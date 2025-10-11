Galaxy Tab S11 Ultra zawstydza laptopy. Ten Samsung to potwór (test)

Na co dzień pracuję na urządzeniu Microsoft Surface Pro 9, które w formie tabletu kryje zwykły laptop z Windowsem. Samsung Galaxy Tab S11 Ultra pod niektórymi względami przypomina Surface’a, choć jest większy (ekran 14,6” vs 13”), znacznie zgrabniejszy i pracuje pod kontrolą Androida.

Czy topowy tablet Koreańczyków mógłby stać się moim narzędziem do pracy? Na to pytanie (i nie tylko to) postaram się odpowiedzieć w poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Podstawowe dane techniczne:

Aluminiowa obudowa + szklany przód,

Wymiary 326,3 x 208,5 x 5,1 mm, masa: 692 g,

14,6-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 2960 x 1848 pikseli (239 PPI), 120 Hz, HDR10+, wsparcie dla rysika S Pen,

8-rdzeniowy układ MediaTek Dimensity 9400+ (3,73 GHz), grafika Mai-G925-Immortalis MC12,

12 GB RAM-u, 256 GB pamięci masowej (223 GB dla użytkownika), slot na kartę microSD (do 2 TB),

Łączność: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2 Gen1, odbiornik nawigacji satelitarnej (GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS), jest też wariant z łącznością 5G,

Audio: 4 głośniki, wbudowane mikrofony,

Główny aparat 13 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.0, autofocus, wideo 4K@30fps; dodatkowy aparat 8 Mpix, obiektyw ultraszerokokątny z przysłoną f/2.2,

Przedni aparat 12 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.4, wideo 4K@30fps,

Akumulator o pojemności 11600 mAh, szybkie ładowanie przewodowe 45 W,

Android 16 z interfejsem One UI 8.

Do testów otrzymałem tablet Samsung Galaxy Tab S11 Ultra w kolorze szarym, a także etui z klawiaturą oraz rysik S Pen.

Tylko 5 mm grubości

Galaxy Tab S11 Ultra to bardzo duży tablet, przypominający wielkością 14-15-calowe laptopy. Samsung zadbał jednak o to, by urządzenie to było równocześnie bardzo smukłe. Ma zaledwie 5,1 mm grubości.

Ciężko mi tu jednak jednoznacznie stwierdzić, czy to zaleta. Tak duży tablet trudno nazwać ergonomicznym przy używaniu go podczas trzymania w ręce, bez względu na grubość. A gdy popatrzymy na ten tablet raczej jak na zamiennik laptopa, wciąż nie ma różnicy, czy grubość wynosi 5 mm czy 7 mm.

To wszystko nie zmienia jednak faktu, że topowy tablet Samsunga wygląda dzięki swojej smukłości bardzo elegancko. Trzeba jednak uważać na odciski palców czy inne zabrudzenia. Te lubią się z aluminiowymi pleckami oraz szklanym przodem, co już tak dobrze nie wygląda.

Testowany tablet połączony z klawiaturą wygląda jak laptop. Wyspowa klawiatura jest wygodna w obsłudze oraz dość cicha, co lubię. Sposób jej łączenia z tabletem, za pomocą trzech metalowych pinów, nie należy jednak do najwygodniejszych. Trzeba tabletem precyzyjnie trafić w ruchomy element nad klawiaturą, by piny w etui trafiły w te na tablecie. Potem już się trzymają jedne drugich dzięki magnesom.

Biometria jak w smartfonie

Samsung wyposażył Galaxy Tab S11 Ultra w podekranowy, optyczny czytnik linii papilarnych oraz funkcję rozpoznawania twarzy. Jedno i drugie sprawnie działało podczas testów, prawidłowo rozpoznając mój palec lub twarz i szybko odblokowując tablet.

Wielki ekran ze świetnym obrazem

Za wyświetlanie obrazu w topowym tablecie Samsunga z 2025 roku odpowiada potężny panel Dynamic AMOLED 2X o sporej rozdzielczości (choć zawsze mogłaby być trochę większa). Dzięki temu sprzęt ten nadaje się bardzo dobrze do konsumpcji treści multimedialnych, pracy z tekstami (w połączeniu z klawiaturą) czy szkicowania (przy pomocy rysika S Pen).

Obraz na ekranie ma bardzo wysoką jakość. Kolory świetnie wyglądają pod każdym kątem, a także bardzo dobrze wypadają w pomiarach kolorymetrem (wyniki w tabeli poniżej).

