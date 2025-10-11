Galaxy Tab S11 Ultra zawstydza laptopy. Ten Samsung to potwór (test)
Na targi IFA 2025 Samsung przywiózł między innymi nowe tablety z serii Galaxy Tab S11. Ten największy, z dopiskiem „Ultra” trafił w moje ręce wraz z przydatnymi dodatkami. To jak 14,6-calowy laptop, ale z Androidem.
Na co dzień pracuję na urządzeniu Microsoft Surface Pro 9, które w formie tabletu kryje zwykły laptop z Windowsem. Samsung Galaxy Tab S11 Ultra pod niektórymi względami przypomina Surface’a, choć jest większy (ekran 14,6” vs 13”), znacznie zgrabniejszy i pracuje pod kontrolą Androida.
Czy topowy tablet Koreańczyków mógłby stać się moim narzędziem do pracy? Na to pytanie (i nie tylko to) postaram się odpowiedzieć w poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.
Podstawowe dane techniczne:
- Aluminiowa obudowa + szklany przód,
- Wymiary 326,3 x 208,5 x 5,1 mm, masa: 692 g,
- 14,6-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 2960 x 1848 pikseli (239 PPI), 120 Hz, HDR10+, wsparcie dla rysika S Pen,
- 8-rdzeniowy układ MediaTek Dimensity 9400+ (3,73 GHz), grafika Mai-G925-Immortalis MC12,
- 12 GB RAM-u, 256 GB pamięci masowej (223 GB dla użytkownika), slot na kartę microSD (do 2 TB),
- Łączność: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2 Gen1, odbiornik nawigacji satelitarnej (GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS), jest też wariant z łącznością 5G,
- Audio: 4 głośniki, wbudowane mikrofony,
- Główny aparat 13 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.0, autofocus, wideo 4K@30fps; dodatkowy aparat 8 Mpix, obiektyw ultraszerokokątny z przysłoną f/2.2,
- Przedni aparat 12 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.4, wideo 4K@30fps,
- Akumulator o pojemności 11600 mAh, szybkie ładowanie przewodowe 45 W,
- Android 16 z interfejsem One UI 8.
Do testów otrzymałem tablet Samsung Galaxy Tab S11 Ultra w kolorze szarym, a także etui z klawiaturą oraz rysik S Pen.
Tylko 5 mm grubości
Galaxy Tab S11 Ultra to bardzo duży tablet, przypominający wielkością 14-15-calowe laptopy. Samsung zadbał jednak o to, by urządzenie to było równocześnie bardzo smukłe. Ma zaledwie 5,1 mm grubości.
Ciężko mi tu jednak jednoznacznie stwierdzić, czy to zaleta. Tak duży tablet trudno nazwać ergonomicznym przy używaniu go podczas trzymania w ręce, bez względu na grubość. A gdy popatrzymy na ten tablet raczej jak na zamiennik laptopa, wciąż nie ma różnicy, czy grubość wynosi 5 mm czy 7 mm.
To wszystko nie zmienia jednak faktu, że topowy tablet Samsunga wygląda dzięki swojej smukłości bardzo elegancko. Trzeba jednak uważać na odciski palców czy inne zabrudzenia. Te lubią się z aluminiowymi pleckami oraz szklanym przodem, co już tak dobrze nie wygląda.
Testowany tablet połączony z klawiaturą wygląda jak laptop. Wyspowa klawiatura jest wygodna w obsłudze oraz dość cicha, co lubię. Sposób jej łączenia z tabletem, za pomocą trzech metalowych pinów, nie należy jednak do najwygodniejszych. Trzeba tabletem precyzyjnie trafić w ruchomy element nad klawiaturą, by piny w etui trafiły w te na tablecie. Potem już się trzymają jedne drugich dzięki magnesom.
