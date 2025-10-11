Testy sprzętu

Galaxy Tab S11 Ultra zawstydza laptopy. Ten Samsung to potwór (test)

Na targi IFA 2025 Samsung przywiózł między innymi nowe tablety z serii Galaxy Tab S11. Ten największy, z dopiskiem „Ultra” trafił w moje ręce wraz z przydatnymi dodatkami. To jak 14,6-calowy laptop, ale z Androidem.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14:16
0
Galaxy Tab S11 Ultra zawstydza laptopy. Ten Samsung to potwór (test)

Na co dzień pracuję na urządzeniu Microsoft Surface Pro 9, które w formie tabletu kryje zwykły laptop z Windowsem. Samsung Galaxy Tab S11 Ultra pod niektórymi względami przypomina Surface’a, choć jest większy (ekran 14,6” vs 13”), znacznie zgrabniejszy i pracuje pod kontrolą Androida.

Czy topowy tablet Koreańczyków mógłby stać się moim narzędziem do pracy? Na to pytanie (i nie tylko to) postaram się odpowiedzieć w poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Podstawowe dane techniczne:

  • Aluminiowa obudowa + szklany przód,
  • Wymiary 326,3 x 208,5 x 5,1 mm, masa: 692 g,
  • 14,6-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 2960 x 1848 pikseli (239 PPI), 120 Hz, HDR10+, wsparcie dla rysika S Pen,
  • 8-rdzeniowy układ MediaTek Dimensity 9400+ (3,73 GHz), grafika Mai-G925-Immortalis MC12,
  • 12 GB RAM-u, 256 GB pamięci masowej (223 GB dla użytkownika), slot na kartę microSD (do 2 TB),
  • Łączność: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2 Gen1, odbiornik nawigacji satelitarnej (GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS), jest też wariant z łącznością 5G,
  • Audio: 4 głośniki, wbudowane mikrofony,
  • Główny aparat 13 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.0, autofocus, wideo 4K@30fps; dodatkowy aparat 8 Mpix, obiektyw ultraszerokokątny z przysłoną f/2.2,
  • Przedni aparat 12 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.4, wideo 4K@30fps,
  • Akumulator o pojemności 11600 mAh, szybkie ładowanie przewodowe 45 W,
  • Android 16 z interfejsem One UI 8.

Do testów otrzymałem tablet Samsung Galaxy Tab S11 Ultra w kolorze szarym, a także etui z klawiaturą oraz rysik S Pen.

Galaxy Tab S11 Ultra zawstydza laptopy. Ten Samsung to potwór (test)

Tylko 5 mm grubości

Galaxy Tab S11 Ultra to bardzo duży tablet, przypominający wielkością 14-15-calowe laptopy. Samsung zadbał jednak o to, by urządzenie to było równocześnie bardzo smukłe. Ma zaledwie 5,1 mm grubości.

Ciężko mi tu jednak jednoznacznie stwierdzić, czy to zaleta. Tak duży tablet trudno nazwać ergonomicznym przy używaniu go podczas trzymania w ręce, bez względu na grubość. A gdy popatrzymy na ten tablet raczej jak na zamiennik laptopa, wciąż nie ma różnicy, czy grubość wynosi 5 mm czy 7 mm.

Galaxy Tab S11 Ultra zawstydza laptopy. Ten Samsung to potwór (test)
Galaxy Tab S11 Ultra zawstydza laptopy. Ten Samsung to potwór (test)

To wszystko nie zmienia jednak faktu, że topowy tablet Samsunga wygląda dzięki swojej smukłości bardzo elegancko. Trzeba jednak uważać na odciski palców czy inne zabrudzenia. Te lubią się z aluminiowymi pleckami oraz szklanym przodem, co już tak dobrze nie wygląda.

Testowany tablet połączony z klawiaturą wygląda jak laptop. Wyspowa klawiatura jest wygodna w obsłudze oraz dość cicha, co lubię. Sposób jej łączenia z tabletem, za pomocą trzech metalowych pinów, nie należy jednak do najwygodniejszych. Trzeba tabletem precyzyjnie trafić w ruchomy element nad klawiaturą, by piny w etui trafiły w te na tablecie. Potem już się trzymają jedne drugich dzięki magnesom.