Tryb

kolorów Temperatura

bieli Pokrycie

Gamy Objętość

Gamy Średnie ∆E

(MAX) Żywy 6525 K 99,9% sRGB

86,2% AdobeRGB

92,2% DCI P3 142,8% sRGB

98,4% AdobeRGB

101,1% DCI P3 0,10 (1,21) Naturalny 6551 K 99,3% sRGB

76,9% AdobeRGB

82,5% DCI P3 119,8% sRGB

82,5% AdobeRGB

84,8% DCI P3 0,13 (0,67) Pokaż więcej

Maksymalna zmierzona jasność ekranu wyniosła 429 nitów przy regulacji ręcznej oraz 955 nitów przy regulacji automatycznej. Szczytowa jasność podawana przez producenta jest jeszcze wyższa (1600 nitów), ale ciężko to zmierzyć. Nie zmienia to jednak faktu, że w połączeniu z doskonałym kontrastem daje to obraz czytelny w niemal każdych warunkach. Czasem może przeszkadzać bardzo ostre światło świecące prosto w ekran i odbijające się od jego błyszczącej powierzchni.

Przy wyłączonej automatycznej regulacji jasności sprawdziłem też równomierność świecenia ekranu. W tym celu jego powierzchnię podzieliłem na 9 mniej więcej równych części i zmierzyłem jasność na środku każdego kawałka. Wynik jest bardzo dobry. Różnica między najciemniejszym fragmentem i najjaśniejszym to około 2%. Gołym okiem nie ma szans tego zobaczyć.

Cztery głośniki dają radę

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra został wyposażony w cztery głośniki, rozmieszczone parami na krótszych bokach urządzenia. Takie rozmieszczenie gwarantuje efekt stereo zarówno w pionowym, jak i poziomym ustawieniu tabletu. Zestaw ten bardzo dobrze radzi sobie z odtwarzaniem muzyki, od tonów niskich po bardzo wysokie. Żadne dźwięki tu nie dominują, nie ma też efektu „drażnienia uszu” przez górną część sceny muzycznej.

Maksymalna głośność, którą udało mi się zmierzyć podczas słuchania muzyki z serwisu Spotify, sięgnęła 81,7 dB w odległości około 60 cm od głośników. To wystarcza do słuchania muzyki, oglądania filmów czy komfortowego uczestniczenia w wideokonferencjach. Trochę zawiedzeni mogą być miłośnicy bardzo głębokich basów, których tu nie ma. Dobrze jest wtedy sięgnąć po w miarę dobre słuchawki lub zewnętrzne głośniki.

Android 16 i One UI 8 prosto z pudełka

W tym roku Samsung wyjątkowo szybko wdrożył Androida 16 oraz interfejs One UI 8 do swoich nowych produktów. Spotkało to również flagowe tablety z 2025 roku, które od razu po wyjęciu z pudełka pracują pod kontrolą tych wersji oprogramowania.

One UI 8 wygląda tu i działa bardzo podobnie, jak na smartfonach Koreańczyków, ale uwzględnia inne proporcje ekranu, dostosowując się do nich. Jak przystało na flagowy produkt Samsunga, mamy tu również sporą garść funkcji wspieranych przez sztuczną inteligencję. Jest Galaxy AI, jest Gemini, jest funkcja „zakreśl, by wyszukać”.

Sam na co dzień używam smartfonu marki Samsung i uważam One UI za najlepszy interfejs urządzeń z Androidem. Moim zdaniem świetnie wygląda i jest bardzo funkcjonalny, oferując wiele przydatnych dodatków.

W łączności jest wszystko, co trzeba

Galaxy Tab S11 Ultra oferuje zestaw nowoczesnych standardów łączności bezprzewodowej, przydatnych podczas codziennego używania tabletu. Do korzystania z zasobów Internetu mamy przede wszystkim Wi-Fi 7, które podczas testów działało bardzo dobrze. Tablet doskonale się dogadywał z moją domową siecią. W sprzedaży dostępna jest również wersja z obsługą sieci 5G.

Na pokładzie mamy również Bluetooth 5.4 do podłączenia słuchawek czy przesyłania plików do/z innych urządzeń. Nie ma tu modułu NFC, bo w sumie po co miałby być? Jest za to odbiornik nawigacji satelitarnej oraz cyfrowy kompas. Na upartego można tego użyć do nawigowania po nieznanej okolicy, choć raczej nie będzie to zbyt wygodne.