Biometria jak w smartfonie
Samsung wyposażył Galaxy Tab S11 Ultra w podekranowy, optyczny czytnik linii papilarnych oraz funkcję rozpoznawania twarzy. Jedno i drugie sprawnie działało podczas testów, prawidłowo rozpoznając mój palec lub twarz i szybko odblokowując tablet.
Wielki ekran ze świetnym obrazem
Za wyświetlanie obrazu w topowym tablecie Samsunga z 2025 roku odpowiada potężny panel Dynamic AMOLED 2X o sporej rozdzielczości (choć zawsze mogłaby być trochę większa). Dzięki temu sprzęt ten nadaje się bardzo dobrze do konsumpcji treści multimedialnych, pracy z tekstami (w połączeniu z klawiaturą) czy szkicowania (przy pomocy rysika S Pen).
Obraz na ekranie ma bardzo wysoką jakość. Kolory świetnie wyglądają pod każdym kątem, a także bardzo dobrze wypadają w pomiarach kolorymetrem (wyniki w tabeli poniżej).
|Tryb
kolorów
|Temperatura
bieli
|Pokrycie
Gamy
|Objętość
Gamy
|Średnie ∆E
(MAX)
|Żywy
|6525 K
|99,9% sRGB
86,2% AdobeRGB
92,2% DCI P3
|142,8% sRGB
98,4% AdobeRGB
101,1% DCI P3
|0,10 (1,21)
|Naturalny
|6551 K
|99,3% sRGB
76,9% AdobeRGB
82,5% DCI P3
|119,8% sRGB
82,5% AdobeRGB
84,8% DCI P3
|0,13 (0,67)
Maksymalna zmierzona jasność ekranu wyniosła 429 nitów przy regulacji ręcznej oraz 955 nitów przy regulacji automatycznej. Szczytowa jasność podawana przez producenta jest jeszcze wyższa (1600 nitów), ale ciężko to zmierzyć. Nie zmienia to jednak faktu, że w połączeniu z doskonałym kontrastem daje to obraz czytelny w niemal każdych warunkach. Czasem może przeszkadzać bardzo ostre światło świecące prosto w ekran i odbijające się od jego błyszczącej powierzchni.
Przy wyłączonej automatycznej regulacji jasności sprawdziłem też równomierność świecenia ekranu. W tym celu jego powierzchnię podzieliłem na 9 mniej więcej równych części i zmierzyłem jasność na środku każdego kawałka. Wynik jest bardzo dobry. Różnica między najciemniejszym fragmentem i najjaśniejszym to około 2%. Gołym okiem nie ma szans tego zobaczyć.
Cztery głośniki dają radę
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra został wyposażony w cztery głośniki, rozmieszczone parami na krótszych bokach urządzenia. Takie rozmieszczenie gwarantuje efekt stereo zarówno w pionowym, jak i poziomym ustawieniu tabletu. Zestaw ten bardzo dobrze radzi sobie z odtwarzaniem muzyki, od tonów niskich po bardzo wysokie. Żadne dźwięki tu nie dominują, nie ma też efektu „drażnienia uszu” przez górną część sceny muzycznej.
Maksymalna głośność, którą udało mi się zmierzyć podczas słuchania muzyki z serwisu Spotify, sięgnęła 81,7 dB w odległości około 60 cm od głośników. To wystarcza do słuchania muzyki, oglądania filmów czy komfortowego uczestniczenia w wideokonferencjach. Trochę zawiedzeni mogą być miłośnicy bardzo głębokich basów, których tu nie ma. Dobrze jest wtedy sięgnąć po w miarę dobre słuchawki lub zewnętrzne głośniki.
Android 16 i One UI 8 prosto z pudełka
W tym roku Samsung wyjątkowo szybko wdrożył Androida 16 oraz interfejs One UI 8 do swoich nowych produktów. Spotkało to również flagowe tablety z 2025 roku, które od razu po wyjęciu z pudełka pracują pod kontrolą tych wersji oprogramowania.
