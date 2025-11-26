Czarna... środa w Media Expert. Słuchawki nauszne Panasonic za pół ceny

Sprzęt

A dokładniej za 99 zł, co jak na słuchawki nauszne z ANC jest ceną wyjątkowo dobrą.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:01
0
PANASONIC RB-HX330B ANC, jak sama nazwa wskazuje, są słuchawkami nausznymi, które oferują aktywną redukcję szumów. Dzięki temu odcinają one nas od hałasów z otoczenia i pozwalają cieszyć się muzyką lub audiobookiem w miejscach, gdzie nie możemy liczyć na ciszę, jak komunikacja miejska, pociąg, czy samolot. A wszystko to w promocyjnej cenie 99 zł po obniżce ze 199 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo
PANASONIC RB-HX330B ANC Jedyne 99 zł

PANASONIC RB-HX330B ANC

Oczywiście to wciąż nie wszystko. Producent postawił tu na konkretne, 40 mm przetworniki, które zapewniają naprawdę dobre brzmienie. Tu warto podkreślić, że im większe przetworniki, tym wyższa jakość dźwięku w danym segmencie cenowym. Nie zawodzi także bateria, która pozwala na 55 godzin słuchania muzyki z wyłączonym ANC. Słuchawki oferują łączność Bluetooth oraz przewodową Jack 3.5 mm dzięki wbudowanemu złączu AUX. A wszystko o za jedyne 99 zł

PANASONIC RB-HX330B ANC Jedyne 99 zł

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Panasonic słuchawki PANASONIC RB-HX330B ANC
Zródła zdjęć: Panasonic