Trzy aparaty do podstawowych zadań

Topowy tablet Samsunga ma z tyłu dwa aparaty – główny o rozdzielczości 13 Mpix oraz ultraszerokokątny 8 Mpix. Tylko w sumie nie wiem po co – jeden aparat by w zupełności wystarczył. No bo kto chciałby robić zdjęcia prawie 15-calowym tabletem? Przedni aparat z kolei ma 12 Mpix i ten jest jak najbardziej użyteczny, na przykład do wspomnianych wcześniej w tej recenzji wideokonferencji.

Nie jest to oczywiście tablet fotograficzny, a jakość zdjęć czy filmów ustępuje tym z telefonów, nawet tych tanich. Do podstawowych zastosowań to jednak w zupełności wystarczy.

Zdjęcia z tylnych aparatów:

Zdjęcia z przedniego aparatu:

Film:

Wydajność z najwyższej półki

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra jest napędzany układem MediaTek Dimensity 9400+, który w testowanym przeze mnie wariancie urządzenia współpracuje z 12 GB RAM-u. Można również kupić ten tablet z 16 GB pamięci operacyjnej.

Nawet jednak 12 GB wystarcza do tego, by wszystko na pokładzie urządzenia działało płynnie i się nie zacinało. Moc zainstalowanych podzespołów jest ogromna, przewyższająca wiele laptopów czy komputerów stacjonarnych – szczególnie tych tańszych. Pokazują to również wyniki benchmarków.

Wydajność

ogólna Antutu

10 Geekbench 6 AI

Benchmark Jeden

rdzeń Wszystkie

rdzenie Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 2628569 2789 9136 12062 Apple iPad Air 11" (2024 / M2) 1987232 2603 10087 - Apple iPad Air 11" (2025 / M3) 1990765 3031 11909 - Apple iPhone 17 Pro Max 2734341 3901 10120 - Google Pixel 10 Pro 1498557 2288 6245 783 Honor Magic7 Pro 2631061 3052 9314 10438 Nubia Redmagic 10 Pro 2620653 3081 9627 12112 OnePlus 13 2631122 3040 9388 10709 OnePlus Pad 3 2769797 3096 9320 13047 Realme GT 7 Pro 2844283 3069 9329 818 Samsung Galaxy S25 Edge 2453806 3177 9998 12642 Samsung Galaxy S25 Ultra 2398401 3150 10088 10969 Samsung Galaxy Tab S10+ 1840699 2122 6946 7286 Samsung Galaxy Z Fold7 1879650 2442 8752 11656 Sony Xperia 1 VII 2315497 3048 9309 12692 Pokaż więcej

Wydajność

w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna

temperatura

obudowy

[°C] Wild Life

Extreme Wild Life

Extreme

Stress Test Aztec Ruins

Vulkan

High Tier

(1440p) Car Chase

(1080p) Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 6550 75,30% 7908 10093 46,1 Apple iPad Air 11" (2024 / M2) 5392 59,90% 5142 10157 44,3 Apple iPad Air 11" (2025 / M3) 6194 54,50% 4954 9564 44 Apple iPhone 17 Pro Max 5785 66,40% 5606 12342 44,8 Google Pixel 10 Pro 3386 67,20% 3585 5036 47,9 Honor Magic7 Pro 6541 46,90% 7355 11166 45 Nubia Redmagic 10 Pro 6514 84.7% 7761 12163 50 OnePlus 13 6786 65,10% 7607 12146 51,6 OnePlus Pad 3 6647 82,60% 7607 11970 48,5 Realme GT 7 Pro 6374 72,40% 6883 10492 49 Samsung Galaxy S25 Edge 6928 46,20% 7617 11030 47,3 Samsung Galaxy S25 Ultra 7230 48,90% 7704 11672 45,7 Samsung Galaxy Tab S10+ 5019 65,50% 5064 7173 45,2 Samsung Galaxy Z Fold7 5009 52,60% 6079 10225 43 Sony Xperia 1 VII 6603 65,80% 7337 10764 51,3 Pokaż więcej

Podczas testów wydajnościowych, obudowa Galaxy Tab S11 Ultra rozgrzała się maksymalnie do 46,1°C. Nie ma więc z tym dramatu. Z kolei zaobserwowany spadek wydajności sięgnął 25% – to również stosunkowo niewiele.