One UI 8 wygląda tu i działa bardzo podobnie, jak na smartfonach Koreańczyków, ale uwzględnia inne proporcje ekranu, dostosowując się do nich. Jak przystało na flagowy produkt Samsunga, mamy tu również sporą garść funkcji wspieranych przez sztuczną inteligencję. Jest Galaxy AI, jest Gemini, jest funkcja „zakreśl, by wyszukać”.
Sam na co dzień używam smartfonu marki Samsung i uważam One UI za najlepszy interfejs urządzeń z Androidem. Moim zdaniem świetnie wygląda i jest bardzo funkcjonalny, oferując wiele przydatnych dodatków.
W łączności jest wszystko, co trzeba
Galaxy Tab S11 Ultra oferuje zestaw nowoczesnych standardów łączności bezprzewodowej, przydatnych podczas codziennego używania tabletu. Do korzystania z zasobów Internetu mamy przede wszystkim Wi-Fi 7, które podczas testów działało bardzo dobrze. Tablet doskonale się dogadywał z moją domową siecią. W sprzedaży dostępna jest również wersja z obsługą sieci 5G.
Na pokładzie mamy również Bluetooth 5.4 do podłączenia słuchawek czy przesyłania plików do/z innych urządzeń. Nie ma tu modułu NFC, bo w sumie po co miałby być? Jest za to odbiornik nawigacji satelitarnej oraz cyfrowy kompas. Na upartego można tego użyć do nawigowania po nieznanej okolicy, choć raczej nie będzie to zbyt wygodne.
Trzy aparaty do podstawowych zadań
Topowy tablet Samsunga ma z tyłu dwa aparaty – główny o rozdzielczości 13 Mpix oraz ultraszerokokątny 8 Mpix. Tylko w sumie nie wiem po co – jeden aparat by w zupełności wystarczył. No bo kto chciałby robić zdjęcia prawie 15-calowym tabletem? Przedni aparat z kolei ma 12 Mpix i ten jest jak najbardziej użyteczny, na przykład do wspomnianych wcześniej w tej recenzji wideokonferencji.
Nie jest to oczywiście tablet fotograficzny, a jakość zdjęć czy filmów ustępuje tym z telefonów, nawet tych tanich. Do podstawowych zastosowań to jednak w zupełności wystarczy.
Zdjęcia z tylnych aparatów:
Zdjęcia z przedniego aparatu:
Film:
Wydajność z najwyższej półki
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra jest napędzany układem MediaTek Dimensity 9400+, który w testowanym przeze mnie wariancie urządzenia współpracuje z 12 GB RAM-u. Można również kupić ten tablet z 16 GB pamięci operacyjnej.
Nawet jednak 12 GB wystarcza do tego, by wszystko na pokładzie urządzenia działało płynnie i się nie zacinało. Moc zainstalowanych podzespołów jest ogromna, przewyższająca wiele laptopów czy komputerów stacjonarnych – szczególnie tych tańszych. Pokazują to również wyniki benchmarków.
