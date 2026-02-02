Galaxy Watch Ultra doczeka się następcy. Oto, co szykuje Samsung

Zaskakujące wieści o tabletach

Zacznijmy od tabletów. Koreański gigant technologiczny przyzwyczaił nas do ciągłych zmian w ofercie tych urządzeń. Najnowsze dane sugerują kolejną korektę w serii Galaxy Tab S12. W poprzednim roku linia S11 składała się z modelu podstawowego oraz wariantu Ultra. Tym razem w zestawieniach brakuje najmniejszego urządzenia.

W bazie pojawiły się numery modeli SM-X846 oraz SM-X946. Odpowiadają one odpowiednio wariantom Galaxy Tab S12+ oraz Galaxy Tab S12 Ultra. Brak śladu po standardowym modelu Tab S12 może oznaczać rezygnację z mniejszego ekranu w segmencie premium. Samsung prawdopodobnie chce skierować uwagę klientów wyłącznie na duże i bardzo wydajne urządzenia. Taki ruch uprościłby ofertę i stworzył wyraźny podział między wersją z plusem a topową Ultrą.

Nowa generacja zegarków

Ciekawe informacje dotyczą także segmentu wearables. Samsung przygotowuje dwie różne ścieżki rozwoju dla swoich zegarków. Model oznaczony jako SM-L345 to nadchodzący Galaxy Watch9. Urządzenie będzie kontynuować tradycję głównej serii. Producent skupi się tu na ulepszeniu monitorowania zdrowia i optymalizacji czasu pracy na baterii.

Większe emocje budzi jednak model SM-L716. Numer ten przypisany jest do Galaxy Watch Ultra 2. Zmiana numeracji sugeruje, że nie będzie to tylko kosmetyczne odświeżenie. Należy spodziewać się istotnych zmian w podzespołach. Nowy "superzegarek" otrzyma prawdopodobnie jeszcze wytrzymalszą obudowę i dokładniejszy moduł GPS. Sprzęt ten ma być dedykowany do sportów ekstremalnych i wymagających wypraw terenowych.

Premiera w drugiej połowie roku

Pojawienie się urządzeń w bazie GSMA pozwala oszacować datę ich debiutu. Zazwyczaj od tego momentu do rynkowej premiery mija od sześciu do siedmiu miesięcy. Wskazuje to na prezentację w okolicach sierpnia lub września 2026 roku.

Nowe tablety i zegarki zadebiutują prawdopodobnie podczas tego samego wydarzenia co kolejna generacja składanych smartfonów. Druga połowa roku zapowiada się dobrze dla fanów ekosystemu Galaxy. Osoby szukające sprzętu do pracy lub wytrzymałego zegarka mają na co czekać.