Dobra wiadomość dla niektórych użytkowników – tablet ma slot na karty pamięci microSD.

Bateria na cały dzień lub nawet dłużej

Wielki ale smukły tablet tablet firmy Samsung zasilany jest akumulatorem o pojemności 11600 mAh. Powinno to wystarczyć na ponad 12 godzin oglądania filmów przy jasności ekranu ustawionej na 300 nitów. To mniej niż w smartfonach z o połowę mniejszą baterią, jednak tu mamy dużo większy ekran i wyższą rozdzielczość.

Wytrzymałość

akumulatora Akumulator

(mAh) Wyświetlacz Czas

pracy

(minuty) Przekątna

(cale) Rozdzielczość

(piksele) Odświeżanie

(Hz) Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 11600 14,6" 2960 x 1848 120 736 Apple iPhone 17 Pro Max 4823 6,9" 1320 x 2868 120 1107 Google Pixel 10 Pro 4870 6,3" 1280 x 2856 120 748 Honor Magic7 Pro 5270 6,8 1280 x 2800 120 1153 Nubia Redmagic 10 Pro 7050 6,85" 1216 x 2688 144 1167 OnePlus 13 6000 6,82" 1080 x 2376 120 1331 OnePlus Pad 3 12140 13,2" 3392 x 2400 144 681 Realme GT 7 Pro 6500 6,78" 1264 x 2780 120 1393 Samsung Galaxy A15 5000 6,5" 1080 x 2340 120 775 Samsung Galaxy S25 Edge 3900 6,7" 1080 x 2340 120 832 Samsung Galaxy S25 Ultra 5000 6,9" 1080 x 2340 120 1113 Samsung Galaxy Tab S10+ 10090 12,4" 1752 x 2800 120 512 Samsung Galaxy Z Fold7 4400 8,0" 1968 x 2184 120 872 Sony Xperia 1 VII 5000 6,5" 1080 x 2340 120 1277 Pokaż więcej

Energii zgromadzonej w baterii tego urządzenia spokojnie powinno wystarczyć na cały dzień pracy. Może też wystarczyć na kilka dni – wszystko zależy od sposobu korzystania z tego sprzętu.

Galaxy Tab S11 Ultra obsługuje szybkie ładowanie o mocy do 45 W. Gdy użyłem odpowiedniej ładowarki firmy Samsung, pozwoliło to napełnić pusty akumulator w blisko 90 minut.

Moc i wszechstronność w cenie premium

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra to propozycja dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy poszukują urządzenia z systemem Android mogącego zastąpić laptop. Jego największym atutem jest ogromny, 14,6-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X, który oferuje fantastyczną jakość obrazu, żywe kolory i wysoką jasność. Całość zamknięto w bardzo smukłej i eleganckiej, aluminiowej obudowie, która podkreśla jego flagowy charakter. Jest jednak podatna na zabrudzenia.

Pod względem wydajności tablet nie idzie na żadne kompromisy. Zastosowanie topowego procesora i dużej ilości pamięci RAM gwarantuje błyskawiczną i płynną pracę w każdej sytuacji, od przeglądania Internetu, przez zaawansowaną wielozadaniowość, aż po granie w wymagające tytuły. Nowoczesne oprogramowanie z funkcjami AI oraz wsparcie dla akcesoriów, takich jak rysik S Pen i dedykowana klawiatura, dodatkowo rozszerzają jego możliwości jako narzędzia do kreatywnej pracy.

Doświadczenia multimedialne dopełniają cztery głośniki, które zapewniają głośny i czysty dźwięk stereo, idealny do oglądania filmów czy słuchania muzyki. Pojemny akumulator bez problemu wystarcza na cały dzień intensywnego użytkowania, a technologia szybkiego ładowania pozwala sprawnie uzupełnić energię. Choć aparaty fotograficzne nie dorównują smartfonom z najwyższej półki, w zupełności wystarczają do wideokonferencji i innych podstawowych zadań.

Wysoka jakość i wszechstronność mają jednak swoją cenę. W testowanej konfiguracji z Wi-Fi i pamięcią 12/256 GB tablet kosztuje 5699 zł, a za wariant z łącznością 5G trzeba dopłacić dodatkowe 600 zł. To kwota, która pozycjonuje Galaxy Tab S11 Ultra w segmencie premium, kierując go do świadomych użytkowników, którzy są w stanie w pełni wykorzystać jego ogromny potencjał i są gotowi za niego zapłacić.