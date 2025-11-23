Musiałem go schować przed dzieckiem. Soundcore Select 4 Go jest aż tak dobry

No cóż, nie do końca moje ręce. Bo co ja mogę ocenić? Czy głośnik gra dobrze i czy przyzwoicie trzyma on na baterii? Trochę tego mało. Postanowiłem więc w fazę testów zaangażować swojego syna. Skończył już rok, więc najwyższy czas, żeby wziął się do roboty. Mieszkamy w mieście, więc w pole go nie wyślę, a torby z ulotkami jeszcze nie uniesie. Tym samym niech pomaga mi w testach.

Wygląd

Jest to dość wysoki jak na swój wiek, jasnooki i jasnowłosy chłopiec o sympatycznej buzi, który ma łącznie 7 zębów… no dobrze, chodzi o wygląd i specyfikację głośnika. Otóż przyznam, że okazał się nieco większy, niż to sobie wyobrażałem. Wciąż jednak mamy do czynienia z małą i zgrabną konstrukcją. Oferuje on przyjemny kształt pozbawiony ostrych krawędzi, czy rogów, a wykonany został z tworzywa sztucznego. Oczko z nylonowego sznurka ułatwia jego przenoszenie, oraz umożliwia powieszenie, czy przytroczenie np. do plecaka.

Maskownica wykonana jest z nylonowej siatki, a na górnej krawędzi znajdują się gumowane przyciski sterujące. Tuż obok nich, na prawym rogu pod gumową zaślepką znajdziemy port USB-C. Na uwagę zasługują także dodatkowe nóżki na tylnej ściance, dzięki którym głośnik może zarówno stać w pionie, jak i stabilnie leżeć. Na froncie mamy natomiast duże, plastikowe logo soundscore.

Specyfikacja

Moc: 5 W

Bateria: do 20 godzin (niedoszacowane)

Odporność na pył i wodę: IP67

Cena w momencie pisania tekstu: 99 zł

Jakość muzyki

Jest… dobrze. Gra lepiej, niż dowolny telefon lub smartfon, który posiadam, czy MacBook Air. Z drugiej strony MacBook Pro zostawia go pod względem jakości dźwięku w tyle, to jednak jeden z najlepiej grających laptopów na rynku, więc przegrać z nim to żaden wstyd. Zwłaszcza że mimo systemu 1.0 głośnik ten nie gra płasko. Niezależnie od gatunku dźwięk jest zwyczajnie przyjemny. A maksymalna głośność jest czymś, z czego praktycznie nie korzystaliśmy. Jedynie raz, na potrzeby testu. Było wtedy jak na warunki małego mieszkania zdecydowanie zbyt głośno, chociaż nie zauważyłem spadku jakości samego dźwięku.

Bateria

Producent deklaruje do 20 godzin pracy. Tu jednak mamy pewne zastrzeżenie, że wartość ta jest podana dla 50% głośności. Rzecz w tym, że korzystaliśmy z około 20-25%, co przełożyło się na 4 dni gehenny pod postacią zapętlonego We're not gonna take it. Włączenie innego utworu, lub wyłączenie głośnika oznaczało nawet kilkugodzinną awanturę i litry wylanych łez. Dziennie głośnik grał więc po 10-14 godzin, aż którejś nocy go schowałem tak, że nie udało się go odnaleźć Młodemu. I chociaż to dość traumatyczne przeżycie i raczej nieprędko wrócę do któregokolwiek albumu Twisted Sisters, to baterię muszę ocenić na fenomenalną.

Kiedy natomiast już padała, a podczas testów zdarzyło się to tylko dwa razy, to informowała o tym jedynie miganiem czerwonej diody, a nie uciążliwymi dźwiękami komunikującymi jej słaby stan. I to oceniam na plus, bo nic tak nie wkurza, jak komunikat battery low, wygłaszany co 30 sekund przez ostatnie pół godziny pracy urządzenia.

Wytrzymałość

Tydzień, tyle łącznie spędził głośnik w rękach małego chłopca. Chłopca, którego mimo starań nie nauczyliśmy jeszcze dbać o swoje zabawki. To, że mu wielokrotnie upadł to raczej normalne. Jednak dochodzi rzucanie, oraz siedzenie na podłodze i uporczywe uderzanie w nią głośnikiem, praktykowane akurat wtedy, kiedy nikt nie mógł natychmiastowo zareagować, za co przepraszam sąsiadów z dołu. Co więcej, raz w środku nocy zaliczyłem przejażdżkę na nim, bo okazało się, że leżał na samym środku kuchni. Efekt? Wszystkie zdjęcia w tym tekście powstały po testach, a nie przed nimi. Jedyne, co widać, to tylko lekkie ryski na logo, które powstały podczas mojej nocnej przejażdżki, a i te tylko pod światło widać. Ten głośnik, chociaż wygląda niezwykle lekko, to prawdziwie pancerny twór.

A co z odpornością na wodę? Kąpiele w wannie również przetrwał. A wpływało to na jakość dźwięku tylko podczas pełnego zanurzenia i kilkanaście sekund po jego wyjęciu z wody. Jeśli zaś chodzi o gumową zaślepkę portu USB-C, to wzbudza ona zaufanie, oraz sprawdza się w boju.

Podsumowanie

Jeśli kupując tani głośnik Bluetooth, oczekujesz przyzwoitego brzmienia, dobrej baterii, oraz wykonania na wysokim poziomie, to wszystko to otrzymujesz w przypadku Soundcore Select 4 Go . Nie jest to dźwięk stereo, nie ma głębokiego basu, ani studyjnej jakości, jednak oczekiwanie tego od małego głośnika w systemie 1.0 byłoby szaleństwem. Dla mnie ten sprzęt jest przede wszystkim pozytywnym zaskoczeniem. Robi wszystko to, co obiecane zostało przez producenta, a jednocześnie znacznie lepiej, niż się tego spodziewałem po głośniku w tej cenie. To chyba najlepszy sprzęt, jaki trafił do mnie na testy, bo mimo szczerych chęci nie mam się do czego przyczepić.