulegnie także rzadszy model rozliczeń "Zasada 2 za 1", gdzie opłata 39 zł była pobierana co 60 dni. Po migracji zostanie ona zamieniona na standardową subskrypcję w cenie 19 zł pobieraną co 30 dni. T-Mobile przygotował również bonusy na start:

pierwszy 30-dniowy okres rozliczeniowy w Red Bull Mobile będzie darmowy,

pakiet danych w każdym okresie rozliczeniowym zostanie podwojony,

użytkownicy otrzymają jednorazowy bonus w postaci 100 GB ważnych przez 30 dni.

Istotną zmianą techniczną jest odblokowanie dostępu do sieci piątej generacji. W przeciwieństwie do starej oferty, w Red Bull Mobile klienci skorzystają z zasięgu 5G oraz "5G Bardziej".

Koniec automatycznych opłat za usługi dodatkowe

Wraz z migracją zmienia się sposób zarządzania kontem. Aplikacja Heyah 01 przestanie być użyteczna, a subskrypcją będzie można zarządzać wyłącznie poprzez aplikację Red Bull Mobile, którą należy pobrać ze sklepu Google Play lub App Store. Karta płatnicza podpięta do konta pozostanie ta sama, ale zmienią się zasady pobierania środków za usługi wykraczające poza abonament.

Opłaty za roaming, połączenia międzynarodowe czy usługi Premium nie będą już pobierane automatycznie z karty. Operator wprowadza rozwiązanie o nazwie "Portfel". Aby skorzystać z płatnych usług dodatkowych, użytkownik będzie musiał samodzielnie doładować to konto środkami poprzez aplikację lub przelew.

Warto również odnotować, że dotychczasowa poczta głosowa zostanie wyłączona. Jej ponowne uruchomienie będzie możliwe dopiero po kontakcie z Biurem Obsługi Użytkownika nowej sieci.

Jeśli użytkownik nie zaakceptuje nowych warunków, może zrezygnować z usług, nie opłacając subskrypcji lub anulując ją przed wejściem zmian w życie.

Możesz zrezygnować z usług