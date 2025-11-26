Sprzęt

To dobry czas na zakup drona. DJI Neo z pełnym wyposażeniem za 1099 zł

DJI Neo Fly doczekał się nowej wersji. Jednak różnica cenowa między tymi zestawami wynosi dziś 800 zł.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:43
0
Dron DJI Neo to jeden z najmniejszych dronów na rynku spośród maszyn, które oferują dobrą jakość nagrywanego obrazu. Jego niewielkie wymiary wiążą się z tym, że niezwykle łatwo go przenosić, a niska waga wynosząca 135 gramów znosi z nas obowiązek wykupowania OC na drona. I chociaż może latać jedynie przez 18 minut, to bogaty zestaw Fly More Combo to rekompensuje.

Dron DJI Neo Fly More Combo  Pełny zestaw tego, czego potrzebujesz

DJI Neo Fly More Combo 

Zanim jednak przejdziemy do zestawu, to skupmy się na dronie. Ten potrafi nagrywać w 4K i oferuje jednoosiową stabilizację. Dodatkowo został stworzony do samodzielnego lotu, śledzenia obiektów i sterowania gestami. Jest to więc w domyśle pomocnik YouTubera.

Wszystko jednak zmienia zestaw Fly More Combo. Dostajemy w nim dwa dodatkowe akumulatory, wraz z ładowarką, która potrafi naładować aż 3 jednocześnie. Tym samym czas lotu wydłuża się nam niemal do godziny. Dodatkowo mamy w zestawie także prosty zestaw naprawczy w razie awarii i połamania śmigieł, oraz pełnowymiarowy kontroler, którego nie ma w zestawie podstawowym. Dzięki temu DJI Neo staje się pełnoprawnym, chociaż wciąż miniaturowym dronem. A wszystko to za jedyne 1099 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: DJI