Galaxy Tab S11 Ultra zawstydza laptopy. Ten Samsung to potwór (test)

Biometria jak w smartfonie

Samsung wyposażył Galaxy Tab S11 Ultra w podekranowy, optyczny czytnik linii papilarnych oraz funkcję rozpoznawania twarzy. Jedno i drugie sprawnie działało podczas testów, prawidłowo rozpoznając mój palec lub twarz i szybko odblokowując tablet.

Galaxy Tab S11 Ultra zawstydza laptopy. Ten Samsung to potwór (test)

Wielki ekran ze świetnym obrazem

Za wyświetlanie obrazu w topowym tablecie Samsunga z 2025 roku odpowiada potężny panel Dynamic AMOLED 2X o sporej rozdzielczości (choć zawsze mogłaby być trochę większa). Dzięki temu sprzęt ten nadaje się bardzo dobrze do konsumpcji treści multimedialnych, pracy z tekstami (w połączeniu z klawiaturą) czy szkicowania (przy pomocy rysika S Pen).

Galaxy Tab S11 Ultra zawstydza laptopy. Ten Samsung to potwór (test)

Obraz na ekranie ma bardzo wysoką jakość. Kolory świetnie wyglądają pod każdym kątem, a także bardzo dobrze wypadają w pomiarach kolorymetrem (wyniki w tabeli poniżej).

Tryb
kolorów		 Temperatura
bieli		 Pokrycie
Gamy		 Objętość
Gamy		 Średnie ∆E
(MAX)
Żywy 6525 K 99,9% sRGB
86,2% AdobeRGB
92,2% DCI P3		 142,8% sRGB
98,4% AdobeRGB
101,1% DCI P3		 0,10 (1,21)
Naturalny 6551 K 99,3% sRGB
76,9% AdobeRGB
82,5% DCI P3		 119,8% sRGB
82,5% AdobeRGB
84,8% DCI P3		 0,13 (0,67)
Galaxy Tab S11 Ultra zawstydza laptopy. Ten Samsung to potwór (test)

Maksymalna zmierzona jasność ekranu wyniosła 429 nitów przy regulacji ręcznej oraz 955 nitów przy regulacji automatycznej. Szczytowa jasność podawana przez producenta jest jeszcze wyższa (1600 nitów), ale ciężko to zmierzyć. Nie zmienia to jednak faktu, że w połączeniu z doskonałym kontrastem daje to obraz czytelny w niemal każdych warunkach. Czasem może przeszkadzać bardzo ostre światło świecące prosto w ekran i odbijające się od jego błyszczącej powierzchni.

Przy wyłączonej automatycznej regulacji jasności sprawdziłem też równomierność świecenia ekranu. W tym celu jego powierzchnię podzieliłem na 9 mniej więcej równych części i zmierzyłem jasność na środku każdego kawałka. Wynik jest bardzo dobry. Różnica między najciemniejszym fragmentem i najjaśniejszym to około 2%. Gołym okiem nie ma szans tego zobaczyć.

Galaxy Tab S11 Ultra zawstydza laptopy. Ten Samsung to potwór (test)

Cztery głośniki dają radę

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra został wyposażony w cztery głośniki, rozmieszczone parami na krótszych bokach urządzenia. Takie rozmieszczenie gwarantuje efekt stereo zarówno w pionowym, jak i poziomym ustawieniu tabletu. Zestaw ten bardzo dobrze radzi sobie z odtwarzaniem muzyki, od tonów niskich po bardzo wysokie. Żadne dźwięki tu nie dominują, nie ma też efektu „drażnienia uszu” przez górną część sceny muzycznej.

Maksymalna głośność, którą udało mi się zmierzyć podczas słuchania muzyki z serwisu Spotify, sięgnęła 81,7 dB w odległości około 60 cm od głośników. To wystarcza do słuchania muzyki, oglądania filmów czy komfortowego uczestniczenia w wideokonferencjach. Trochę zawiedzeni mogą być miłośnicy bardzo głębokich basów, których tu nie ma. Dobrze jest wtedy sięgnąć po w miarę dobre słuchawki lub zewnętrzne głośniki.

