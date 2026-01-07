Aplikacje

TP-Link przedstawia asystenta Aireal. Twój router w końcu Cię zrozumie

TP-Link zaprezentował na targach CES 2026 system Aireal. To nowoczesny asystent AI, który zarządza siecią domową i urządzeniami smart.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 07 STY 2026
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
TP-Link przedstawia asystenta Aireal. Twój router w końcu Cię zrozumie

Koniec z przekopywaniem się przez ustawienia

Mamy rok 2026, a konfiguracja routera wciąż bywa dla wielu osób udręką. TP-Link chce to zmienić raz na zawsze. Podczas targów w Las Vegas firma pokazała Aireal. To asystent AI, z którym pogadasz jak z człowiekiem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zamiast szukać ukrytych opcji w aplikacji, po prostu wydajesz komendę. Możesz napisać krótką wiadomość lub powiedzieć, co ma się stać. Aireal sam zajmie się resztą. System potrafi też błyskawicznie zdiagnozować problemy z łączem. Wyjaśni prostym językiem, co się stało i jak to naprawić krok po kroku.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Router TP-LINK TL-ER605
Router TP-LINK TL-ER605
0 zł
249 zł - najniższa cena
Kup teraz 249 zł
Router TP-LINK Deco X50 Pro 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh (3 szt.)
Router TP-LINK Deco X50 Pro 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh (3 szt.)
0 zł
1329 zł - najniższa cena
Kup teraz 1329 zł
Router TP-LINK Deco M4 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh (2 szt.)
Router TP-LINK Deco M4 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh (2 szt.)
0 zł
249 zł - najniższa cena
Kup teraz 249 zł
Advertisement

Kamery, które widzą i myślą

Największe wrażenie robi jednak współpraca z kamerami z serii Tapo. Aireal wprowadza zupełnie nową jakość wyszukiwania nagrań. Zapomnij o żmudnym przewijaniu paska czasu. Teraz możesz zadać konkretne pytanie.

Pytasz: "pokaż, kiedy przyszła paczka" albo " której dzieci wróciły ze szkoły?". System w ułamku sekundy odnajduje właściwe momenty na nagraniu. Aireal rozpoznaje zdarzenia znacznie lepiej niż dotychczasowe algorytmy. Potrafi nawet wyłapać obce osoby kręcące się pod Twoimi drzwiami.

TP-Link przedstawia asystenta Aireal. Twój router w końcu Cię zrozumie

Inteligentny dom bez spamu powiadomień

Każdy użytkownik smart home zna ten ból. Telefon ciągle wibruje od powtarzających się alertów o ruchu. Aireal rozwiązuje ten problem. Asystent inteligentnie grupuje powiadomienia. Przesyła tylko te najważniejsze i robi to w zwięzłej formie.

System dba również o Twoje rachunki za prąd. Analizuje, jak korzystasz z Internetu w ciągu dnia. Gdy sieć nie jest obciążona, router automatycznie przechodzi w tryb Eco. Wszystko dzieje się w tle i nie wpływa na stabilność połączenia.

TP-Link przedstawia asystenta Aireal. Twój router w końcu Cię zrozumie

Kiedy Aireal trafi do naszych domów?

Nowe funkcje będą sukcesywnie wprowadzane w urządzeniach z serii Tapo oraz Deco. Na targach możliwości AI pokazano na przykładzie nowych kamer. Mowa o modelach Tapo C645D Kit, C465 oraz flagowej C710. TP-Link po raz kolejny udowadnia, że sztuczna inteligencja ma realny wpływ na naszą wygodę.

Image
telepolis
smart home sztuczna inteligencja tp-link Wi-Fi asystent AI CES 2026 TP-Link Aireal Tapo Deco
Zródła zdjęć: Telepolis.pl, TP-Link
Źródła tekstu: TP-Link