|Wydajność
ogólna
|Antutu
10
|Geekbench 6
|AI
Benchmark
|Jeden
rdzeń
|Wszystkie
rdzenie
|Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
|2628569
|2789
|9136
|12062
|Apple iPad Air 11" (2024 / M2)
|1987232
|2603
|10087
|-
|Apple iPad Air 11" (2025 / M3)
|1990765
|3031
|11909
|-
|Apple iPhone 17 Pro Max
|2734341
|3901
|10120
|-
|Google Pixel 10 Pro
|1498557
|2288
|6245
|783
|Honor Magic7 Pro
|2631061
|3052
|9314
|10438
|Nubia Redmagic 10 Pro
|2620653
|3081
|9627
|12112
|OnePlus 13
|2631122
|3040
|9388
|10709
|OnePlus Pad 3
|2769797
|3096
|9320
|13047
|Realme GT 7 Pro
|2844283
|3069
|9329
|818
|Samsung Galaxy S25 Edge
|2453806
|3177
|9998
|12642
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|2398401
|3150
|10088
|10969
|Samsung Galaxy Tab S10+
|1840699
|2122
|6946
|7286
|Samsung Galaxy Z Fold7
|1879650
|2442
|8752
|11656
|Sony Xperia 1 VII
|2315497
|3048
|9309
|12692
|Wydajność
w grach
|3D Mark
|GFXBench offscreen
|Maksymalna
temperatura
obudowy
[°C]
|Wild Life
Extreme
|Wild Life
Extreme
Stress Test
|Aztec Ruins
Vulkan
High Tier
(1440p)
|Car Chase
(1080p)
|Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
|6550
|75,30%
|7908
|10093
|46,1
|Apple iPad Air 11" (2024 / M2)
|5392
|59,90%
|5142
|10157
|44,3
|Apple iPad Air 11" (2025 / M3)
|6194
|54,50%
|4954
|9564
|44
|Apple iPhone 17 Pro Max
|5785
|66,40%
|5606
|12342
|44,8
|Google Pixel 10 Pro
|3386
|67,20%
|3585
|5036
|47,9
|Honor Magic7 Pro
|6541
|46,90%
|7355
|11166
|45
|Nubia Redmagic 10 Pro
|6514
|84.7%
|7761
|12163
|50
|OnePlus 13
|6786
|65,10%
|7607
|12146
|51,6
|OnePlus Pad 3
|6647
|82,60%
|7607
|11970
|48,5
|Realme GT 7 Pro
|6374
|72,40%
|6883
|10492
|49
|Samsung Galaxy S25 Edge
|6928
|46,20%
|7617
|11030
|47,3
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|7230
|48,90%
|7704
|11672
|45,7
|Samsung Galaxy Tab S10+
|5019
|65,50%
|5064
|7173
|45,2
|Samsung Galaxy Z Fold7
|5009
|52,60%
|6079
|10225
|43
|Sony Xperia 1 VII
|6603
|65,80%
|7337
|10764
|51,3
Podczas testów wydajnościowych, obudowa Galaxy Tab S11 Ultra rozgrzała się maksymalnie do 46,1°C. Nie ma więc z tym dramatu. Z kolei zaobserwowany spadek wydajności sięgnął 25% – to również stosunkowo niewiele.
Dobra wiadomość dla niektórych użytkowników – tablet ma slot na karty pamięci microSD.
Bateria na cały dzień lub nawet dłużej
Wielki ale smukły tablet tablet firmy Samsung zasilany jest akumulatorem o pojemności 11600 mAh. Powinno to wystarczyć na ponad 12 godzin oglądania filmów przy jasności ekranu ustawionej na 300 nitów. To mniej niż w smartfonach z o połowę mniejszą baterią, jednak tu mamy dużo większy ekran i wyższą rozdzielczość.
|Wytrzymałość
akumulatora
|Akumulator
(mAh)
|Wyświetlacz
|Czas
pracy
(minuty)
|Przekątna
(cale)
|Rozdzielczość
(piksele)
|Odświeżanie
(Hz)
|Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
|11600
|14,6"
|2960 x 1848
|120
|736
|Apple iPhone 17 Pro Max
|4823
|6,9"
|1320 x 2868
|120
|1107
|Google Pixel 10 Pro
|4870
|6,3"
|1280 x 2856
|120
|748
|Honor Magic7 Pro
|5270
|6,8
|1280 x 2800
|120
|1153
|Nubia Redmagic 10 Pro
|7050
|6,85"
|1216 x 2688
|144
|1167
|OnePlus 13
|6000
|6,82"
|1080 x 2376
|120
|1331
|OnePlus Pad 3
|12140
|13,2"
|3392 x 2400
|144
|681
|Realme GT 7 Pro
|6500
|6,78"
|1264 x 2780
|120
|1393
|Samsung Galaxy A15
|5000
|6,5"
|1080 x 2340
|120
|775
|Samsung Galaxy S25 Edge
|3900
|6,7"
|1080 x 2340
|120
|832
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|5000
|6,9"
|1080 x 2340
|120
|1113
|Samsung Galaxy Tab S10+
|10090
|12,4"
|1752 x 2800
|120
|512
|Samsung Galaxy Z Fold7
|4400
|8,0"
|1968 x 2184
|120
|872
|Sony Xperia 1 VII
|5000
|6,5"
|1080 x 2340
|120
|1277
Energii zgromadzonej w baterii tego urządzenia spokojnie powinno wystarczyć na cały dzień pracy. Może też wystarczyć na kilka dni – wszystko zależy od sposobu korzystania z tego sprzętu.