Galaxy Tab S11 Ultra zawstydza laptopy. Ten Samsung to potwór (test)

Android 16 i One UI 8 prosto z pudełka

W tym roku Samsung wyjątkowo szybko wdrożył Androida 16 oraz interfejs One UI 8 do swoich nowych produktów. Spotkało to również flagowe tablety z 2025 roku, które od razu po wyjęciu z pudełka pracują pod kontrolą tych wersji oprogramowania.

One UI 8 wygląda tu i działa bardzo podobnie, jak na smartfonach Koreańczyków, ale uwzględnia inne proporcje ekranu, dostosowując się do nich. Jak przystało na flagowy produkt Samsunga, mamy tu również sporą garść funkcji wspieranych przez sztuczną inteligencję. Jest Galaxy AI, jest Gemini, jest funkcja „zakreśl, by wyszukać”.

Sam na co dzień używam smartfonu marki Samsung i uważam One UI za najlepszy interfejs urządzeń z Androidem. Moim zdaniem świetnie wygląda i jest bardzo funkcjonalny, oferując wiele przydatnych dodatków.

W łączności jest wszystko, co trzeba

Galaxy Tab S11 Ultra oferuje zestaw nowoczesnych standardów łączności bezprzewodowej, przydatnych podczas codziennego używania tabletu. Do korzystania z zasobów Internetu mamy przede wszystkim Wi-Fi 7, które podczas testów działało bardzo dobrze. Tablet doskonale się dogadywał z moją domową siecią. W sprzedaży dostępna jest również wersja z obsługą sieci 5G.

Galaxy Tab S11 Ultra zawstydza laptopy. Ten Samsung to potwór (test)

Na pokładzie mamy również Bluetooth 5.4 do podłączenia słuchawek czy przesyłania plików do/z innych urządzeń. Nie ma tu modułu NFC, bo w sumie po co miałby być? Jest za to odbiornik nawigacji satelitarnej oraz cyfrowy kompas. Na upartego można tego użyć do nawigowania po nieznanej okolicy, choć raczej nie będzie to zbyt wygodne.

Trzy aparaty do podstawowych zadań

Topowy tablet Samsunga ma z tyłu dwa aparaty – główny o rozdzielczości 13 Mpix oraz ultraszerokokątny 8 Mpix. Tylko w sumie nie wiem po co – jeden aparat by w zupełności wystarczył. No bo kto chciałby robić zdjęcia prawie 15-calowym tabletem? Przedni aparat z kolei ma 12 Mpix i ten jest jak najbardziej użyteczny, na przykład do wspomnianych wcześniej w tej recenzji wideokonferencji.

Galaxy Tab S11 Ultra zawstydza laptopy. Ten Samsung to potwór (test)

Nie jest to oczywiście tablet fotograficzny, a jakość zdjęć czy filmów ustępuje tym z telefonów, nawet tych tanich. Do podstawowych zastosowań to jednak w zupełności wystarczy.

Zdjęcia z tylnych aparatów:

Zdjęcia z przedniego aparatu:

Film:

Wydajność z najwyższej półki

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra jest napędzany układem MediaTek Dimensity 9400+, który w testowanym przeze mnie wariancie urządzenia współpracuje z 12 GB RAM-u. Można również kupić ten tablet z 16 GB pamięci operacyjnej.

Nawet jednak 12 GB wystarcza do tego, by wszystko na pokładzie urządzenia działało płynnie i się nie zacinało. Moc zainstalowanych podzespołów jest ogromna, przewyższająca wiele laptopów czy komputerów stacjonarnych – szczególnie tych tańszych. Pokazują to również wyniki benchmarków.

