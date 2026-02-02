Intel Arrow Lake Refresh coraz bliżej. Skok będzie spory

Niebiescy szykują się do odświeżenia swojej oferty procesorów dla komputerów stacjonarnych, a mowa o serii Intel Arrow Lake Refresh. Według dotychczasowych informacji nie zobaczymy tutaj nowej litografii czy architektur, a zamiast tego zwiększona zostanie liczba rdzeni i taktowania. Całość wciąż pod gniazdo LGA 1851. Mimo to skok wydajności ma być zauważalny, co potwierdzają kolejne przedpremierowe testy.

Zdecydowanie lepiej czekać na rodzinę Intel Nova Lake

W bazie Geekbench pojawiły się wyniki nowego flagowca, czyli Intel Core Ultra 9 290K Plus. Ten 24-rdzeniowy i 24-wątkowy procesor sparowano z płytą główną ASUS ROG Strix Z890-E Gaming WiFi oraz aż 64 GB pamięci RAM typu DDR5-6800. Pozwoliło to osiągnąć 3535 punktów w teście sprawności jednowątkowej i 25 106 punktów dla zadań wielowątkowych.

Oznacza to poprawę o kolejno 10% i 11% w porównaniu do Intel Core Ultra 285K. W przypadku najmocniejszego modelu konkurencji - AMD Ryzen 9 9950X3D - Niebiescy notują o około 5 i 13% lepsze wyniki. Oczywiście w grach CPU z pamięcią 3D V-Cache nadal powinny być wydajniejsze.