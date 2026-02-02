Samsung przebił barierę 1000 Hz. To ważny ukłon w stronę graczy

Nasz cel jest niezwykle prosty: zapewnić niezmiennie doskonałe wrażenia z gry, niezależnie od tego, w co grasz i gdzie grasz. Dzięki innowacjom wprowadzonym w telewizorach OLED i monitorach do gier zapewniamy większą moc, precyzję i immersję wszystkim fanom gamingu. Kevin Lee, Executive Vice President of the Visual Display Business, Samsung Electronics.

Rekordowa częstotliwość odświeżania

Największą nowością jest 27-calowy monitor Odyssey OLED G6 o oznaczeniu G60H. Producent wyposażył go w unikalną funkcję Dual Mode. Pozwala ona na osiągnięcie częstotliwości odświeżania na poziomie 1040 Hz. Jest to możliwe przy ustawieniu rozdzielczości HD.

Taka częstotliwość wyznacza nowy standard w rozgrywkach e-sportowych. Gracze mogą liczyć na wyjątkową płynność ruchu. Monitor pozwala też na pracę w trybie natywnym. Wtedy użytkownik otrzymuje rozdzielczość QuadHD przy odświeżaniu 600 Hz.

Płynność bez zacięć

Wszystkie nowe ekrany wspierają rozwiązanie Nvidia G-Sync. Technologia ta synchronizuje pracę monitora z kartą graficzną komputera. Eliminuje to błędy w wyświetlaniu grafiki. Obraz nie rwie się ani nie zacina podczas dynamicznych scen.

Zgodność z tym standardem dotyczy nie tylko modelu G60H. Certyfikat otrzymał też model G61SH. To panel QD-OLED o rozdzielczości QuadHD i odświeżaniu 240 Hz. Jego czas reakcji matrycy wynosi zaledwie 0,03 ms.

Telewizory zamiast monitora

Samsung przygotował też ofertę dla graczy preferujących większe ekrany. Nowe telewizory OLED z rocznika 2026 zostały przystosowane do współpracy z konsolami i komputerami PC. Modele S95H i S90H obsługują odświeżanie do 165 Hz. Podstawowa seria S85H oferuje 120 Hz.

Telewizory te obsługują również technologię AMD FreeSync Premium Pro. Zapewnia ona stabilną rozgrywkę w trybie HDR. Nowością w ofercie jest format HDR10+ ADVANCED. Poprawia on jasność i wierność kolorów we wszystkich wyświetlanych treściach.

Koniec z refleksami świetlnymi