Wydajność
ogólna		 Antutu
10		 Geekbench 6 AI
Benchmark
Jeden
rdzeń		 Wszystkie
rdzenie
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 2628569 2789 9136 12062
Apple iPad Air 11" (2024 / M2) 1987232 2603 10087 -
Apple iPad Air 11" (2025 / M3) 1990765 3031 11909 -
Apple iPhone 17 Pro Max 2734341 3901 10120 -
Google Pixel 10 Pro 1498557 2288 6245 783
Honor Magic7 Pro 2631061 3052 9314 10438
Nubia Redmagic 10 Pro  2620653 3081 9627 12112
OnePlus 13 2631122 3040 9388 10709
OnePlus Pad 3 2769797 3096 9320 13047
Realme GT 7 Pro 2844283 3069 9329 818
Samsung Galaxy S25 Edge 2453806 3177 9998 12642
Samsung Galaxy S25 Ultra 2398401 3150 10088 10969
Samsung Galaxy Tab S10+ 1840699 2122 6946 7286
Samsung Galaxy Z Fold7 1879650 2442 8752 11656
Sony Xperia 1 VII 2315497 3048 9309 12692
Wydajność
w grach		 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna
temperatura
obudowy
[°C]
Wild Life
Extreme		 Wild Life
Extreme
Stress Test		 Aztec Ruins
Vulkan
High Tier
(1440p)		 Car Chase
(1080p)
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 6550 75,30% 7908 10093 46,1
Apple iPad Air 11" (2024 / M2) 5392 59,90% 5142 10157 44,3
Apple iPad Air 11" (2025 / M3) 6194 54,50% 4954 9564 44
Apple iPhone 17 Pro Max 5785 66,40% 5606 12342 44,8
Google Pixel 10 Pro 3386 67,20% 3585 5036 47,9
Honor Magic7 Pro 6541 46,90% 7355 11166 45
Nubia Redmagic 10 Pro  6514 84.7% 7761 12163 50
OnePlus 13 6786 65,10% 7607 12146 51,6
OnePlus Pad 3 6647 82,60% 7607 11970 48,5
Realme GT 7 Pro 6374 72,40% 6883 10492 49
Samsung Galaxy S25 Edge 6928 46,20% 7617 11030 47,3
Samsung Galaxy S25 Ultra 7230 48,90% 7704 11672 45,7
Samsung Galaxy Tab S10+ 5019 65,50% 5064 7173 45,2
Samsung Galaxy Z Fold7 5009 52,60% 6079 10225 43
Sony Xperia 1 VII 6603 65,80% 7337 10764 51,3
Podczas testów wydajnościowych, obudowa Galaxy Tab S11 Ultra rozgrzała się maksymalnie do 46,1°C. Nie ma więc z tym dramatu. Z kolei zaobserwowany spadek wydajności sięgnął 25% – to również stosunkowo niewiele.

Galaxy Tab S11 Ultra zawstydza laptopy. Ten Samsung to potwór (test)

Dobra wiadomość dla niektórych użytkowników – tablet ma slot na karty pamięci microSD.

Galaxy Tab S11 Ultra zawstydza laptopy. Ten Samsung to potwór (test)

Bateria na cały dzień lub nawet dłużej

Wielki ale smukły tablet tablet firmy Samsung zasilany jest akumulatorem o pojemności 11600 mAh. Powinno to wystarczyć na ponad 12 godzin oglądania filmów przy jasności ekranu ustawionej na 300 nitów. To mniej niż w smartfonach z o połowę mniejszą baterią, jednak tu mamy dużo większy ekran i wyższą rozdzielczość.

Wytrzymałość
akumulatora		 Akumulator
(mAh)		 Wyświetlacz Czas
pracy
(minuty)
Przekątna
(cale)		 Rozdzielczość
(piksele)		 Odświeżanie
(Hz)
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 11600 14,6" 2960 x 1848 120 736
Apple iPhone 17 Pro Max 4823 6,9" 1320 x 2868 120 1107
Google Pixel 10 Pro 4870 6,3" 1280 x 2856 120 748
Honor Magic7 Pro 5270 6,8 1280 x 2800 120 1153
Nubia Redmagic 10 Pro  7050 6,85" 1216 x 2688 144 1167
OnePlus 13 6000 6,82" 1080 x 2376 120 1331
OnePlus Pad 3 12140 13,2" 3392 x 2400 144 681
Realme GT 7 Pro 6500 6,78" 1264 x 2780 120 1393
Samsung Galaxy A15 5000 6,5" 1080 x 2340 120 775
Samsung Galaxy S25 Edge 3900 6,7" 1080 x 2340 120 832
Samsung Galaxy S25 Ultra 5000 6,9" 1080 x 2340 120 1113
Samsung Galaxy Tab S10+ 10090 12,4" 1752 x 2800 120 512
Samsung Galaxy Z Fold7 4400 8,0" 1968 x 2184 120 872
Sony Xperia 1 VII 5000 6,5" 1080 x 2340 120 1277
Energii zgromadzonej w baterii tego urządzenia spokojnie powinno wystarczyć na cały dzień pracy. Może też wystarczyć na kilka dni – wszystko zależy od sposobu korzystania z tego sprzętu.