Galaxy Tab S11 Ultra obsługuje szybkie ładowanie o mocy do 45 W. Gdy użyłem odpowiedniej ładowarki firmy Samsung, pozwoliło to napełnić pusty akumulator w blisko 90 minut.
Moc i wszechstronność w cenie premium
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra to propozycja dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy poszukują urządzenia z systemem Android mogącego zastąpić laptop. Jego największym atutem jest ogromny, 14,6-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X, który oferuje fantastyczną jakość obrazu, żywe kolory i wysoką jasność. Całość zamknięto w bardzo smukłej i eleganckiej, aluminiowej obudowie, która podkreśla jego flagowy charakter. Jest jednak podatna na zabrudzenia.
Pod względem wydajności tablet nie idzie na żadne kompromisy. Zastosowanie topowego procesora i dużej ilości pamięci RAM gwarantuje błyskawiczną i płynną pracę w każdej sytuacji, od przeglądania Internetu, przez zaawansowaną wielozadaniowość, aż po granie w wymagające tytuły. Nowoczesne oprogramowanie z funkcjami AI oraz wsparcie dla akcesoriów, takich jak rysik S Pen i dedykowana klawiatura, dodatkowo rozszerzają jego możliwości jako narzędzia do kreatywnej pracy.
Doświadczenia multimedialne dopełniają cztery głośniki, które zapewniają głośny i czysty dźwięk stereo, idealny do oglądania filmów czy słuchania muzyki. Pojemny akumulator bez problemu wystarcza na cały dzień intensywnego użytkowania, a technologia szybkiego ładowania pozwala sprawnie uzupełnić energię. Choć aparaty fotograficzne nie dorównują smartfonom z najwyższej półki, w zupełności wystarczają do wideokonferencji i innych podstawowych zadań.
Wysoka jakość i wszechstronność mają jednak swoją cenę. W testowanej konfiguracji z Wi-Fi i pamięcią 12/256 GB tablet kosztuje 5699 zł, a za wariant z łącznością 5G trzeba dopłacić dodatkowe 600 zł. To kwota, która pozycjonuje Galaxy Tab S11 Ultra w segmencie premium, kierując go do świadomych użytkowników, którzy są w stanie w pełni wykorzystać jego ogromny potencjał i są gotowi za niego zapłacić.
-
Bardzo smukła i elegancka obudowa z aluminium,
-
Wygodna i cicha klawiatura w opcjonalnym etui,
-
Sprawna biometria,
-
Doskonały wyświetlacz,
-
Wysoka jakość dźwięku z 4 głośników,
-
Android 16 i One UI 8 prosto z pudełka,
-
Funkcjonalny interfejs oraz inteligentne dodatki,
-
Nowoczesne standardy łączności,
-
Bardzo wysoka wydajność i kultura pracy,
-
Slot na kartę pamięci,
-
Pojemna bateria.
-
Obudowa podatna na odciski palców i inne zabrudzenia,
-
Niewygodny do używania podczas trzymania w ręce,
-
Mało wygodny mechanizm podłączania klawiatury,
-
Błyszcząca powłoka ekranu utrudnia pracę w ostrym świetle,
-
Przeciętna jakość zdjęć i filmów z aparatów,
-
Bardzo wysoka cena.