TP-Link przedstawia asystenta Aireal. Twój router w końcu Cię zrozumie

Koniec z przekopywaniem się przez ustawienia

Mamy rok 2026, a konfiguracja routera wciąż bywa dla wielu osób udręką. TP-Link chce to zmienić raz na zawsze. Podczas targów w Las Vegas firma pokazała Aireal. To asystent AI, z którym pogadasz jak z człowiekiem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zamiast szukać ukrytych opcji w aplikacji, po prostu wydajesz komendę. Możesz napisać krótką wiadomość lub powiedzieć, co ma się stać. Aireal sam zajmie się resztą. System potrafi też błyskawicznie zdiagnozować problemy z łączem. Wyjaśni prostym językiem, co się stało i jak to naprawić krok po kroku.

Kamery, które widzą i myślą

Największe wrażenie robi jednak współpraca z kamerami z serii Tapo. Aireal wprowadza zupełnie nową jakość wyszukiwania nagrań. Zapomnij o żmudnym przewijaniu paska czasu. Teraz możesz zadać konkretne pytanie.

Pytasz: "pokaż, kiedy przyszła paczka" albo " której dzieci wróciły ze szkoły?". System w ułamku sekundy odnajduje właściwe momenty na nagraniu. Aireal rozpoznaje zdarzenia znacznie lepiej niż dotychczasowe algorytmy. Potrafi nawet wyłapać obce osoby kręcące się pod Twoimi drzwiami.

Inteligentny dom bez spamu powiadomień

Każdy użytkownik smart home zna ten ból. Telefon ciągle wibruje od powtarzających się alertów o ruchu. Aireal rozwiązuje ten problem. Asystent inteligentnie grupuje powiadomienia. Przesyła tylko te najważniejsze i robi to w zwięzłej formie.

System dba również o Twoje rachunki za prąd. Analizuje, jak korzystasz z Internetu w ciągu dnia. Gdy sieć nie jest obciążona, router automatycznie przechodzi w tryb Eco. Wszystko dzieje się w tle i nie wpływa na stabilność połączenia.

Kiedy Aireal trafi do naszych domów?