Galaxy Tab S11 Ultra obsługuje szybkie ładowanie o mocy do 45 W. Gdy użyłem odpowiedniej ładowarki firmy Samsung, pozwoliło to napełnić pusty akumulator w blisko 90 minut.

Moc i wszechstronność w cenie premium

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra to propozycja dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy poszukują urządzenia z systemem Android mogącego zastąpić laptop. Jego największym atutem jest ogromny, 14,6-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X, który oferuje fantastyczną jakość obrazu, żywe kolory i wysoką jasność. Całość zamknięto w bardzo smukłej i eleganckiej, aluminiowej obudowie, która podkreśla jego flagowy charakter. Jest jednak podatna na zabrudzenia.

Pod względem wydajności tablet nie idzie na żadne kompromisy. Zastosowanie topowego procesora i dużej ilości pamięci RAM gwarantuje błyskawiczną i płynną pracę w każdej sytuacji, od przeglądania Internetu, przez zaawansowaną wielozadaniowość, aż po granie w wymagające tytuły. Nowoczesne oprogramowanie z funkcjami AI oraz wsparcie dla akcesoriów, takich jak rysik S Pen i dedykowana klawiatura, dodatkowo rozszerzają jego możliwości jako narzędzia do kreatywnej pracy.

Galaxy Tab S11 Ultra zawstydza laptopy. Ten Samsung to potwór (test)
Galaxy Tab S11 Ultra zawstydza laptopy. Ten Samsung to potwór (test)

Doświadczenia multimedialne dopełniają cztery głośniki, które zapewniają głośny i czysty dźwięk stereo, idealny do oglądania filmów czy słuchania muzyki. Pojemny akumulator bez problemu wystarcza na cały dzień intensywnego użytkowania, a technologia szybkiego ładowania pozwala sprawnie uzupełnić energię. Choć aparaty fotograficzne nie dorównują smartfonom z najwyższej półki, w zupełności wystarczają do wideokonferencji i innych podstawowych zadań.

Wysoka jakość i wszechstronność mają jednak swoją cenę. W testowanej konfiguracji z Wi-Fi i pamięcią 12/256 GB tablet kosztuje 5699 zł, a za wariant z łącznością 5G trzeba dopłacić dodatkowe 600 zł. To kwota, która pozycjonuje Galaxy Tab S11 Ultra w segmencie premium, kierując go do świadomych użytkowników, którzy są w stanie w pełni wykorzystać jego ogromny potencjał i są gotowi za niego zapłacić.

Galaxy Tab S11 Ultra zawstydza laptopy. Ten Samsung to potwór (test)
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra w RTV Euro AGD
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra w Media Markt
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra w x-kom
Ocena końcowa: 8,5 / 10
plusy
  • Bardzo smukła i elegancka obudowa z aluminium,
  • Wygodna i cicha klawiatura w opcjonalnym etui,
  • Sprawna biometria,
  • Doskonały wyświetlacz,
  • Wysoka jakość dźwięku z 4 głośników,
  • Android 16 i One UI 8 prosto z pudełka,
  • Funkcjonalny interfejs oraz inteligentne dodatki,
  • Nowoczesne standardy łączności,
  • Bardzo wysoka wydajność i kultura pracy,
  • Slot na kartę pamięci,
  • Pojemna bateria.
minusy
  • Obudowa podatna na odciski palców i inne zabrudzenia,
  • Niewygodny do używania podczas trzymania w ręce,
  • Mało wygodny mechanizm podłączania klawiatury,
  • Błyszcząca powłoka ekranu utrudnia pracę w ostrym świetle,
  • Przeciętna jakość zdjęć i filmów z aparatów,
  • Bardzo wysoka cena.
telepolis
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl